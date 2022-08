Krokodyle czy orzeł? To, co widzisz, zdradza, jakim i dlaczego jesteś człowiekiem

Życie i styl

Dołącz do nas:

Krokodyle czy orzeł? To, co widzisz na tym obrazku, mówi wiele o tym, jaki wpływ na twoje życie i aurę mają wspomnienia. Może to zabrzmieć dziwnie, ale psychologowie od dawna akceptują fakt, że symbolika jest w pewnym sensie kluczem do naszej podświadomości. Chociaż sami nie możemy łatwo uzyskać dostępu do naszych podświadomych myśli, sztuka i obrazy mogą wywoływać i odblokowywać to, co czai się gdzieś głęboko w nas.

Zdjęcie Co widzisz na tym obrazku? / materiały prasowe