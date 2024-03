Tarot na 14 marca 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana

Karta: 5 Denarów

W relacjach osobistych ktoś liczy, że nie zrazisz się jego słabością, zaakceptujesz go również w najsłabszych momentach. Ta osoba chciałaby nawiązać z Tobą bardziej zażyły kontakt. Blokuje ją jednak wstyd. Odbieramy sobie mnóstwo radości w życiu, gdy wierzymy, że ktoś chce widzieć wyłącznie nasze sukcesy. W trudnej sytuacji finansowej możesz znaleźć wsparcie.

Tarot dzienny dla Byka

Karta: Sprawiedliwość

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że spojrzysz na problem także z jego perspektywy. Warto poznać różne punkty widzenia, zanim wydasz ostateczny werdykt. Nie warto spieszyć się z konkluzją. Zanim powiesz coś, co przekreśli wszelkie szanse na pojednanie, zabaw się w czyjegoś adwokata. W finansach możliwa będzie owocna współpraca z urzędnikami.

Tarot dzienny dla Bliźniąt

Karta: 4 Mieczy

W relacjach prywatnych ktoś wydaje się pozornie przystępny. Oddziela Cię jednak od tej osoby niewidzialny mur. Gdy się lepiej przyjrzysz, zrozumiesz, że tamten ktoś nie patrzy nawet w Twoją stronę. W gruncie rzeczy jest on zatopiony w osobistym świecie fantazji, nadziei, żalu i pretensji. Woli marzenia niż rzeczywistość. W finansach nie inwestuj lepiej teraz dużych kwot.

Tarot dzienny dla Raka

Karta: 3 Denarów

W życiu prywatnym ktoś liczy, że Wasze relacje będą produktywne. Wspólny śmiech jest bardzo ważny. Co jednak z momentami powagi, kiedy to trzeba budować bezpieczną przystań, wesprzeć drugą stronę w potrzebie? Ważnym tematem rozmów okaże się wychowywanie, dawanie dobrego przykładu dzieciom. W finansach warto gromadzić zapasy, robić krótkoterminowe inwestycje.

Tarot dzienny dla Lwa

Karta: Koło Fortuny

W życiu prywatnym masz teraz ograniczony wpływ na to, co się dzieje. Zamiast próbować zawrócić kijem rzekę, płyń z prądem. Kiedy ktoś już podjął decyzję, nie staraj się go od niej odwieść. Tylko przedłużysz swoją mękę. Wypatruj za to nowych ludzi i sposobności. W finansach czasem dobrze jest "uciec do przodu" - porzucić niezbyt rozwijające stanowisko lub firmę.

Tarot dzienny dla Panny

Karta: 8 Buław

W relacjach prywatnych ktoś oczekuje od Ciebie nadania działaniom kierunku. Wydarzenia potoczą się bardzo szybko, dlatego potrzebna będzie jasna wizja i nieustanna kontrola. Nie pozwól sprawom po prostu się dziać. Jeśli czujesz, że ktoś się oddala, przytrzymaj go albo puść z pełną świadomością, że czas na nowe rozdanie. W finansach nie zrywaj kontaktów.

Wszystko o znakach zodiaku

Tarot dzienny dla Wagi

Karta: Świat

W relacjach prywatnych jasno sygnalizuj swoje potrzeby. To nie czas, by pozwolić komuś się ich domyślać. Ze swojej strony nie ignoruj pewnych znaków. Gdy druga strona prosi o rozmowę lub któryś czas powtarza ten sam zarzut, potraktuj sprawy poważnie. Nadchodzi moment, by porozmawiać. W finansach możesz dokonać z kimś ważnego podsumowania, audytu.

Tarot dzienny dla Skorpiona

Karta: Król Denarów

W życiu prywatnym ktoś liczy na Twoją stałość, solidność, przywiązanie do rodziny, tradycji, przeszłości. Te cechy mogą dawać poczucie bezpieczeństwa, ale też ograniczają. Nie zmieniaj się w żywą figurę tylko dlatego, że nie lubisz zmian. One są generalnie nieuniknione i pozwalają się rozwijać. W finansach możesz dostać się pod czyjeś skrzydła.

Tarot dzienny dla Strzelca

Karta: Gwiazda

W życiu osobistym warto dążyć teraz do prawdy. Nie wahaj się poprosić, by ktoś pokazał Ci swoje prawdziwe oblicze, odsłonił przed Tobą myśli. Nie odrzucaj też własnych potrzeb i pragnień. Nadszedł czas szczerych rozmów, pokazania tego, co w Tobie najbardziej wrażliwe. W finansach dąż do wykonywania zajęć, które spełnią Cię także artystycznie, intelektualnie.

Tarot dzienny dla Koziorożca

Karta: 4 Denarów

W życiu osobistym odwołaj się teraz do fachowej wiedzy. Rozmawiając z kimś, nie kieruj się uprzedzeniami, stereotypami, "ludową mądrością". Łatwo zranić fałszywym osądem. W życiu osobistym możesz teraz spotkać się z zazdrością, a nawet z pewną zaborczością. Jeśli to Ty masz z tym problem, uważaj, aby nie przeciągnąć struny. Ciągły niepokój i potrzeba kontroli są męczące. Zarówno dla drugiej strony, jak i dla Ciebie. W finansach przemyśl, czy pewne sytuacje lub osoby nie blokują Twojego potencjału. Niektóre sprawy trzeba odpuścić.

Tarot dzienny dla Wodnika

Karta: 8 Mieczy

W życiu osobistym sieć zależności jest luźniejsza niż przypuszczasz. Przy odrobinie finezji zdołasz się wyplątać z sytuacji. Nie musisz walczyć z nikim na noże, ostro się konfrontować. Spokojnie przeczekaj najtrudniejszy moment, a potem wykonuj dyskretne ruchy. W finansach nie ma co ściągać na siebie uwagi. Rób, co musisz i staraj się jeszcze nie wychylać.

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: Śmierć

W życiu prywatnym nie ma co wzbraniać się teraz przed zmianą. Ona i tak nadejdzie i wyjdzie Ci na dobre. Nie opłakuj bez końca tego, co mogło być, jeśli możesz weselić się tym, co dopiero okaże się możliwe. Pamiętaj, że umiera tylko ta część Ciebie, której nie potrzebujesz. W finansach czas odciąć się od przeszłości i zamknąć projekty, które Cię ograniczają.

