Spis treści: 01 Poczucie humoru a znak zodiaku

02 Strzelec. Ogniste poczucie humoru

03 Bliźnięta. Wybrną z każdej sytuacji z uśmiechem

04 Lew. Nie przestanie żartować dopóki nie osiągnie swojego celu

Poczucie humoru a znak zodiaku

Każdy znak zodiaku charakteryzuje zespół cech charakteru, który przypisuje się osobie urodzonej dokładnie w konkretnym znaku. Każdy z nich ma też określone poczucie humoru.

Jedne znaki będzie bawić co innego, inne będą bardziej poważne lub mieć wyrafinowane poczucie humoru. Wśród znaków zodiaku zdaniem astrologów są jednak takie, które zaskarbią sobie sympatię niemal każdego i to właśnie ze względu na to, jak potrafią rozbawić towarzystwo.

Śmiech jest jednym ze sposobów podniesienia swoich wibracji, by czuć się lepiej i dobrze funkcjonować w duchowym świecie. Wiedzą o tym doskonale trzy znaki zodiaku, które dosłownie tryskają dobrym humorem.

Kogo dobrze mieć w swoim otoczeniu, by czerpać od niego pozytywną energię?

Strzelec. Ogniste poczucie humoru

Strzelce uchodzą za niezwykłe lekkoduchy. To urodzeni optymiści, którzy zawsze uważają, że szklanka jest do połowy pełna. Energia buzuje w nich niczym w wulkanie pełnym lawy, wszak to ognisty znak.

Jego ogień widać także w poczuciu humoru. Osoby urodzone pod znakiem Strzelca uwielbiają śmiać się z tego, co innych potrafi zasmucić, przestraszyć, czy zirytować.

Robią to po to, by rozładować napięcie i pokazać, że żaden problem nie jest tak straszny, jak go malują. Są niczym wieczni optymiści, którzy są zdania, że zawsze może być gorzej, niż jest obecnie.

Śmieją się z absurdów naszej rzeczywistości i doskonale mogą radzić sobie nawet na scenie jako kabareciarze, czy stand-uperzy.

Bliźnięta. Wybrną z każdej sytuacji z uśmiechem

Zdjęcie Bliźnięta potrafią być spontaniczne. / 123RF/PICSEL

W opozycji do mocnego humoru ognistego Strzelca stoi poczucie humoru Bliźniąt. Jest ono lekkie niczym piórko unoszące się na wietrze, wszak to... powietrzny znak.

Rozrywkowe Bliźnięta kochają się śmiać i lekko przechodzić przez życie. Uwielbiają rozśmieszać innych wokół siebie i niczego nie biorą tak naprawdę na poważnie.

Potrafią być spontaniczne, a ich mocną stroną jest improwizacja. Gdy atmosfera robi się aż gęsta, a towarzystwo zaraz może się pokłócić, to właśnie Bliźnięta wybrną z takiej opresji i wpuszczą nieco więcej powietrza do rozmowy.

Bliźnięta nie boją się być śmieszne, chętnie biorą na siebie rolę clowna w towarzystwie, a inni je za to kochają.

Lew. Nie przestanie żartować dopóki nie osiągnie swojego celu

Władcze lwy kochają być w centrum uwagi. Zazwyczaj podchodzą poważnie do życia, ale gdy tylko mogą brylować w towarzystwie, skorzystają z każdej okazji i przyciągną uwagę pewnością siebie i... poczuciem humoru.

Lwy są uosobieniem tezy, że ludzie inteligentni posiadają także wyjątkowo celne poczucie humoru. Gdy zodiakalne Lwy zgromadzą już publiczność do opowiadania swoich żartów, to nie przestaną tego robić do momentu, aż każda osoba nie uśmieje się do łez.

Inteligentny Lew znajdzie sposób na każdego, by go rozbawić. Nigdy jednak nie zrobi z siebie clowna jak Bliźnięta. Prędzej obśmieje kogoś innego, niż zażartuje z samego siebie.

