W ogólnym znaczeniu sen o hotelu symbolizuje podróż i zmianę. Dotyczy to zaspokojenia potrzeb związanych z odpoczynkiem, poznawaniem świata, a także zmiany otoczenia. Może też dotyczyć poczucia niepewności i strachu.

Znaczenie różni się w zależności od motywu. Do najpopularniejszych należą:

praca w hotelu - wskazuje na nadchodzące problemy zawodowe i stres związany z perspektywą utraty zatrudnienia. Nie zawsze to zły znak. Można ten motyw traktować jako zachętę do znalezienia bardziej satysfakcjonującej pracy.

piękny i duży hotel - wyraża gotowość do porzucenia starych przyzwyczajeń lub szkodliwych nawyków. Może to być również znak, że potrzebujesz zmiany otoczenia, bo obecne hamuje Twój rozwój;

hotel pięciogwiazdkowy - może odzwierciedlać pragnienie luksusu. Nie idź jednak na skróty. Życie ponad stan lub przelotne znajomości z wpływowymi i zamożnymi ludźmi to nie sposób na dobre życie;

hotel z basenem - symbolizuje nadchodzące zmiany, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Basen, jako symbol oczyszczenia, może wskazywać na potrzebę zmiany nastawienia do ważnych spraw i przewartościowania swoich priorytetów;

Jeśli śnisz o luksusowym hotelu, a na co dzień dość często snujesz czarne scenariusze, czas nad sobą popracować. Troska o przyszłość nie oznacza ciągłego zamartwiania się i wymyślania najgorszych wydarzeń. Doceń to, co masz i pozwól sobie na odrobinę radości i szaleństwa.