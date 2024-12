Imię, które dotąd nie pojawiło się w rejestrze! Idealne dla uduchowionej kobiety

Małomira to kobieta o niezwykłej mądrości życiowej. Ma też bardzo rozwiniętą intuicję, dzięki której potrafi dostrzegać to, co jest niewidoczne dla innych. Jest osobą troskliwą, zawsze gotową do poświęceń dla dobra rodziny i przyjaciół. Naturalna empatia i zrozumienie ludzkich rozterek sprawiają, że jest cenioną przyjaciółką i partnerką.