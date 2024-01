Spis treści: 01 Rak (21.06 - 22.07) - wygrasz, ale nie wydaj tego na głupoty

02 Skorpion (23.10 - 22.11) - nie przejmuj się małymi kwotami

03 Koziorożec (22.12 - 19.01) - wygrać można nie tylko pieniądze

04 Wodnik (21.01 - 18.02) - po wygranej uważaj na ludzi

Rak (21.06 - 22.07) - wygrasz, ale nie wydaj tego na głupoty

Szczęściarzem, który powinien wziąć udział w loterii, jest zdecydowanie Rak. W nadchodzącym 2024 roku będzie przyciągać do siebie pieniądze jak magnes, co zwiększa jego szanse na wygraną. Bacznie obserwuj konkursy i loterie, w których możesz wziąć udział. W tej odpowiedniej zdobędziesz fortunę.

Pieniądze z wygranej będą furtką do spełnienia wszystkich marzeń. W końcu zrealizujesz plany, na które tyle czasu odkładasz pieniądze. Niech ci jednak nie uderzy woda sodowa do głowy. Będziesz mieć ochotę wydać znaczną część kwoty na zabawę i przyjemności. Nie powinieneś tego robić. To tylko droga do zatracenia się.

Skorpion (23.10 - 22.11) - nie przejmuj się małymi kwotami

Skorpion przyciągnie do siebie bardzo dużo wygranych z różnych loterii. Kwoty będą wpływać na konto naprawdę często. Nie będą to jednak duże pieniądze. Wygrane będą częste, ale o wiele mniejsze niż Skorpion chciałby się spodziewać.

Zodiakalny Skorpion może liczyć na wygraną

Mimo że możesz być zawiedziony wielkością wygranych kwot, to znacznie podreperują twoje oszczędności. Z czasem odkładania, tych pieniędzy będzie coraz więcej. Wtedy zrozumiesz, że w ostateczności wcale nie były takie małe, jakby mogło ci się wcześniej wydawać.

Koziorożec (22.12 - 19.01) - wygrać można nie tylko pieniądze

Te znaki zodiaku mają szansę na bogactwo do końca listopada Kolejnymi szczęśliwymi wygranymi w loterii będą osoby spod znaku Koziorożca. Ich pozytywne nastawienie do życia zdecydowanie ułatwi sprawę. To także zasługa determinacji i bezwzględnego dążenia do celu.

Koziorożce, zwróćcie szczególną uwagę na zabawy, w których można wygrać nie tylko pieniądze, a bardziej konkretne rzeczy. W takich loteriach macie o wiele większe szanse na wygraną. Może to być zarówno drogi sprzęt elektroniczny, jaki i dobry samochód. To, co wygrasz, zdecydowanie ułatwi ci dotychczasowe życie.

Wodnik (21.01 - 18.02) - po wygranej uważaj na ludzi

Wodnik także znajdzie się w gronie szczęśliwych wygranych w loterii. W zdobyciu nagrody pomoże ci nie tylko szczęście, ale i wrodzony spryt. Szykuj portfel, bo znajdą się tam naprawdę duże pieniądze.

Po wygranej w loterii Wodnik powinien jednak uważać. Pieniądze mogą przyciągnąć do ciebie złych i chciwych ludzi. Możesz się przez to spodziewać kontaktu od jakiejś osoby z przeszłości. Pod żadnym pozorem nie odnawiaj relacji, gdyż będzie ona podyktowana chęcią przejęcia korzyści materialnych.