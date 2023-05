Uważaj na mężczyznę spod tego znaku. Rozkocha, a potem zmieni życie w koszmar

Spis treści: 01 SKORPION

02 LEW

03 BARAN

04 KOZIOROŻEC

05 PANNA

06 RAK

07 BLIŹNIĘTA

08 BYK

09 STRZELEC

10 RYBY

11 WODNIK

12 WAGA

SKORPION

Mężczyźni spod Skorpiona dumnie dzierżą palmę pierwszeństwa w tym rankingu. Trzeba im przyznać, że są namiętni i wytrwali, ale niestety "używają" tych cech do robienia kobietom złych rzeczy. Muszą mieć wszystko pod kontrolą, są mistrzami manipulacji i związkowych gierek. Emocje ukrywają głęboko, nie dowiesz się, co się tam kłębi. Na zewnątrz zimni, niezaangażowani i nieobecni. Lepiej z nimi nie zadzierać.

LEW

Mężczyźni spod znaku Lwa pragną władzy tak samo jak ci spod Skorpiona. Ich zachowanie zmienia się z miłego i uwodzicielskiego misia w aroganckiego faceta tak szybko, że nawet nie zdążysz zauważyć zapalającej się czerwonej lampki. Ich ego wręcz wali w sufit, są w swoim mniemaniu najważniejszymi ludźmi na świecie. To zakochani w sobie egoiści. Dlatego są tak kiepscy z związkach.

Reklama

Zobacz też: Znaki zodiaku, które najbardziej kochają samych siebie

BARAN

Mężczyźni urodzeni pod tym znakiem są bardzo porywczy. Jeśli nie dostaną tego, czego chcą od razu, stają się agresywni, a w tych chwilach nie myślą racjonalnie. Barany prezentują niezwykłe wręcz huśtawki nastroju. W jednej chwili jesteś centrum świata, a chwilę później najgorszym człowiekiem. Są impulsywni i reagują niemal natychmiast, nie zastanawiając się nad tym wcześniej.

KOZIOROŻEC

Koziorożce mają ogromny potencjał, by stać się toksycznymi facetami. Są irytujący w swojej wszechwiedzy i nie mogą zaakceptować, kiedy okazuje się, że się mylą. Prowadzi to do tego, że będą cię zapewniać cię o rzeczach, które uważają za słuszne, nawet jeśli wiesz, że tak nie jest. Ale po tym, jak ktoś ciągle powtarza to samo, sprawia, że w końcu w to uwierzysz. Koziorożce mogą stać się światowej klasy manipulatorami, jeśli tylko zechcą. Kiedy czegoś chcą, dostaną. Są notorycznymi pesymistami, a co najważniejsze, nigdy nie wybaczają.

PANNA

Mężczyźni spod znaku Panny z pewnością będą naciskać, abyś stała się doskonała (cokolwiek to znaczy). Przeanalizują każdy twój ruch, a jeśli nie będą zadowoleni, skrytykują cię. Ich krytycyzm krok po kroku będzie ciągnął cię w dół, zniszczy twoją samoocenę i stopniowo sprawi, że uwierzysz, że nie jesteś wystarczająco dobra. Są pamiętliwi i nigdy nie odpuszczają.

Zdjęcie Jaki znak będzie dla ciebie najlepszy? / 123RF/PICSEL

RAK

Raki są emocjonalne, ale te emocje czasami ponoszą ich za bardzo. Zaczynają za dużo myśleć i kombinować i zawsze wtedy wymyślą najgorszy scenariusz. Przykład? Nie odbierasz telefonu, a on od razu myśli, że go zdradzasz. Wtedy wybuchają i awantura gotowa. Co więcej, tym zachowaniem są w stanie doprowadzić drugą osobę do popadnięcia w poczucie winy. A wszystko przez niepewność siebie, która mimo pozorów przebojowości, jest ich domeną.

Sprawdź: Jak sobie radzić z zazdrością? Oto kilka sposobów

BLIŹNIĘTA

Bliźnięta to twardzi gracze. Bardzo szybko dostosowują się do zmian. Nigdy nie wiesz, co naprawdę dzieje się w ich umysłach. Bliźnięta są profesjonalistami, jeśli chodzi o wymyślanie planu. Bez względu na to, jak diaboliczny jest ten plan, przejdą przez niego, jeśli się na to zdecydują. Nawet jeśli plan ma na celu zranienie innych, zrobią to, jeśli poczują, że muszą.

BYK

Byki nie są takie złe, ale ich największą wadą, która może uczynić je toksycznymi, jest ich zaborczość. Przywiązują się do jednej osoby i mają tendencję do zbytniego "przyklejania się" do niej. Chcą mieć ją tylko dla siebie. Dzielenie się jest słowem, które nie istnieje w słownictwie Byka. Z tego powodu tłamszą swoich partnerów i nie dają im nawet odrobiny przestrzeni. Ponadto są naprawdę porywcze. Bardzo szybko się złoszczą i zajmuje im dużo czasu wyjście z focha, co może być również oznaką potencjalnie toksycznego zachowania.

STRZELEC

Strzelce nie potrafią trzymać buzi na kłódkę. Są w stanie wypowiedzieć najbardziej niewłaściwą rzecz w najbardziej niewygodnej sytuacji. Chcą być gwiazdą serialu i zmiotą ze swojej drogi każdego, kto stanie im na drodze - nawet osobę, z którą się spotykają. Ich maniery są do bani i nic nie powstrzyma ich przed skrzywdzeniem drugiej osoby, jeśli tylko stoi im ona na drodze do celu.

Zobacz też: Quiz: Tym zajadaliśmy się w PRL-u. Ile z tych potraw pamiętasz?

RYBY

Ryby nie są toksyczne. Są bardzo wrażliwe i zbyt emocjonalne. Naprawdę odczuwają emocje i tutaj jest potencjał, aby stać się toksycznym, ponieważ mogą zacząć tobą manipulować. Ale to zdarza się niezwykle rzadko. Ale tak naprawdę Ryby nie są niebezpieczne, ponieważ są nadmiernie ufne. Bardziej prawdopodobne jest, że zostaną zranione niż że to one kogoś zranią. Niemniej jednak uważaj na manipulację emocjonalną. To może się zdarzyć.

WODNIK

Wodniki zwykle okazują się bardziej emocjonalnie niedostępne niż toksyczne. Uciekają od wyrażania uczuć. Otwierają się tylko wtedy, gdy naprawdę kogoś poznają. Do tego momentu odpychają ludzi i w ten sposób mogą nieumyślnie kogoś skrzywdzić.

WAGA

Najmniej toksyczni ludzie. Nawet jeśli ktoś skrzywdzi Wagę, nie może spodziewać się zemsty. Prawdopodobnie przez dłuższy czas Waga będzie urażona, ale w żaden sposób nie będzie to dla drugiej strony niebezpieczne. Wagi rozumieją, że każdy ma wady i każdy popełnia błędy, również one. To bardzo wyrozumiałe i wybaczające osoby. Najbardziej toksyczne są... dla siebie samych. Mają tendencje do litowania się nad sobą.

Czytaj też:

Najmądrzejsze znaki zodiaku. Lista nie jest długa

Drugi palec stopy dłuższy od palucha. To cecha ludzi wyjątkowych