Tarot na 11 lutego 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana

Karta: 6 Denarów

W relacjach prywatnych ktoś oczekuje od Ciebie optymizmu, chęci do współpracy, gotowości, by poznawać nowych ludzi oraz doznania. Możesz trafić na kogoś, kto chce mieć bliskich nawet w pracy. Ta osoba zacznie więc Cię namawiać do założenia wspólnego biznesu lub do przeniesienia się tam, gdzie aktualnie sama zarabia. W finansach możesz otrzymać pożyczkę, grant. W zdrowiu uwaga na wątrobę.

Tarot dzienny dla Byka

Karta: Gwiazda

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że będziecie mogli zacząć coś razem jeszcze raz. Człowiek ten ma nadzieję na świeże podejście z Twojej strony. Chce widzieć nieskalany zwątpieniem entuzjazm. Czy to możliwe? Jeśli pozwolisz optymizmowi rozgościć się w Twoim umyśle, mroki złych doświadczeń nie okażą się tak przerażające. W finansach możesz powrócić gdzieś w glorii. W zdrowiu uwaga na pęcherz.

Tarot dzienny dla Bliźniąt

Karta: 10 Denarów

W kontaktach prywatnych ktoś liczy na Twoją zgodność, przywiązanie do rodziny, chęć współpracy. Być może trzeba będzie schować dumę do kieszeni i grzecznie poprosić o pomoc lub przebaczyć winy. Niekiedy dobre chęci należy oceniać wyżej niż efekty. Nie jesteśmy panami świata. Nie przewidzimy wszystkich konsekwencji. W finansach dar serca może się rozmnożyć. W zdrowiu możliwa będzie ciąża.

Tarot dzienny dla Raka

Karta: Królowa Denarów

W relacjach osobistych ktoś liczy, że zaczniesz otaczać się osobami autentycznie życzliwymi, o prawdziwie nieposzlakowanej opinii. Obserwuj otoczenie. Jeśli ktoś nie chce plotkować z Tobą, to pewnie też nie zacznie plotkować o Tobie. Jeśli mówi głównie miłe rzeczy, to znaczy, że stara się widzieć w życiu piękno. W finansach możesz otrzymać dobrą radę od kobiety. W zdrowiu możliwa będzie ciąża.

Tarot dzienny dla Lwa

Karta: 2 Denarów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że podejdziesz do związku cierpliwie i czujnie. Druga strona może znajdować się w trudnej sytuacji. Nie będzie otwarta na śmiałe deklaracje oraz szybkie decyzje. Jeśli tylko chcesz kontynuować Waszą wspólną przygodę, zastosuj metodę małych kroków. I nie zgub się po drodze. W finansach cierpliwość jest w stanie zaprowadzić daleko. W zdrowiu uwaga na ból brzucha.

Tarot dzienny dla Panny

Karta: Eremita

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że spojrzysz w przeszłość, ale i nabierzesz do niej dystansu. To ważne, by dokładnie obejrzeć wszystkie przykrości i afronty, które wpływają na Twoją teraźniejszość. Zrób to jednak wyłącznie po to, aby pogodzić się z tym bólem, a następnie rozstać się z nim. W finansach stare praktyki mogą się już nie sprawdzać, czas na zmiany. W zdrowiu uwaga na artretyzm.

Tarot dzienny dla Wagi

Karta: Słońce

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że będziesz po prostu cieszyć się życiem. Dołącz do grona weselników i nie pytaj, kto, z kim, gdzie, po co, czy na pewno? Nie martw się jutrem. Ono nadejdzie tak czy owak, a Ty przeżyjesz je najlepiej, jak umiesz. A potem i tak zapamiętasz z niego tylko drobną część. W najlepszym wypadku. W finansach możliwe będzie wsparcie znajomych. W zdrowiu uwaga na serce.

Tarot dzienny dla Skorpiona

Karta: Eremita

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że wybierzesz niekonwencjonalną drogę. Pokusa dołączenia do "popularnego tłumu" jest silna. Czasem jednak warto zaryzykować znajomość, kto ma niecodzienne spojrzenie na życie. Kto wie? Może w ten sposób czegoś ciekawego się nauczysz? W finansach możesz trafić na ekscentrycznego nauczyciela, trudnego wspólnika. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na problemy ze stawami.

Tarot dzienny dla Strzelca

Karta: Mag

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że zrobisz użytek ze wszystkich narzędzi i wskazówek, które zostały Ci dane. Ten ktoś nie zamierza podpowiadać, co by sprawiło mu przyjemność. Nie wyzna, jaką ma wizję związku. Jeśli chcesz utrzymać z nim kontakt, musisz zręcznie dobierać eksperymenty i czujnie obserwować reakcje. W finansach możesz stworzyć dzieło, wynalazek. W zdrowiu uwaga na gardło.

Tarot dzienny dla Koziorożca

Karta: 3 Buław

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że zdoła przy Tobie rozkwitnąć. Aby to się stało, potrzebna będzie ciepła atmosfera, czuła opieka, ale też wyzwania. Ludzie nie rozwijają się, gdy nie napotykają na swojej drodze przeszkód. Ważne, aby wówczas towarzyszył im ktoś wiarygodny. W finansach możliwy będzie nowy etap jakiegoś przedsięwzięcia, praca przyniesie zysk. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na żylaki.

Tarot dzienny dla Wodnika

Karta: Król Kielichów

W relacjach prywatnych ktoś liczy na Twoją wierność zasadom, honorowość, umiejętność dotrzymywania słowa. Bywają na świecie rzeczy ważniejsze niż nasze osobiste lęki, pragnienia, rozczarowania. Gdy potrafimy je dostrzec, zyskujemy status mędrców. Wznieś się ponad płytkie emocje. W finansach możesz coś osiągnąć dzięki protekcji łagodnego mężczyzny. W zdrowiu uważaj na problemy z wątrobą.

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: 3 Kielichów

W życiu prywatnym ktoś liczy, że wspólnie podejmiecie się opieki, rozwijania jakiegoś projektu. Druga strona ma nadzieję, że odpowiedzialnie podejdziesz do swoich zadań, nie przestraszą Cię trudy, w tym czyjeś niedojrzałe emocje. Pewne wybryki trzeba będzie tolerować, bo nie wynikają one z cynizmu. W finansach możliwa udana transakcja z rodziną. W zdrowiu uwaga na problemy z podbrzuszem.