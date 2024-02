Tarot na 10 lutego 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana

Karta: 8 Buław

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że dostrzeżesz jego poświęcenie i... nieco odpuścisz. Miłość nie może być krótkowzroczna. Nie utrzymasz jej na krótkim łańcuchu. Druga strona potrzebuje przestrzeni, ale też zaangażowania, pasji, oderwania się od trudów codzienności. W finansach nie eksploatuj nadmiernie swoich ani cudzych sił, środków ani chęci. W zdrowiu uwaga na problemy z kręgosłupem.

Tarot dzienny dla Byka

Karta: Giermek Mieczy

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że zachowasz czujność wobec osób, które starają Ci się nadmiernie przypodobać. Niektórzy ludzie wyrośli pogardzani, pozbawieni zaufania, niechętni bliskim związkom. Ich strategią przetrwania jest manipulacja. Nawet jeśli chcieliby się zmienić, to nie potrafią. W finansach nie zwierzaj się z naprawdę istotnych, poufnych spraw. W zdrowiu uwaga na lewe biodro.

Tarot dzienny dla Bliźniąt

Karta: Diabeł

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że nie będziesz podchodzić do związków ani ludzi zbyt poważnie. Druga strona chce się przede wszystkim dobrze bawić. Nie stroni przy tym od złośliwości, zjadliwej ironii, drobnego oszustwa ani grubego kłamstwa. Gdy całe życie jest grą, ludzie jawią się jako pionki. W finansach uwaga na umowę, która związałaby Cię z firmą na długo. W zdrowiu ryzyko gorączki.

Tarot dzienny dla Raka

Karta: 7 Kielichów

W kontaktach osobistych ktoś liczy, że trudnych znajomych obłaskawisz dobrym słowem i sprytem. Nie każdy będzie Tobie życzliwy. Nie zawsze jednak trzeba głośno mówić, że zdajesz sobie z tego sprawę. Okazuj na zewnątrz sympatię i szacunek. Wartość znajomości oceniaj chłodnym okiem. W finansach nie daj się zapędzić w kozi róg. Ogłoszenie naiwności by nie pomogło. W zdrowiu uwaga na palce u rąk.

Tarot dzienny dla Lwa

Karta: 8 Denarów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że przełamie Twój upór. Nie warto trzymać się pewnych rozwiązań i wartości wyłącznie dla zasady. Świat się nie zawali, jeśli przyznasz się do błędu albo po prostu zmienisz zdanie. Mówi się, że ludzie są stale tacy sami, ale to nieprawda. Nasze pragnienia ewoluują. W finansach rozszerz obszar zainteresowań, próbuj nowych rzeczy. W zdrowiu uwaga na zęby.

Tarot dzienny dla Panny

Karta: 4 Mieczy

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że... go dostrzeżesz. Osoba ta jest znudzona, niełatwo daje się wciągnąć w wir zabawy. Potrzeba być bardzo nieustępliwym i zaangażowanym towarzystwem, by skłonić do uśmiechu tych, których nauczono bierności. Możesz trafić na kogoś, kto ma trudności przystosowawcze. W finansach coś tylko wydaje się łatwo dostępne. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na awitaminozę.

Tarot dzienny dla Wagi

Karta: 9 Buław

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że okażesz solidarność z nim - nawet w trakcie trudnej przeprawy. Być może Twoje środowisko podzieli się i trzeba będzie wybrać którąś ze stron. Nie wykluczone, że Twoi bliscy nagle utracą swoją pozycję i będą domagali się lojalności. W finansach nie warto pozostawać tam, gdzie wszystkie środki zostały już wykorzystane. W zdrowiu uwaga na problemy z żołądkiem.

Tarot dzienny dla Skorpiona

Karta: 5 Mieczy

W kontaktach prywatnych ktoś liczy, że wyrwiesz go z zaklętego kręgu czarnych myśli. Druga strona może potrzebować zdecydowanego przypomnienia, że świat jest różnorodny. Sami robimy sobie krzywdę, gdy pozwalamy naszym strachom i ambicjom rzutować na każdy kontakt z drugim człowiekiem. W finansach możesz się dowiedzieć, że za bardzo mędrkujesz. W zdrowiu uwaga przede wszystkim na migreny.

Tarot dzienny dla Strzelca

Karta: As Mieczy

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że wykorzystasz swój rozum i energię nie tylko po to, by walczyć, ale też zechcesz godzić zwaśnione strony. Pokój za wszelką cenę nie jest dobrą opcją. Należy się jednak dziesięć razy zastanowić, nim rzuci się rękawicę. Rozmówcy okaż dobrą wolę. W finansach możesz otrzymać odroczenie, ułaskawienie, kasację. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na problemy z płucami.

Tarot dzienny dla Koziorożca

Karta: Cesarzowa

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że będziesz bronić swojej rodziny, ukochanych osób. To, co najważniejsze, trzymaj teraz blisko serca. W rozmowach z ludźmi zajmuj postawę zdecydowaną, ale nie agresywną. Pokaż swoje stanowisko, a także to, że jesteś w stanie je nagiąć, jeśli istnieją ku temu podstawy. W finansach zadbaj o dobrą reklamę siebie lub firmy. W zdrowiu uwaga na problemy ze skórą.

Tarot dzienny dla Wodnika

Karta: 8 Mieczy

W relacjach prywatnych może zajść u Ciebie konieczność wyboru pomiędzy pełną możliwości, ale trudną wolnością oraz... pozłacaną klatką. Wygoda i bezpieczeństwo to wartości, do których przyzwyczajamy się bardzo szybko. Jesteśmy za nie gotowi oddać często możliwość stanowienia o sobie. W finansach możesz znaleźć posadę popłatną, ale mało rozwojową. W zdrowiu uwaga przede wszystkim na tarczycę.

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: Rycerz Buław

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że nie zniechęcisz się zbyt szybko, a różnicę zdań przyjmiesz ze spokojem. Relacja, którą może skończyć najdrobniejsza kłótnia, nie jest wzorem stałości. Nie warto do niej aspirować ani tym bardziej smucić się, gdy zupełnie nagle przeminie. W finansach możliwa będzie podróż niezbyt ekscytująca, ale za to dobra dla kieszeni. W zdrowiu uwaga na wyrostek.

