Bronisława – pochodzenie i znaczenie imienia

Bronisława to imię z długą historią i bogatym znaczeniem. Jego początków nadawania upatruje się w słowiańskiej tradycji. Składa się ono z dwóch członów: "broni" i "sława". To połączenie sugeruje, że osoba nosząca to imię jest związana ze sławą lub ma za zadanie ją bronić.

Jakie cechy charakteru mają kobiety o imieniu Bronisława?

Bronisława to niezwykła kobieta, w której osobowości splatają się różnorodne cechy. Jej towarzyski charakter przyciąga ludzi, sprawiając, że wokół niej zawsze jest tłoczno. Bywa kapryśna, ale to tylko dodaje jej niepowtarzalnego uroku.

Jest otwartą osobą, ale nie dąży do spacerów po czerwonym dywanie czy do nagród. Ceni spokojne życie rodzinne, w którym mogłaby znaleźć bezpieczny azyl przed zgiełkiem świata. To kobieta oddana bliskim, gotowa poświęcić czas dla dobra innych, ale równocześnie ma silną wolę i potrafi dążyć do osiągnięcia swoich celów.

Bronisława – jaki jest idealny zawód dla numerologicznej szóstki?

Bronisława, jako numerologiczna szóstka, ma wyjątkowy zmysł do pracy w zespole i organizowaniu ludzi. Jej naturalna empatia i gotowość do pomocy sprawiają, że świetnie odnajduje się w zawodach, gdzie kontakt z ludźmi odgrywa najważniejszą rolę.

Zawody idealne dla Bronisławy to te polegające na pracy z ludźmi, w których może wykorzystać swoje umiejętności organizacyjne i troskę o innych. Praca w obszarach takich jak doradztwo zawodowe, psychologia, socjologia czy pedagogika jest dla niej naturalnym polem do działania. Może również odnaleźć się w branżach związanych z opieką zdrowotną, jako pielęgniarka, terapeutka lub pracownik socjalny. W tych zawodach jej empatia i gotowość do pomocy będą nieocenione. Jeśli chodzi o zawody bardziej biurowe, Bronisława może sprawdzić się jako koordynator projektów, menedżerka zespołu lub specjalistka ds. HR. Wykonując takie zadania, będzie mogła kierować ludźmi, motywować ich do działania i tworzyć harmonijne środowisko pracy.

Bronisława - popularność imienia w Polsce

Według danych ze stanu na 19 stycznia 2024 roku, w Polsce kobiet o imieniu Bronisława było 20 991. Porównując to z danymi z poprzednich lat, w styczniu 2023 roku było ich 22 236, a w styczniu 2022 roku 23 744.

W 2023 roku imienia Bronisława nie nadano ani razu, a w 2022 roku tylko 4 kobiety dostały tak na imię.

Kiedy są imieniny Bronisławy?

Imieniny Bronisławy wypadają 30 stycznia, 18 sierpnia, 3 września i 6 października.

Jak można zdrabniać imię Bronisława?

Pieszczotliwie można do niej zwracać się:

Bronia,

Broneczka,

Bronka,

Bronisia,

Bronusia.

Znane kobiety o imieniu Bronisława

Oto kilka znanych kobiet o imieniu Bronisława:

Bronisława Dłuska - polska lekarka, była starszą siostrą Marii Skłodowskiej-Curie,

Bronisława Nowicka - reżyserka teatralna i telewizyjna, poetka,

Bronisława Rychter-Janowska - malarka polskich dworków.

