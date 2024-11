O tym, że mrożenie mięsa jest dobrym pomysłem na jego przechowywanie, nie trzeba nikogo przekonywać. To idealny sposób na to, aby zagospodarować nadprogramową ilość jedzenia w taki sposób, aby nic się nie zmarnowało. Jeśli będzie przechowywane w odpowiedni sposób, to wtedy możemy mieć pewność, że nie tylko się nie zepsuje, ale na jego powierzchni nie rozwiną się drobnoustroje, które mogą być zagrożeniem dla naszego zdrowia.