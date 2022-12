Horoskop tygodniowy dla wszystkich znaków zodiaku. Co przyniosą najbliższe dni?

Spis treści: 01 Horoskop tygodniowy [5-11 grudnia 2022 r.] - BARAN

02 Horoskop tygodniowy [5-11 grudnia 2022 r.] - BYK

03 Horoskop tygodniowy [5-11 grudnia 2022 r.] - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop tygodniowy [5-11 grudnia 2022 r.] - RAK

05 Horoskop tygodniowy [5-11 grudnia 2022 r.] - LEW

06 Horoskop tygodniowy [5-11 grudnia 2022 r.] - PANNA

07 Horoskop tygodniowy [5-11 grudnia 2022 r.] - WAGA

08 Horoskop tygodniowy [5-11 grudnia 2022 r.] - SKORPION

09 Horoskop tygodniowy [5-11 grudnia 2022 r.] - STRZELEC

10 Horoskop tygodniowy [5-11 grudnia 2022 r.] - KOZIOROŻEC

11 Horoskop tygodniowy [5-11 grudnia 2022 r.] - WODNIK

12 Horoskop tygodniowy [5-11 grudnia 2022 r.] - RYBY

Horoskop tygodniowy [5-11 grudnia 2022 r.] - BARAN

W tym tygodniu zabierzesz się za ambitne sprawy. W pracy znajdziesz się w centrum ważnych wydarzeń, które spowodują, że twoja kariera nagle ruszy do przodu. Zajęte Barany jeśli tylko popatrzą na swój związek zupełnie z innej perspektywy, to ich zdenerwowanie zacznie odchodzić w niepamięć. Wolne zaś przypomną o sobie o kimś, z kim kiedyś spędziły miłe chwile. W weekend czeka cię udane spotkanie towarzyskie.

Czytaj również: Przepowiednie Nostradamusa na 2023 rok. Czy czeka nas III wojna światowa?

Reklama

Horoskop tygodniowy [5-11 grudnia 2022 r.] - BYK

Początek tygodnia będzie szybki i udany. W pracy zrobisz wszystko to, co do ciebie należy i nie narobisz sobie żadnych zaległości. Zajęte Byki będą miały dobry czas, żeby zadbać o siebie i poświęcić więcej czasu rozwojowi partnerstwa. Pod koniec tygodnia zaproponuj ukochanemu aktywne spędzenie wspólnego czasu. Wolne zaś nie powinny przesadzać z idealizowaniem przyszłej miłości.

Horoskop tygodniowy [5-11 grudnia 2022 r.] - BLIŹNIĘTA

Grudniowa aura przyniesie sporo pozytywnej energii. W pracy najważniejsze będą spotkania ze współpracownikami i ustalenie nowych priorytetów. Zajęte Bliźnięta będą starały się zakończyć trudne sprawy, które negatywnie wpływają na ich relacje. Wolne zaś mają odpowiedni moment, by uwolnić się od przeszłości i zapomnieć o tym, co było kiedyś. W weekend odprężysz się w domowym zaciszu.

Sprawdź: Godzina urodzenia a charakter człowieka. Zmierz się z prawdą o sobie

Horoskop tygodniowy [5-11 grudnia 2022 r.] - RAK

Już od samego poniedziałku skupisz się na nowych rzeczach. W pracy do głowy wpadną ci genialne pomysły i szybko zaplanujesz jak je realizować. Zajęte Raki powinny trzymać swoje przygody w sekrecie, bo ich partner może stać się przesadnie zazdrosny o przeszłość. Wolne zaś powinny odebrać telefon od kogoś, kto chce spróbować z nimi jeszcze raz. W weekend nie pozwól nikomu sobą rządzić!

Horoskop tygodniowy [5-11 grudnia 2022 r.] - LEW

Aura tego tygodnia zachęci cię do przemyśleń. W pracy zatrzymaj się chwilę i zastanów się, czego ty tak naprawdę oczekujesz i w jakim kierunku chcesz pokierować swoją karierę. Zajęte Lwy powinny spędzić więcej czasu z ukochaną osobą. Wolne zaś będą marzyć o kimś, kto mieszka całkiem niedaleko od nich. To odpowiedni czas, by wreszcie umówić się na rozmowę!

