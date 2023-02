Spis treści: 01 Wybór imion - czy ma znaczenie?

02 Imiona, które przyciągają pieniądze

03 Te imiona mają pecha do pieniędzy

Wybór imion - czy ma znaczenie?

Imię potrafi nam wiele powiedzieć o danej osobie. Znaczenie przypisywane każdemu z nich wskazuje na pewne cechy osoby, która je nosi.

O symbolice imion rozmawiano już przed wiekami. Można z nich poznać wiele upodobań i zachowań danej osoby, co sprawia, że łatwiej nam rozpoznać, z kim mamy do czynienia. Z tego powodu nasi przodkowie nadawali swoim dzieciom imiona, których znaczenie wskazywało na istotne dla nich cechy.

Imiona, które przyciągają pieniądze

Są również imiona, które przyciągają pieniądze. Jest to ważna informacja dla przyszłych rodziców, którzy zastanawiają się, jak nazwać swoją pociechę.

Osoby o konkretnych imionach przyciągają gotówkę jak magnes. Dla nich nawet największy kryzys finansowy kończy się zawsze pozytywnie i nie grozi im brak pieniędzy. Do tych imion zalicza się:

Iwona

To imię, które noszą kobiety z trudnym, dwoistym charakterem. Równocześnie są one materialistkami, które lubią pieniądze, więc automatycznie robią wszystko, aby je zdobyć. Dodatkowo już same w sobie mają moc przyciągania gotówki, co znacznie im to ułatwia.

Mikołaj

To mężczyzna, który przyciąga do siebie pieniądze i nawet często nie zdaje sobie sam z tego sprawy. Niestety nie cieszy się dużą ilością gotówki zbyt długo, ponieważ równie szybko potrafi je wydawać.

Zdjęcie Krzysztof, Jarosław, Roksana - oto kilka imion, które "przyciągają" pieniądze / 123rf / 123RF/PICSEL

Krzysztof

To osoba niezważająca na opinie innych i uparcie dążąca do celu. Na końcu jego ambitnej drogi widać sukcesy i również dużą ilość pieniędzy, którą nieświadomie przyciąga do siebie każdego dnia i która w końcu przyjdzie do niego w okazałym rozmiarze.

Jarosław

To umysł twórczy potrafiący zjednać sobie sprzymierzeńców, dzięki czemu potrafi przyciągnąć do siebie pieniądze, które po prostu kocha.

Roksana

Osoby o tym imieniu cenią sobie wysoką jakość życia, także w sensie materialnym, dlatego wciąż przyciągają do siebie gotówkę. Nie dają się one jednak wciągnąć w niezdrową obsesję na temat pieniędzy.

Zdjęcie Czasem zamożność jest kwestią szczęścia / 123RF/PICSEL

Anna

To osoba, która dobrze się czują, gdy ma pieniądze. To jej główny motywator, dzięki któremu potrafi się zaangażować w każdą dziedzinę życia. Gotówka lubi osoby o tym imieniu i często pojawia się bez zapowiedzi, np. w postaci wygranej w loterii.

Natalia

Kobiety o tym imieniu wiążą swoje życie z pieniędzmi szczególnie w życiu zawodowym. Doskonale sprawdzają się w pracach związanych z pieniędzmi, np. w bankach. Istnieje między nimi a gotówką głęboka dwustronnie oddziałowująca więź.

Norbert

Mężczyźni o tym imieniu lubią pieniądze, jednak nie zawsze potrafią je odpowiednio spożytkować. Mimo to mają szczęście do gotówki, która zawsze, nawet po dużym kryzysie, wraca do nich podwojona.

Te imiona mają pecha do pieniędzy

Zdjęcie Nie wszyscy mają szczęście do pieniędzy / archiwum prywatne

Oczywiście funkcjonuje również lista imion, które niestety nie mogą pochwalić się szczęściem do finansów.

Między innymi jest to:

Patrycja,

Artur,

Dariusz,

Wiktoria,

Eryk,

Monika,

Bartosz,

Daria,

Eliza,

Kamil.

