Ksawera - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Ksawera lub Ksaweryna to żeński odpowiednik imienia Ksawery. Wywodzi się od hiszpańskiej miejscowości Xavier (Javier) - miejsca urodzenia świętego Franciszka Ksawerego. Niesie ze sobą dziedzictwo misjonarskiej gorliwości, odwagi i poświęcenia dla innych.

Jakie cechy charakteru mają kobiety o imieniu Ksawera lub Ksaweryna?

Kobiety o imieniu Ksawera nie boją się ciężkiej pracy i wyzwań. Ich pracowitość i determinacja w dążeniu do celu są godne podziwu. Ksawery mają również niezwykłą zdolność współdziałania z innymi. Potrafią zjednać sobie ludzi i inspirować ich do działania. Są urodzonymi liderkami, które potrafią przewodzić grupie i osiągać wspólne cele.

Choć Ksaweryny cenią współpracę, to jednocześnie są bardzo nieuległe. Mają swoje zdanie i nie boją się go wyrażać, nawet jeśli jest niepopularne. Silna wola i wewnętrzna siła pozwalają im bronić przekonań i wartości, nawet w obliczu przeciwności.

Kobiety o tym imieniu potrafią też uzewnętrznić duszę romantyczki. Z jednej strony twardo stąpają po ziemi i potrafią realnie ocenić sytuację, a z drugiej są marzycielkami, które wierzą w dobro i piękno świata. Ich idealizm i bezinteresowność sprawiają, że są gotowe do poświęceń dla innych. Z kolei życzliwość i otwartość przyciągają ludzi, a one same czerpią radość z dawania i dzielenia się.

Ksawera, Ksaweryna - idealny zawód dla tej numerologicznej szóstki

Jako numerologiczna szóstka, Ksawera ma naturalne predyspozycje do pomagania innym. Jest idealną kandydatką do pracy w zawodach związanych z opieką, wsparciem i doradztwem. Może odnaleźć się w roli pielęgniarki, psycholożki, coacha lub nauczycielki. Jej zdolności przywódcze i umiejętność współpracy z innymi sprawdzą się też w działalności na rzecz potrzebującym.

Ksawera, Ksaweryna - popularność imienia w Polsce

Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Ksawera nosiło 214 kobiet. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 230 (31 stycznia 2023) i 251 (24 stycznia 2022). Warto zaznaczyć, że w rejestrze PESEL imię Ksaweryna jest traktowane jako inne. Na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Ksaweryna nosiły 24 kobiety. W poprzednich latach liczba ta wynosiła również 24 (31 stycznia 2023) i 26 (24 stycznia 2022)

W 2023 roku imion Ksawera ani Ksaweryna nie otrzymała żadna dziewczynka.

Kiedy są imieniny Ksawery, Ksaweryny?

Ksawera, Ksaweryna imieniny obchodzi 22 grudnia.

Jak można zdrabniać imię Ksawera, Ksaweryna?

Do Ksawery można zwracać się zdrobniale: Ksawerka, Ksawa, Ksawinka, Ksawisia, Ksawunia, Ksawka, Ksawerynka lub Ksawcia.

Znane kobiety o imieniu Ksawera

Ksawera ma odpowiedniki w wielu językach, takie jak Xavera czy Xaveria w łacinie, Xaviera lub Xavier w angielskim, Xavire we francuskim, a nawet Javiera w hiszpańskim.

Do popularnych kobiet o tym imieniu należą:

Xaviere Gauthier - francuska autorka wielu książek i feministka,

Karolina Maria Adelajda Franciszka Ksawera Małgorzata Edina Lanckorońska - polska historyczka i działaczka Polonii we Włoszech,

Xaveria Rudler - pierwsza przełożona pielęgniarek w szpitalu berlińskim

