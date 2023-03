Horoskop tygodniowy dla wszystkich znaków zodiaku. Wróżka Anne wie, co przyniesie los [27.03-2.04.2023 r.]

Spis treści: 01 Horoskop tygodniowy na 27.03-2.04.2023 r. - BARAN

02 Horoskop tygodniowy na 27.03-2.04.2023 r. - BYK

03 Horoskop tygodniowy na 27.03-2.04.2023 r. - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop tygodniowy na 27.03-2.04.2023 r. - RAK

05 Horoskop tygodniowy na 27.03-2.04.2023 r. - LEW

06 Horoskop tygodniowy na 27.03-2.04.2023 r. - PANNA

07 Horoskop tygodniowy na 27.03-2.04.2023 r. - WAGA

08 Horoskop tygodniowy na 27.03-2.04.2023 r. - SKORPION

09 Horoskop tygodniowy na 27.03-2.04.2023 r. - STRZELEC

10 Horoskop tygodniowy na 27.03-2.04.2023 r. - KOZIOROŻEC

11 Horoskop tygodniowy na 27.03-2.04.2023 r. - WODNIK

12 Horoskop tygodniowy na 27.03-2.04.2023 r. - RYBY

Horoskop tygodniowy na 27.03-2.04.2023 r. - BARAN

W tym tygodniu we wszystkim dasz sobie radę. W pracy poczynisz takie kroki, które pozwolą ci rozwinąć skrzydła. Zajęte Barany powinny zwrócić większą uwagę na potrzeby partnera i starać się przede wszystkim w obowiązkach domowych współpracować razem z nim. Wolne zaś będą musiały pokonać swoją nieśmiałość, jeśli zależy im na rozwoju pewnej nowej znajomości.

Horoskop tygodniowy na 27.03-2.04.2023 r. - BYK

Początek tygodnia zaskoczy cię nieprzewidzianymi wydarzeniami. W pracy nie odkładaj na później tego, co możesz zrobić od razu, bo potem nie będziesz mógł sobie poradzić zaległościami. Zajęte Byki powinny być bardziej czułe wobec partnera i przestać unikać rozmowy z nim. Wolne zaś nie powinny wracać do tego, co minęło, a jeśli już to zrobią, to muszą liczyć się z tym, że pierwsza randka będzie nieudana, bo nie wytrzymają i wygarną dawne żale.

Horoskop tygodniowy na 27.03-2.04.2023 r. - BLIŹNIĘTA

W tym tygodniu wszystko będzie się wiodło wedle ustalonego rytmu. W pracy źle znosić będziesz popędzanie oraz nadzór nad sobą. Zajęte Bliźnięta będą zmienne w swoich nastrojach, gdzie w sekundę mogą przejść od namiętności do wrogości. Musisz bardziej panować nad sobą, by nie zakończyć związku z byle powodu!. Wolne zaś na swojej drodze spotkają kogoś, komu od pierwszej chwili będą chciały oddać swoje serce.

Zdjęcie Horoskop tygodniowy / @mikhail-nilov / pexels.com

Horoskop tygodniowy na 27.03-2.04.2023 r. - RAK

Wiosenna aura zapewni ci powodzenie w interesach. W pracy zaległe obowiązki mogą ci pokrzyżować nieco plany, jednak ze wszystkim wyrobisz się na czas. Zajęte Raki odbudują nieco zaniedbaną relacje i ponownie ich związek nabierze rumieńców. Wolne zaś powinny unikać osoby, która i tak nie doceni ich starań. W weekend z niczym się nie śpiesz i nie obiecuj za wiele, bo najwięcej czasu spędzisz w domowym zaciszu.

Horoskop tygodniowy na 27.03-2.04.2023 r. - LEW

Aura tego tygodnia przyniesie dobre pomysły. W pracy będziesz chciał się rozwijać i zaskoczony będziesz, jeśli inni nie będą mieli takich samych potrzeb. Zajęte Lwy w obecnym czasie podejmą ważne decyzje, które zaowocują o ich przyszłości. Wolne zaś będą starały się przebywać w otoczeniu ludzi, aby mieć większą szansę na poznanie kogoś, kto je zauroczy.

