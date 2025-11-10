Spis treści: Kwiryna - pochodzenie i znaczenie imienia Jakie cechy charakteru mają kobiety o imieniu Kwiryna? Kwiryna - idealny zawód dla tej numerologicznej jedenastki Kwiryna - popularność imienia w Polsce Kiedy są imieniny Kwiryny? Jak można zdrabniać imię Kwiryna? Znane kobiety o imieniu Kwiryna

Kwiryna - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Kwiryna ma źródło w łacińskim imieniu Kwiryn, które wiąże się z rzymskim bogiem Janusem Kwirynusem. Pochodzenie sugeruje siłę, odwagę i zdolności przywódcze.

Jakie cechy charakteru mają kobiety o imieniu Kwiryna?

Kobiety o imieniu Kwiryna to prawdziwe wulkany energii, które zarażają entuzjazmem. Są zaradne, przedsiębiorcze i zawsze gotowe do działania. Silna wola i determinacja w dążeniu do celu sprawiają, że osiągają liczne sukcesy zarówno na polu zawodowym, jak i prywatnym.

Kwiryna potrafi zjednywać sobie ludzi i tworzyć trwałe relacje. Jej charyzma i umiejętność motywowania innych sprawiają, że jest inspiracją dla otoczenia.

Kwiryna to również osoba o wielkim sercu i wrażliwości. Rozumie potrzeby innych i zawsze służy pomocą, nawet jeśli wymaga to od niej poświęceń. Wrodzona empatia sprawia, że jest nieocenionym wsparciem dla bliskich, a przyjaciele wiedzą, że zawsze mogą na nią liczyć. Niestety, często przekłada potrzeby innych ponad swoje.

Kwiryna jest również osobą otwartą na świat. Lubi spędzać czas z przyjaciółmi i rodziną, a jej poczucie humoru i pozytywne nastawienie sprawiają, że jest duszą towarzystwa. Potrafi również zachować powagę i skupienie, gdy tylko sytuacja tego wymaga.

Kwiryna - idealny zawód dla tej numerologicznej jedenastki

Kwiryna (numerologiczna jedenastka) odnajdzie się w zawodach, które pozwolą jej wykorzystać zdolności przywódcze, empatię i umiejętność pracy z ludźmi. Może zrobić karierę w sektorze medycznym lub usługowym. Przedsiębiorczość i determinacja mogą również skłonić ją do założenia własnej firmy lub organizacji non-profit.

Kwiryna - popularność imienia w Polsce

Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Kwiryna nosiło 87 kobiet. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 91 (31 stycznia 2023) i 96 (24 stycznia 2022).

W pierwszej połowie 2024 ani w 2023 roku żadna dziewczynka nie dostała tak na imię.

Kiedy są imieniny Kwiryny?

Imieniny Kwiryny obchodzone są 17 lutego.

Jak można zdrabniać imię Kwiryna?

Do Kwiryny bliscy wołają Kwirynka, Kwirynusia, Kwirynieczka, Kwirka lub Kwiruś.

Znane kobiety o imieniu Kwiryna

Chociaż dziś niewiele kobiet ma na imię Kwiryna, historia i literatura pamiętają o tych, które je nosiły. Wśród nich warto wymienić Kwirynę Handke, polską poetkę i pisarkę, której twórczość odzwierciedla wrażliwość i głębię emocjonalną często kojarzoną z tym imieniem. Kwiryna pojawia się również jako jedna z bohaterek powieści Poli Gojawiczyńskiej "Dziewczęta z Nowolipek". Sięgając głębiej w historię, natrafiamy na Kwirynę Matkę - matkę cesarza rzymskiego Marka Aureliusza. Była znana z mądrości i umiejętności politycznych.

