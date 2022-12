Spis treści: 01 Baran+Strzelec

02 Byk+Strzelec

03 Bliźnięta+Strzelec

04 Rak+Strzelec

05 Lew+Strzelec

06 Panna+Strzelec

07 Waga+Strzelec

08 Skorpion+Strzelec

09 Strzelec+Strzelec

10 Strzelec+Koziorożec

11 Strzelec+Wodnik

12 Strzelec+Ryby

Baran+Strzelec

Strzelec w grudniu zrobi wszystko, żeby wejść na nowy poziom w związku z Baranem. W końcu, jeśli ze sobą wytrzymują, co łatwe nie jest, to mogą razem dużo więcej. Baran nie będzie do końca podzielał zdanie Strzelca, ale też nie powie stanowczego nie. Dopóki Strzelec będzie się starał i chciał przypodobać Baranowi, będzie się między Nimi układało. Jeśli Strzelec zacznie wymagać, zaczną się zgrzyty. A Strzelec potrafi naciskać i dążyć różnymi sposobami do osiągnięcia celu, czym może Barana jedynie zdenerwować.

Byk+Strzelec

Strzelec w grudniu będzie chciał wejść w nowy etap związku, Byk nie będzie się z tym spieszył. Partnerzy ustalą zasady funkcjonowania ich związku, określą potrzeby i oczekiwania. Podejdą do tych tematów poważnie, ale trochę za bardzo zasadniczo, co może przyczynić się do osłabienia uczuć. Ponieważ związek, to nie jest transakcja, tylko coś pięknego, zmysłowego, lecz często ulotnego i o tym powinni pamiętać w grudniu, jeśli chcą być razem.

Bliźnięta+Strzelec

Zodiakalne Bliźnięta i Strzelec będą czuły się bardzo szczęśliwe w związku w grudniu. Bliźnięta zaangażują się w domowe obowiązki, z radością w sercu odciążą partnera. Strzelec będzie miał w sobie bardzo dużo energii i zacznie coś zupełnie innego w związku. Będzie to powiew świeżości, który bardzo im się przyda. Obie strony będą dawać z siebie bardzo dużo, dlatego każde z nich poczuje się bezpiecznie i pewnie w tej relacji.

Rak+Strzelec

Grudzień będzie bardzo dobrym miesiącem dla tej pary. Zodiakalny Rak cały odda siebie i skupi się tylko i wyłącznie na partnerze. Zodiakalny Strzelec będzie chciał zacząć nowy rozdział w grudniu. Zapomni o tym, co było złe, wybaczy wszystko Rakowi. Ze swojej strony dokona wewnętrznych zmian, które sprawią, iż będzie lepszym partnerem. Strzelec wykaże się dużym zapałem i chęcią sprawiania przyjemności partnerowi. Wprowadzi też wiele świeżości do związku, co wpłynie pozytywnie na zodiakalnego Raka.

Lew+Strzelec

To bardzo dobry i energetyczny miesiąc dla pary Lwa i Strzelca. Oboje zapatrzeni w siebie, pełni dobrego nastroju, będą na siebie patrzeć przez różowe okulary. Zodiakalny Strzelec z dużym zaangażowaniem zajmie się partnerem i domem w tym czasie. Zaproponuje kilka nowych rozwiązań, które nie tylko ułatwią codzienne funkcjonowanie, ale też sprawi, iż Lew zacznie bardziej wyrozumiale na niego patrzeć. Lwa i Strzelca czeka wiele wspólnych chwil, choć nie będą leniuchować, a raczej aktywnie spędzą czas razem.

Panna+Strzelec

Strzelec w grudniu będzie widział, że związek potrzebuje odświeżenia, a partner nie jest do końca szczęśliwy. Dlatego zaproponuje zmiany i będzie chciał poprawić komunikację w swojej relacji. Panna przystanie na propozycję partnera, dzięki czemu czeka ich nowy początek w wielu kwestiach. To dobry czas dla tej pary, ponieważ będą mogli być ze sobą szczerzy. Poświęcą sporo czasu na budujące rozmowy i rozwiązanie ważnej dla nich sprawy. Pannę i Strzelca czeka wiele dobrych, wspólnych chwil, spędzonych tylko we dwoje.

