Spis treści: 01 Słońce, Księżyc i ascendet. Wyjątkowe astrologiczne trio

02 Czym jest ascendent i co o nas mówi?

03 Jak obliczyć swój ascendent?

Słońce, Księżyc i ascendet. Wyjątkowe astrologiczne trio

Rodzimy się pod niebem pełnym gwiazd i planet. W astrologii wierzy się, że to właśnie te ciała niebieskie mają wpływ na nasze życie dokładnie od momentu, kiedy wydamy na tym świecie pierwszy krzyk.

Karty na 6 lutego. Kto może być spokojny, a kogo ostrzega wróżka Diana? Duży wpływ na nas według tej wiedzy ma Słońce znajdujące się w naszym horoskopie i wyznaczające nasz znak słoneczny, czyli ten, który zazwyczaj podajemy zapytani o nasz znak zodiaku.

Znak słoneczny w astrologii mówi o wnętrzu, prawdziwym "ja", o tym co niezwykle przyziemne, co tu i teraz. Jest twoją tożsamością. Reprezentuje siłę życiową, która napędza cię do poszukiwania skutecznej formy wyrazu swojej osobowości.

Zdjęcie Ascendent, Słońce i Księżyc tworzą nas jako człowieka w świetle astrologii / 123RF/PICSEL

Znak księżycowy zaś to obraz emocji. To także intymna twarz, niezwykle prywatne oblicze, dostępne tylko dla nas i dla naszych najbliższych. To także obraz marzeń i skrytych pragnień, to jacy chcielibyśmy być.

Twój znak księżyca pomaga odczuwać przyjemność i ból, radość i smutek oraz daje wgląd w to, jak dbasz o siebie i się regenerujesz. To centrum twojego wewnętrznego świata. Znak będący w księżycu w twoim kosmogramie jest pomocny w zrozumieniu tego, w jaki sposób zwykle reagujesz w sytuacjach emocjonalnych.

Ascendent zaś to coś pomiędzy Słońcem a Księżycem. Jest czymś, co trudno uchwycić.

Czym jest ascendent i co o nas mówi?

Zdjęcie Czym jest ascendent? / 123RF/PICSEL

Ascendent to początek kosmogramu, czyli horoskopu urodzeniowego, który będzie się różnił znakiem w zależności od miejsca i czasu urodzenia. I choć horoskopowi przewodzi znak słoneczny, to znak księżyca i ascendent dopełniają nasz obraz. Niektórzy astrolodzy nawet twierdzą, że ascendent w tym trio... jest najważniejszy. Co więc reprezentuje ascendent?

Ascendent określa esencję tego kim jesteś i jaki jesteś. To manifestacja twojego "ja" dla reszty świata. Takim po prostu widzą cię inni, którzy nie poznali cię dostatecznie blisko, by okazać im cechy, którym przyświeca twój znak słoneczny i znak księżycowy.

Znak, który kieruje naszym ascendentem wschodził, gdy przychodziliśmy na świat, dlatego można też spotkać się z określeniem ascendentu, jako znaku wschodzącego.

Jest obrazem twojej społecznej osobowości. Ascendent reprezentuje twoje ciało fizyczne, twój wygląd i styl zewnętrzny. Element twojego ascendentu jest pomocny w zrozumieniu rodzaju energii, która napędza twoje ciało fizyczne i ogólne podejście do życia.

Ascendent określa sposób, w jaki inni cię postrzegają i czego oczekujesz od otaczającego cię świata. Niektórzy astrolodzy nazywają ascendent "maską", którą nosimy - może ona rzucić światło na pierwsze wrażenie, jakie robisz, a także na twoje początkowe reakcje i reakcje na różne sytuacje.

Jak obliczyć swój ascendent?

Aby odczytać pozycję ascendentu w naszym horoskopie urodzeniowym i określić to, w jakim znaku on przebywał w momencie, gdy przyszliśmy na świat, potrzebna jest nam dokładna godzina urodzenia (możemy ją sprawdzić w książeczce zdrowia dziecka lub dzwoniąc do Urzędu Stanu Cywilnego w mieście, w którym się urodziliśmy). Potrzebne jest też miejsce urodzenia.

Ascendent zmienia się średnio co dwie godziny, dlatego tak ważny jest dokładny czas przyjścia na świat. Oznacza to, że pojawia się wówczas nowy znak, a w ciągu jednej doby ascendent zmienia się 12 razy. O pomyłce nie może być tu mowy.

Gdy mamy już wszelkie potrzebne dane, możemy skorzystać z internetowego kalkulatora ascendentu. Przy wpisywaniu swojej daty, godziny i miejsca urodzenia otrzymamy w wyliczeniach znak słoneczny, znak księżycowy oraz właśnie ascendent.

