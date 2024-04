Karty na 14 kwietnia. Wróżka Diana stawia tarota wszystkim znakom zodiaku

Tarot na 14 kwietnia 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana

Karta: As Buław

W relacjach prywatnych ktoś wierzy w Twoją siłę, chęć życia i potrzebę zmian. Nie wyrzekaj się tego, co pcha Cię do przodu, pozwala z nadzieją witać każdy kolejny dzień. Ważna jest pasja, przyjemność, która przyspiesza tętno, burzy krew w żyłach. W finansach możesz otrzymać podarunek. Ktoś będzie pod wrażeniem Twojej witalności i złoży ofertę.

Tarot dzienny dla Byka

Karta: Król Denarów

W relacjach prywatnych ktoś może kazać Ci podporządkować serce rozumowi. Zetkniesz się z osobą do bólu racjonalną, potrafiącą chłodno kalkulować. Może wydać Ci się to cyniczne, ale jest to po prostu praktyczne. Gdy masz pod opieką wiele bezbronnych istnień, uczysz się fachowo o nie zadbać. W finansach możesz mieć rozmowę z bankierem, doradcą finansowym.

Tarot dzienny dla Bliźniąt

Karta: Królowa Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą wierną, ciepłą w obejściu, doskonale rozumiejącą prawidła tego świata. Umiejętność zdystansowania się nie oznacza wcale braku uczuć. Emocje są zresztą życia esencją. Nieważne, czy przeżywa się je na międzynarodowych wojażach, czy w czterech ścianach. W finansach musisz złożyć ofertę nie do przegapienia.

Tarot dzienny dla Raka

Karta: Rycerz Mieczy

W kontaktach prywatnych pozwól sobie na brak zahamowań. To czas, by pokazać, że na kimś Ci zależy, zawalczyć o uczucie. Pewność siebie też można skutecznie udawać. W końcu stanie się Twoją drugą naturą. Nie sądź, że coś nie jest prawdziwe tylko dlatego, że trzeba się było tego wyuczyć. W finansach potrzebne będzie większe zaangażowanie w pewną sprawę.

Tarot dzienny dla Lwa

Karta: Wisielec

W relacjach prywatnych zadbaj o spokój. Nie pozwól, by zbędny szum szarpał Ci nerwy. Nie słuchaj plotek, utnij pewne tematy, dopóki nie pojawi się w nich coś konkretnego. Nie wpadnij też w pułapkę przywiązywania się do kogoś, kto biernie na to przyzwala, ale nie jest w stanie się odwzajemnić. W finansach pracuj powoli, metodycznie, spójrz na coś z innej perspektywy.

Tarot dzienny dla Panny

Karta: Gwiazda

W kontaktach prywatnych wzbudź w sobie oraz w innych nadzieję, inspiruj się pozytywnymi zdarzeniami ze swojej albo czyjejś historii. Jeśli już raz się coś udało, to może udać się raz kolejny. Miłość i przebaczenie są jak źródlana woda, która oczyszcza z win, smutku, niepewności. W finansach możesz otrzymać premię, zadośćuczynienie, dopłatę, zapomogę.

Tarot dzienny dla Wagi

Karta: Król Kielichów

W relacjach prywatnych zachowaj teraz opanowanie. Ktoś może nawoływać Cię do gwałtownych ruchów, bezkompromisowych postanowień. Ty jednak wiesz najlepiej, że niektórych kroków nie da się już cofnąć. Dlatego lepiej dwa razy się zastanowić, nim wprawisz w ruch olbrzymią lawinę emocji. W finansach potrzebna Ci będzie protekcja lub poręczenie.

Tarot dzienny dla Skorpiona

Karta: 4 Buław

W życiu prywatnym możesz zbudować z kimś harmonijną relację. To dobra okazja, by zakopać topór wojenny, cieszyć się wspólnie z jakiegoś sukcesu i uwzględnić w nim udział Drugiej Strony. Pewna osoba będzie Ci bardzo wdzięczna, jeśli zaprosisz ją do wspólnej zabawy. W finansach pamiętaj, że z kontrahentami i współpracownikami warto czasem wyjść, spotkać się nieformalnie.

Tarot dzienny dla Strzelca

Karta: 4 Denarów

W kontaktach osobistych nie strzeż zazdrośnie tajemnic, nie zagrzebuj się w dołku pełnym smutku. Możesz nie mieć najmniejszej ochoty, aby wyjść do ludzi, a jednak będzie Ci to potrzebne. Kontakty pomogą zdjąć z piersi wielki ciężar, uświadomić sobie, jak błahe są też niektóre troski. W finansach oszczędzać też trzeba z głową. Niech to nie blokuje Twojego rozwoju.

Tarot dzienny dla Koziorożca

Karta: Świat

W życiu prywatnym możesz trafić na ludzi, którzy zaakceptują Cię bez reszty. Czasem warto zrobić małą rewolucję, by skierować swoją egzystencję na właściwe tory. Możesz być pierwszą osobą w rodzinie, która dokona czegoś istotnego albo położy kres wielopokoleniowej tradycji. W finansach nie zniechęcaj się wysiłkiem, jesteś już blisko celu.

Tarot dzienny dla Wodnika

Karta: Giermek Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś o wybujałej fantazji. Osoba ta może mijać się z prawdą, ale nie z powodu perfidii tylko ze strachu, że nie wyda Ci się wystarczająco interesująca. Ty również ze swej strony nie komplikuj prostych spraw. W finansach postaw na bezpretensjonalność i przyjazną szczerość w komunikacji z ludźmi.

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: Rycerz Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą o gorącym temperamencie. Człowiek ten szybko się zapala i równie gwałtownie stygnie. Jego namiętność musi być nieustannie podsycana. Nie jest to jednak człowiek, który chce bez końca gonić za miłością. W finansach możesz odbyć nudną i nużącą, ale wartościową podróż służbową.