Waga+Strzelec

Bardzo dobry miesiąc dla pary Wagi i Strzelca. W grudniu para ta skupi się przede wszystkim na sobie i budowaniu relacji. To czas, kiedy docenią to, co mają i to, co jest między nimi. Małe, codzienne sprawy, będą cieszyć i wprowadzać pozytywną atmosferę do związku. To, co było oczywiste, teraz nabierze nowych kolorów, a związek tej pary bardzo się umocni. Grudzień będzie czasem pełen spełnienia, spokoju i radości dla tej pary. Waga i Strzelec zaczną także planować swoją dalszą wspólną przyszłość.

Skorpion+Strzelec

Skorpiona i Strzelca czeka dobry miesiąc. Każde z nich na swój, nieco inny sposób, będzie chciało docenić partnera i wykazać się w związku. Skorpion będzie cieszył się z tego, co jest między nimi, a Strzelec rozpocznie nowy rozdział i wyjdzie z ciekawą propozycją. Dlatego grudzień będzie czasem wprowadzającym świeżą energię i przychylną aurę. Parę tą czeka załatwienie kilku ważnych spraw, ale będą ze sobą dobrze współgrać nie tylko jako para kochanków, ale też jako współpracownicy. Dobry nastrój ich nie opuści.

Strzelec+Strzelec

Zodiakalne Strzelce w grudniu poczują się jak w całkiem nowym związku. Ich relacja bardzo się zmieni, każde z nich będzie chciało zamknąć jeden rozdział i zacząć drugi. Dzięki temu, że oboje będą pragnęli tego samego, to uda im się to. Dlatego, parę tą czeka bardzo dobry czas, na nowo mogą się w sobie zauroczyć, a nawet zakochać. Czeka ich wiele namiętnych chwil, a także rozmów do białego rana. W tym miesiącu będzie bardzo romantycznie, a każda ze stron poczuje się spełniona i po prostu szczęśliwa w związku.

Strzelec+Koziorożec

Para Strzelca i Koziorożca będzie wręcz idealnie współgrała ze sobą. Koziorożec zajmie się sprawami przyziemnymi, podsumowaniem roku i analizą tego, co było. Natomiast Strzelec wniesie pozytywną energię, wystąpi z propozycją rozpoczęcia czegoś zupełnie nowego i odmiennego w związku. Dzięki temu relacja będzie pełna dobrej energii. W grudniu para ta może przejść na inny, lepszy poziom relacji, co wpłynie bardzo korzystnie na ich związek. Pary tej nie czekają poważne kłótnie czy spory, tylko empatia i wspólne cele.

Strzelec+Wodnik

Grudzień będzie dobrym miesiącem dla zodiakalnego Strzelca i Wodnika. Para ta skupi się na sobie, na potrzebach partnera i zaczną patrzeć na siebie z innej perspektywy. Zodiakalny Strzelec będzie chciał pokazać, że jeszcze wiele nowych możliwości jest przed nimi. Natomiast Wodnik poświęci dużo czasu tylko partnerowi i chętnie spędzi czas tylko z nim, a nie z innymi osobami. Dlatego w tym miesiącu parę tą czeka wiele wspólnie spędzonych chwil, czas, w którym będą mogli się nacieszyć sobą i spędzić romantycznie czas.

Strzelec+Ryby

W grudniu parę Strzelca i Ryby czeka rozkwit uczuć. Oboje będą pragnęli zacząć wszystko od nowa. Razem podejmą ważne decyzje, odetną się od przeszłości i rozpoczną nowy rozdział ich związku. Wszelkie zaszłości odejdą w przeszłość, a para ta skupi się na budowaniu relacji tu i teraz, bez wracania do tego, co było. Dlatego grudzień będzie bardzo dobrym miesiącem dla pary Strzelca i Ryb, każde z nich będzie chciało się wykazać i obdarzy drugą stronę wieloma pozytywnymi uczuciami. Nie zabraknie także empatii i zrozumienia w ich związku.

