Oprócz wpisów, uwagę internautów przyciągnęła modna stylizacja prezenterki. Anna Popek zaprezentowała się w modnej, białej puchówce. Wybrany przez nią model z pewnością sprawdzi się na mroźne, zimowe dni. W dodatku prezentuje się naprawdę stylowo. Zwłaszcza, że prezenterka połączyła go z czarnymi dżinsami typu skinny i brązowymi kozakami. Nie zapomniała o okularach przeciwsłonecznych - w końcu inspirująca sesja i nagranie były realizowane w promieniach słońca.

Biała puchowa kurtka to absolutny hit zimy 2024/2025. Jak widać na przykładzie Anny Popek, sprawdza się idealnie w miejskich stylizacjach. Wbrew pozorom, można stworzyć z nią wiele interesujących stylizacji. Jeśli cenisz minimalizm, stylizacja prezenterki z pewnością przypadnie ci do gustu. Okazuje się, że biała puchówka tylko w teorii uchodzi za mało praktyczną. Co więcej, jej kolor jak mało który kojarzy się z zimą.