Horoskop tygodniowy na 27.03-2.04.2023 r. - PANNA

W tym tygodniu będziesz mniej zestresowany niż w ostatnim czasie. W pracy zaplanuj sobie różne ważne zadania, żeby niczego nie pominąć w natłoku wydarzeń. Zajęte Panny będąc w otoczeniu partnera powinny przestać myśleć o robocie, tylko zadbać o lepszy nastrój. Wolne zaś poznają kogoś, kto na pierwszy rzut oka będzie wydawało się, że ma dobre intencje. W weekend zadzwoń do dawnych znajomych!

Horoskop tygodniowy na 27.03-2.04.2023 r. - WAGA

Już od samego poniedziałku będziesz pełen dobrych pomysłów. W pracy postanowisz coś naprawić lub zmienić, co utrudnia szybkie wykonywanie obowiązków. Zajęte Wagi będą starały się spędzić więcej czasu z partnerem, a być może nawet pozwolą sobie na jakieś drobne szaleństwa. Wolne zaś mogą być rozczarowane, bo nie wypalą ich plany randkowe. W weekend sporo będzie się działo!

Horoskop tygodniowy na 27.03-2.04.2023 r. - SKORPION

Aura tego tygodnia przyniesie dobry nastrój. W pracy nie bój się tego, co nowe tylko ryzykuj, a na pewno na tym zyskasz. Zajęte Skropiony powinny skupić się na praktycznym organizowaniu związku, bo ostatnio twoje działania na tym polu bardzo kuleją, a partner ma dosyć pustych obietnic. Wolne zaś będą czepiać się i kręcić nosem na potencjalnych adoratorów. W weekend poświęć więcej czasu krewnym.

Horoskop tygodniowy na 27.03-2.04.2023 r. - STRZELEC

W tym tygodniu będziesz ciekawy świata. W pracy pojawią się wyjazdy w których chętnie weźmiesz udział, bo dzięki nim oderwiesz się od nudnych obowiązków za biurkiem. Zajęte Strzelce będą starały się rozwiązać problemy przeszłości, które negatywnie wpływają na atmosferę w ich związku. Wolne zaś poznają kogoś, kto pobudzi ich zainteresowanie, lecz nie do końca spełni ich oczekiwania, a im trudno będzie iść na kompromisy.

Zdjęcie horoskop / 123RF/PICSEL

Horoskop tygodniowy na 27.03-2.04.2023 r. - KOZIOROŻEC

Wiosenna aura zmobilizuje cię do działania. W pracy zabierzesz się za ważne projekty, które mogą ci otworzyć drogę na szczyt. Zajęte Koziorożce będą starały się uporządkować niedomówienia w relacji. Pod koniec tygodnia mimo chęć wyjaśnienia pewnych spraw, nie otrzymają odpowiedzi. Wolne zaś za wszelką cenę będą starały się przekonać nowo poznaną osobę do siebie. W weekend oderwij się od przyziemnych kłopotów!

Horoskop tygodniowy na 27.03-2.04.2023 r. - WODNIK

Początek tygodnia przyniesie kilka nerwowych sytuacji, z których na szczęście wyjdziesz zwycięsko. W pracy przestań się zgadzać na wszystko, bo potem musisz siedzieć po godzinach i nadrabiać zaległości, aby doprowadzić różne projekty do końca. Zajęte Wodniki muszą uważać na swoją wierność, bo mogą wplątać się w tajemniczą znajomość. Wolne zaś powinny unikać randkowania z kimś, kto nie pragnie ich szczęścia.

Horoskop tygodniowy na 27.03-2.04.2023 r. - RYBY

Aura tego tygodnia obudzi w Tobie nostalgiczny nastrój. W pracy będziesz starał się zdobywać cenne zlecenia, jednak uważaj, by nie pokłócić się ze współpracownikiem. Zajęte Ryby pozwolą sobie na więcej czułych słów wobec partnera, bo dojdą do wniosku, że ostatnio w ich związku brakowało romantyczności. Wolne zaś uaktywnią się w poszukiwaniu miłości, jednak unikaj relacji telefonicznych.

