Wiele źródeł wskazuje na to, że Eleonora to imię żeńskie pochodzenia hebrajskiego, arabskiego lub greckiego. W języku hebrajskim oznacza Bóg mi światłem.

Eleonora to imię dosyć długie, ale także nieco kłopotliwe w prostej i szybkiej wymowie. Z tego względu kobiety o tym imieniu nazywane są często określeniami będącymi zdrobnieniami Eleonory. Wśród nich najpopularniejsze to:

Kobieta o imieniu Eleonora przychodzi na świat obdarzona w zdolności przywódcze. Charakteryzuje się wewnętrzną siłą, dlatego często intuicyjnie kieruje ludźmi i lubi oceniać ich pracę. Eleonora jest numerologiczną czwórką. Co to oznacza? Jest zaradna, oszczędna i zawsze stawia na praktyczne rozwiązania. To kobieta pracowita, a owoce jej działań często służą również innym. Czuje ciągłą potrzebę pracy nad sobą, do czego motywuje też otoczenie.