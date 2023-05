Spis treści: 01 Horoskop tygodniowy [15-21.05.2023] dla Barana

02 Horoskop tygodniowy [15-21.05.2023] dla Byka

03 Horoskop tygodniowy [15-21.05.2023] dla Bliźniąt

04 Horoskop tygodniowy [15-21.05.2023] dla Raka

05 Horoskop tygodniowy [15-21.05.2023] dla Lwa

06 Horoskop tygodniowy [15-21.05.2023] dla Panny

07 Horoskop tygodniowy [15-21.05.2023] dla Wagi

08 Horoskop tygodniowy [15-21.05.2023] dla Skorpiona

09 Horoskop tygodniowy [15-21.05.2023] dla Strzelca

10 Horoskop tygodniowy [15-21.05.2023] dla Koziorożca

11 Horoskop tygodniowy [15-21.05.2023] dla Wodnika

12 Horoskop tygodniowy [15-21.05.2023] dla Ryb

Horoskop tygodniowy [15-21.05.2023] dla Barana

Aura tego tygodnia przyniesie niechęć do pracy. Zajęte Barany powinny trzymać nerwy na wodzy, bo będą chętne do konfliktów i prowokować będą partnera do ostrej wymiany zdań. Wolne zaś będą starały się odzyskać dawną miłość nie zauważając, że już ona wygasła. W sprawach zawodowych wywiążesz się w pełni ze swoich obowiązków, a trudnych zadaniach otrzymasz należyte wsparcie.

Horoskop tygodniowy [15-21.05.2023] dla Byka

Majowa aura przyniesie gotowość do nowych zadań. W pracy będziesz bardziej pracowity niż zwykle i otwarty na możliwości, które się przed tobą otwierają. Zajęte Byki będą zadowolone, bo udało im się przezwyciężyć trudności w związku i przywrócić dobre stosunki w relacji. Wolne zaś odnowią znajomość z dawną miłością. W weekend ktoś będzie chciał pożyczyć od ciebie pieniądze, których może ci nie zwrócić.

Horoskop tygodniowy [15-21.05.2023] dla Bliźniąt

Horoskop tygodniowy [15-21.05.2023] dla Raka

W tym tygodniu możesz liczyć na harmonijny okres. Zajęte Raki będą świetnie dogadywać się z partnerem, a różnice między nimi prawie nie będą widoczne. Wolne zaś na swojej drodze spotkają kogoś, kto w lot rozpozna ich potrzeby. W sprawach zawodowych będzie rozpierać cię energia i zapał twórczy, co przyniesie korzyści finansowe. W weekend nawiążesz współpracę na płaszczyźnie artystycznej.

Horoskop tygodniowy [15-21.05.2023] dla Lwa

W tym tygodniu możesz być zmęczonym nadmiarem obowiązków. Zajęty Lwy mogą odczuwać samotność, bo trudno im będzie zrozumieć zachowania partnera i raczej będą uciekać od wspólnego towarzystwa. Wolne zaś poznają kogoś, kto całkowicie pochłonie ich czas. W sprawach zawodowych uważaj, by nie trzymać kilku srok za ogon, bo może to przynieść bardziej straty niż zyski.

Horoskop tygodniowy [15-21.05.2023] dla Panny

Już od samego poniedziałku zaczniesz rozwiązywać problemy, które stanęły na twoje drodze. Zajęte Panny nie będą mogły się pogodzić ze stratą partnera i zrobią wszystko, by odzyskać jego osobę. Wolne zaś zmienią podejście do sposobu poszukiwania miłości. W pracy pojawią się okazje, by podjąć dodatkowe zatrudnienie. Nie zmarnuj szansy, bo gotówka jest ci potrzebna.

Horoskop tygodniowy [15-21.05.2023] dla Wagi

Czeka cię smutny tydzień. Zajęte Wagi będą rozczarowane swoją relacją, a przeszkody w związku nie będą chciały się usunąć. Wolne zaś powinny uważnie przeanalizować adoratorów, bo być może nikt tak naprawdę nie przypadnie ci do gustu i na dłuższą metę relacja się nie sprawdzi. W sprawach zawodowych będziesz musiał na szybko wykonać jakieś zadania z przeszłości.

Horoskop tygodniowy [15-21.05.2023] dla Skorpiona

W tym tygodniu będziesz poszukiwał okazji do rozwoju osobistego. Zajęte Skorpiony w sercu będą odczuwały sporo uraz do partnera, ale nie będą miały odwagi, by je skonfrontować. Wolne zaś mogą liczyć na nowe znajomości, które mają szansę mieć ciąg dalszy. W sprawach zawodowych przestaniesz się smucić i rozpamiętywać niepowodzenia, które ostatnio dotknęły twoją osobę. W weekend uważaj, by nie ponieść straty finansowej.

Horoskop tygodniowy [15-21.05.2023] dla Strzelca

Aura tego tygodnia przyniesie motywacje do działania. Zajęte Strzelce opuszczą strefę komfortu i zaczną aktywniej udzielać się w towarzystwie, a to może zaowocować niechcianym romansem. Wolne zaś będą znudzone brakiem odpowiednich adoratorów, a rutyna dodatkowo ostudzi ich zapał w działaniu. W sprawach zawodowych odczujesz wypalenie, ale już od środy masz szansę na kreatywne zajęcie.

Horoskop tygodniowy [15-21.05.2023] dla Koziorożca

W tym tygodniu pojawią się nieoczekiwane przeszkody do pokonania. Zajęte Koziorożce będą musiały poradzić sobie z gasnącym uczuciem i poczynić takie kroki, by ożywić je na nowo. Wolne zaś doświadczą niesprawiedliwości, bo zostaną pomówione o romans z kimś, z kim dawno zakończyły znajomość. W sprawach zawodowych pojawi się więcej współpracy, a interesy przyniosą zadowalające zyski.

Horoskop tygodniowy [15-21.05.2023] dla Wodnika

Aura tego tygodnia przyniesie pozytywny nastrój. W pracy będzie ci się wiodło, ale potrzebujesz więcej przestrzeni, by móc rozwinąć skrzydła. Zajęte Wodniki mogą potrzebować odrobinę samotności, żeby naładować akumulatory i ponownie troszczyć się o potrzeby partnera. Wolne zaś nie zrobią nic, by zmienić swój stan rzeczy, ale w weekend zaczną bezkrytycznie podążać za nowym uczuciem.

Horoskop tygodniowy [15-21.05.2023] dla Ryb

Majowa aura zachęci cię do aktywniejszego działania. Zajęte Ryby będą ostrożne, by jeszcze bardziej ukryć przed partnerem skrywany romans. Wolne zaś mogą liczyć na satysfakcjonującą nową znajomość, która wniesie wiele radości do ich życia. W sprawach zawodowych będziesz zadowolony z podjętych inwestycji, bo w niedługim czasie zwrócą ci się one z nawiązką. W weekend będziesz miał powód do świętowania!

