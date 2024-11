Cele bez planu to tylko marzenia

Wizualizowanie sukcesu to dobry punkt wyjścia, ale bez planu działania prowadzi donikąd. Badania przeprowadzone przez Uniwersytet SWPS wykazały, że skupianie się na procesie, a nie wyłącznie na efekcie końcowym, zwiększa szanse na sukces . Osoby, które symulują mentalnie poszczególne kroki, aktywują w mózgu obszary odpowiedzialne za planowanie, co przekłada się na efektywniejsze działanie.

Jak zamienić marzenia w realny plan? Rozbij swój cel na mniejsze etapy i stwórz harmonogram ich realizacji . Wizualizuj nie tylko końcowy sukces, ale również kroki, które do niego prowadzą.

Zbyt ambitne cele to droga do frustracji

Wielkie marzenia motywują, ale nierealistyczne założenia mogą prowadzić do frustracji. Teoria SMART wskazuje, że cele powinny być realistyczne i osiągalne w określonym czasie. Jak zauważył psycholog Mateusz Grzesiak, postrzeganie celu jako zbyt odległego lub niemożliwego do zrealizowania często paraliżuje działania .

Prokrastynacja wynika często z lęku przed niepowodzeniem lub z niskiej samooceny. Wybieramy krótkoterminową przyjemność, aby uniknąć konfrontacji z wymagającym zadaniem. Dr Ewa Jarczewska-Gerc zauważa, że osoby, które odkładają działania, doświadczają obniżenia samooceny, co z kolei pogłębia ich brak motywacji .

Prokrastynacja to jeden z najgorszych wrogów postępu z którym trzeba walczyć, aby osiągnąć sukces

Według badań przeprowadzonych w "Journal of Behavioral Decision Making", strach przed niepowodzeniem prowadzi do zaniżonego podejmowania ryzyka. W efekcie zamiast dążyć do celu, wybieramy wygodne status quo. Wyobrażanie sobie najgorszego scenariusza może paradoksalnie pomóc - przygotowujemy się mentalnie na trudności, a te stają się mniej przerażające.