W kontaktach prywatnych przemyśl, które osoby wywołują w Tobie wewnętrzne napięcie, a które potrafią dać Ci spokój. Pobudzenie, a nawet lekkie podenerwowanie nie zawsze jest złe. Nie powinno się jednak przedłużać. Nie ma też co uporczywie nalegać, żeby ktoś zmienił zdanie. W finansach możesz wiele osiągnąć dzięki determinacji, jednak konieczne będą przykre decyzje.

W relacjach osobistych odetnij się na jakiś czas od "źródła" stresu lub zmieszania. Jeśli czyjeś towarzystwo nie daje Ci się skupić, wprawia serce w mętlik, to dobrze będzie ograniczyć kontakty, a nawet wyjechać. To jest moment, aby przemyśleć, co musisz zrobić, aby się rozwijać. W finansach możliwa będzie podróż, przeprowadzka, duży wydatek na naprawę.