Prawdziwie "polskie" imię, które występuje tylko u nas? Oto jedno z nich

Życie i styl

Bartosz to jedno z niewielu imion, których zasięg występowania ograniczony jest tylko do Polski. Powstałe od miana jednego z dwunastu apostołów oznacza według literatury to, co jego oryginał: majętnego potomka posiadacza ziemskiego lub wojownika.

Zdjęcie Bartosz to imię, które zrodziło się na ziemiach polskich / 123RF/PICSEL