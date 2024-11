Zamiast wyrzucać suche pieczywo, lepiej poznać sztuczki, dzięki którym twarde kromki zamienią się w coś pysznego. Czerstwy chleb ma zwartą strukturę, dzięki czemu świetnie nadaje się do smażenia. Wchłania aromaty jajka, mleka i przypraw, a jednocześnie zachowuje swój kształt. Dodatkowo to ekonomiczne rozwiązanie, które pozwala zmniejszyć ilość marnowanego jedzenia i wykorzystać zgromadzone zapasy do ostatniego okruszka.