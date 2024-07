Tarot na 28 lipca 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana

Karta: Królowa Mieczy

W kontaktach osobistych możesz mieć do czynienia z osobą, która potrafi wybaczyć, nie jest małostkowa ani mściwa. Broni ona jednak ze wszystkich sił swoich bliskich, a za bliskie osoby uważa nie tylko rodzinę, ale też znajomych, kolegów z pracy itd. Lepiej z nimi nie zadzierać. W finansach możesz uzyskać odroczenie spłaty, ugodę, zwrot pożyczki.

Tarot dzienny dla Byka

Karta: 2 Buław

W kontaktach osobistych ważne będą teraz niezłomna wola, chęć zmierzenia się z problemem, nieustępliwość połączona z żarliwością. Możesz trafić na trudnego partnera, kogoś, kto lubi potyczki i nie potrafi tak po prostu ustąpić. Może trzeba będzie wykazać się większą delikatnością? W finansach możliwe będą żarliwe dyskusje, które muszą do czegoś doprowadzić.

Tarot dzienny dla Bliźniąt

Karta: Rycerz Mieczy

W relacjach osobistych możesz mieć do czynienia z człowiekiem porywczym, niechętnym kompromisom. W razie różnicy zdań ktoś będzie musiał ustąpić... Nie trzymaj się kurczowo zasad. One są po to, by dbać o twoje bezpieczeństwo i prowadzić cię tam, gdzie chcesz dotrzeć. Nie powinny niszczyć poczucia własnej wartości. W finansach możliwa ostra dyskusja.

Tarot dzienny dla Raka

Karta: 5 Buław

W relacjach osobistych trzeba będzie zawrzeć przymierze z kimś, z kim niespecjalnie się lubisz. Przy okazji możesz odkryć, że macie całkiem dużo wspólnego. Rozmowy może ujawnić pośrednik, mediator, osoba, która lubi Was obydwoje lub do każdego z Was ma neutralny stosunek. W finansach konieczne mogą okazać się tymczasowe, prowizoryczne rozwiązania.

Tarot dzienny dla Lwa

Karta: Rycerz Denarów

W kontaktach osobistych możesz mieć do czynienia z osobą, która bardzo powoli się angażuje. Kiedy już jednak da miłości zielone światło, to rzuca się w nią z impetem. Człowiek ten jednak zawsze będzie skrywał się za swoimi zobowiązaniami, pracą, planami na przyszłość. W finansach możesz mieć do czynienia z kimś, kto nie ma żadnego ego, interesuje go tylko praca.

Tarot dzienny dla Panny

Karta: Królowa Kielichów

W relacjach osobistych możesz mieć do czynienia z osobą delikatną, skłonną do melancholii i zamyślania się. Nawet najweselszy człowiek miewa czasem refleksyjny nastrój. Szczególnie, gdy czuje, że na wyciągnięcie ręki ma coś, z czego w ogóle nie jest w stanie skorzystać. W finansach trzeba będzie zachowywać się taktownie, działać z poszanowaniem tajemnic.

Tarot dzienny dla Wagi

Karta: Król Denarów

W kontaktach osobistych możesz mieć do czynienia z człowiekiem, który aktualnie rozwiązuje poważny dylemat: bezpieczeństwo i stałość, czy niepewność i przygoda? Trafisz na swojej drodze na osoby, które z niejednego pieca chleb jadły. Jednym mnogość doświadczeń dobrze zrobi na pomysłowość, innych jedynie zmęczy. W finansach możesz wejść w spółkę biznesową.

W życiu osobistym możliwa będzie nawałnica uczuć, wielkie zamieszanie, dojmujące pragnienie zmian. Uważaj na efekt kuli śnieżnej. Coś może rozpoczynać się powoli i niewinnie, a potem gwałtownie przybrać na sile. Niektóre zmiany nie zostały zapoczątkowane przez ciebie, ale to ty musisz na nie odpowiedzieć. W finansach zasypać cię może grad propozycji.

Tarot dzienny dla Strzelca

Karta: 2 Mieczy

W kontaktach osobistych warto szukać teraz punktów wspólnych, dążyć do porozumienia i zgody. Możliwe będzie partnerstwo ponad podziałami, kompromis, zakopanie wojennego topora dla wyższego dobra. Kochaj w ludziach ich zdolność do zmiany, skupiaj się na zaletach, a nie na wadach. W finansach może dojść do podziału zysków, rozłożenia długu na raty.

Tarot dzienny dla Koziorożca

Karta: Giermek Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą zafascynowaną swoją wrażliwością, talentem, urodą. Narcyzm? Nawet jeśli, to w bardzo lekkim, przystępnym wydaniu. Nie denerwuj się na kogoś, kto zupełnie niedawno zaczął akceptować siebie bez reszty i teraz nie może się tym nacieszyć. Może warto brać z niego przykład? W finansach możliwa dobra wiadomość.

Tarot dzienny dla Wodnika

Karta: Eremita

W życiu prywatnym trzeba będzie okazać rozsądną nieufność wobec własnych zmysłów i pragnień. Ludzkie oko łatwo omamić, a nasze marzenia i kompleksy czynią z nas łatwy obiekt manipulacji. Tylko ten, kto wyzbył się lęków i nadziei, potrafi dostrzec sprawy takimi, jakie są. W finansach wzbogacisz się, zubożając swoje potrzeby. Zostaw tylko te niezbędne.

Tarot dzienny dla Ryb

Karta: Kapłan

W relacjach prywatnych trzyma się teraz zasad. Jeśli trzeba, zasłoń się powinnościami dotyczącymi rodziny czy twojej społeczności. Nie zawsze i nie z każdym można być sobą. Czasem musimy być po prostu rolą, którą narzuciło nam społeczeństwo, obyczaj. W finansach możesz związać swoje losy z firmą o bogatej tradycji, długo utrzymującą się na rynku.