Zdjęcie Horoskop / 123RF/PICSEL

Horoskop tygodniowy [5-11 grudnia 2022 r.] - PANNA

Grudniowa aura przyniesie sporo stresu i zamieszania. W pracy dobrze jest zaplanować to, co ważne i potem skutecznie te plany realizować. Zajęte Panny nie powinny brać na siebie zbyt wielu domowych obowiązków, bo potem będą frustrowane. Lepiej zaangażuj bliską ci osobę do pomocy! Wolne zaś wreszcie uwolnią się od kogoś, kto dłuższy czas zaprzątał im głowę, a i tak z tego nic z tego nie było.

Horoskop tygodniowy [5-11 grudnia 2022 r.] - WAGA

W tym tygodniu będziesz musiał wykazać się opanowaniem i cierpliwością. W pracy szef będzie cię denerwował na każdym kroku, ale ty nie dasz się sprowokować do żadnej negatywnej wymiany zdań. Zajęte Wagi będą miały więcej czasu na przyjemne chwilę we dwoje, choć atmosfera nie zawsze będzie romantyczna. Wolne zaś będą miały problem ze zdecydowaniem się, który potencjalny adorator jest dla nich najlepszy.

Horoskop tygodniowy [5-11 grudnia 2022 r.] - SKORPION

W tym tygodniu będziesz niespokojny. W pracy denerwować będzie cię czyjaś chęć dyrygowania twoją osobą, ale nie rób problemów z byle czego. Zajęte Skorpiony zaczną być zmęczone odpowiedzialnością, jaka na nich ciąży i będę uciekać w samotność. Single zaś przestaną narzekać na zbyt długą wolność i włączą się do zabawy w towarzystwie.

Zobacz też: Te trzy znaki zodiaku są wyjątkowe. Powód zaskakuje!

Horoskop tygodniowy [5-11 grudnia 2022 r.] - STRZELEC

Grudniowa aura zapowiada interesujące rozmowy w towarzystwie. W pracy skorzystasz z okazji i wykorzystasz pewne znajomości, które pomogą ci w rozwoju kariery. Zajęte Strzelce powinny unikać sporów o drobiazgi, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Wolne zaś będą miały szczęście do nowych wielbicieli. Jeśli masz ochotę na jakąś randkę, to wybierz osobę w której towarzystwie się nie znudzisz.

Zdjęcie Horoskop tygodniowy 20-26 sierpnia 2022 / @frank-cone-140140 / pexels.com

Horoskop tygodniowy [5-11 grudnia 2022 r.] - KOZIOROŻEC

Aura tego tygodnia przyciągnie cię tam, gdzie towarzystwo. W pracy czekają cię fajne spotkania, gdzie będziesz mógł odkryć nowe możliwości. Zajęte Koziorożce powinny zadbać o to, by obdarzyć bliską osobę drobnym upominkiem. Wolne zaś będą starały się zdobyć serce kogoś, kto od dawna siedzi w ich głowie. W weekend czeka cię udana zabawa.

Horoskop tygodniowy [5-11 grudnia 2022 r.] - WODNIK

Grudniowa aura sprawi, że będziesz chciał pomagać innym. W pracy twoja chęć bycia dobrym dla wszystkich zostanie wykorzystana przez kogoś sprytnego, o czym dowiesz się po czasie. Zajęte Wodniki powinny uregulować sprawy przeszłości i wreszcie zamknąć pewien rozdział bez apelacyjnie. Wolne zaś staną się bardziej romantyczne, a to od razu spowoduje, że przyciągniesz do siebie większą ilość adoratorów.

Horoskop tygodniowy [5-11 grudnia 2022 r.] - RYBY

W tym tygodniu odkryjesz czyjeś tajemnice. W pracy odpocznij nieco od obowiązków i pozwól, by sprawy toczyły się swoim torem. Zajęte Ryby będą bardziej komunikatywne, a to wpłynie na lepsze stosunki w partnerstwie. Wolne zaś mogą liczyć na to, że w ich życiu pojawi się ktoś, kto wywrze na nich znaczący wpływ. Jest szansa na ognistą miłość!

Czytaj też: Te znaki zodiaki nie lubią innych. Oto, jak się zachowują!