W Polsce, zgodnie z listą imion żeńskich w rejestrze PESEL, opracowaną przez serwis gov.pl, nosi je 631 kobiet. Nieco starsze pokolenie wspomina je jako jedno z popularniejszych przed laty, przypominając sobie niejedną koleżankę o tym imieniu.

Tymczasem tylko w ubiegłym roku świeżo upieczeni rodzice nazwali tak swoją córkę w zaledwie dwóch przypadkach. Co to za imię Tekla? Odeszło do lamusa, ale zachwyca swoim znaczeniem.

Tekla: znaczenie imienia. Ile jest Tekli w Polsce?

Tekla jest imieniem pochodzenia greckiego, wywodzącym się od słów "theokles" i "theokleia", oznaczających w wolnym tłumaczeniu "Bóg", a także "chwalić Boga", "chwała" czy "sława". W Polsce przez długie lata święciło prawdziwe triumfy, by następnie odejść w zupełne zapomnienie.

Reklama

Zdjęcie To najsmutniejsze imię na świecie? W ubiegłym roku nadano je zaledwie cztery razy / 123RF/PICSEL

Imię Tekla w rzeczywistości związane jest z siłą, mądrością i odwagą, zaś osoby je noszące uważa się za inteligentne, przedsiębiorcze, odważne i kreatywne. Podobne imię, kiedyś chętnie nadawane małym dziewczynkom, nosiła między innymi matka Fryderyka Chopina. Starsze pokolenie z nieco rzewnym wspomnieniem pamiętać może je zaś z serialu animowanego "Pszczółka Maja", gdzie nadano je pajęczycy.

Zobacz również: Są niezależne, odważne i pewne siebie. Niewiele Polek nosi to imię

Kiedy są imieniny Tekli?

Tekla obchodzi imieniny 26 marca, 4 maja, 19 i 30 sierpnia, 23 września, a także 7 i 15 października.

Tekla: numerologia. Zaradność i skromność

Liczbą imienia Tekla jest 4. Numerologiczna Czwórka wyróżnia się prostodusznością, zaradnością i oszczędnością, jeśli chodzi o korzystanie z dobrodziejstw świata. Mocno ceni sobie rozwiązania praktyczne, zaś jej życiowym mottem jest poświęcanie się dla innych. Pracowitość to jej drugie imię. Dlatego też najlepiej sprawdzi się w tych zawodach, które związane są z niesieniem pomocy - na przykład jako pielęgniarka czy lekarz.

Numerologiczna Czwórka uwielbia pracować nad sobą, nieustannie podnosząc swoje kwalifikacje i skupiając się na rozwoju osobistym. Cztery to liczba ewolucji, dla której charakterystyczna jest fascynacja bogactwem i dążenie do jego zdobycia.

Zobacz również: Imię greckiego pochodzenia nosi ponad 163 tys. Polek. Oznacza „blask Księżyca”

Mało popularne imię. Jaka jest Tekla?

Osoby noszące imię Tekla są mocno zżyte ze swoją rodziną. Zależy im zarówno na jej członkach, jako osobach, ale również na wartościach, które są dla nich ważne. Na co dzień są raczej domatorami i najchętniej przebywają w tych miejscach, które doskonale znają. Źle znoszą jednak samotność.

Zobacz również: Imię dla kobiety, które przyciąga nieszczęście. Piękne, ale pechowe