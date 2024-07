Tarot na 29 lipca 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana

Karta: Królowa Denarów

W relacjach osobistych możesz mieć do czynienia z osobą twardo stąpającą po ziemi, pełną prostoty. Jej słowa nie są poezją miłości, ale za to potrafi słuchać, okazać autentyczne współczucie i nierzadko zaproponować słuszne rozwiązanie. Jeśli chcesz związku z tym kimś, wykaż się praktycznym rozumowaniem. W finansach możliwy będzie udany biznes nastawiony na kobiety.

Tarot dzienny dla Byka

Karta: Król Mieczy

W kontaktach osobistych możesz mieć do czynienia z osobą ekscentryczną, która gotowa jest wyrzec się wsparcia ogółu. Co więcej, tego samego człowiek ów oczekuje od swojej miłości. Lojalność ponad wszystko, a nawet ponad osobisty interes. Nie jest to przepis na miłość w błogiej zgodzie. W finansach uwaga na biznes prowadzony przez człowieka nieznającego kompromisów.

Tarot dzienny dla Bliźniąt

Karta: 10 Buław

W relacjach prywatnych ktoś będzie unikał kontaktów pod pretekstem pracy. Nie musi to być zresztą wymówka. Możliwe, że nadmiar obowiązków, konieczność opieki nad kimś przeszkodzą się do siebie zbliżyć. Zachowaj cierpliwość, ale też nie czekaj biernie. W finansach możesz dostać mnóstwo zadań, z którymi trzeba będzie poradzić sobie w pojedynkę.

Tarot dzienny dla Raka

Karta: 5 Mieczy

W życiu osobistym pamiętaj, że jeśli zechcesz kogoś skrzywdzić, to skrzywdzisz głównie siebie. Ciosy wymierzone w drugą osobę mogą wrócić do ciebie ze zdwojoną siłą. Nie warto stawać teraz do konkursu, kto komu mocniej dołoży, kto potrafi być bardziej nieobliczalny. W finansach możesz mieć do czynienia z człowiekiem, który nie potrafi oddzielić interesów od emocji.

Tarot dzienny dla Lwa

Karta: Słońce

W życiu osobistym możesz liczyć na grupkę ludzi, którzy cię zrozumieją, pocieszą, odwrócą twoją uwagę od problemu. Czasem to jest lepsze niż rozpamiętywanie żalu i wstydu, rozkładanie na czynniki pierwsze strachu i rozpaczy. Wyjdź ze swojej głowy i zobacz, ile osób naprawdę dobrze Tobie życzy. W finansach możesz osiągnąć sukces w sporcie lub wolontariacie.

Tarot dzienny dla Panny

Karta: 10 Kielichów

W relacjach osobistych możesz liczyć na czyjeś miłe wspomnienia, serdeczność, a może nawet i przebaczenie. Jeśli prześladują cię przykre wspomnienia, to być może stanie się coś, co pozwoli ci dostrzec tamtą sytuację w nieco innym, lepszym świetle. W finansach widać łaskę spływającą na ciebie z góry, życzliwe nastawienie pracodawcy, instytucji, urzędu. .

Tarot dzienny dla Wagi

Karta: As Denarów

Twoja osobowość jest dziełem sztuki. Ma niezaprzeczalną wartość, a jednak... nie każdy ją doceni. Tak to już bywa z twórczością - znajduje swoich admiratorów, jak również ludzi, którzy za nic jej nie pojmą. Skup swoje siły na poszukiwaniu tych pierwszych, zamiast starać się na siłę przekonywać tych drugich. W finansach coś, co masz, może nabrać wartości z czasem.

Tarot dzienny dla Skorpiona

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą bardzo opiekuńczą, która jednak utrudnia rozwój. Człowiek ten nie docenia i nie rozumie indywidualizmu. Może nalegać na spędzanie wspólnie czasu i nie rozumieć, że chcesz mieć od czasu do czasu chwilkę prywatności. W finansach możliwa będzie ochrona lub zapomoga ze strony dojrzałej kobiety.

Tarot dzienny dla Strzelca

Karta: 4 Mieczy

W relacjach prywatnych możesz się zderzyć z czyjąś obojętnością. Tamta osoba zdaje się być miękka i bezwolna, a jednak jej mechanizmy obronne są bardzo silne. Jeśli postanowiła zamknąć się na świat, to nic jej od tego nie odwiedzie. Zadra w sercu tego człowieka jest bardzo głęboka. W finansach mogą wystąpić trudności z komunikowaniem się, zerwanie połączenia.

Tarot dzienny dla Koziorożca

Karta: 4 Buław

W życiu osobistym możesz cofnąć się do wspomnień z dzieciństwa, odkryć jakąś prawdę o tamtym okresie, poczuć się znowu niewinnie i beztrosko jak w czasach małoletniości. Jeśli nie kojarzą ci się one z niczym pozytywnym, to teraz masz szansę nieco "nareperować" swoje odczucia. W finansach możesz otrzymać pierwszą stabilną posadę, na twoje konto wpłynie zapewne mała kwota. W

Tarot dzienny dla Wodnika

Karta: 5 Kielichów

W życiu prywatnym nie warto biczować się bez końca jakąś porażką. Mało jest ludzi, którzy nie doznali miłosnego odrzucenia. A nawet oni przeżywają przecież momenty rozczarowania swoimi partnerami. Jeśli opłakujesz czyjeś odejście, to wiedz, że zrobiło się w Twoim miejscu serce na bardziej satysfakcjonującą relację. W finansach uciekaj z nieprzyjaznego środowiska.

Tarot dzienny dla Ryb

Karta: 3 Denarów

W relacjach prywatnych możliwa będzie szczera współpraca, serdeczne wsparcie, okazywanie uczuć poprzez przysługi i akty łaskawości. Nie spodziewaj się wielkich słów. Miłość wyrazi się teraz zdaniem "co chcesz na obiad?" niż prostym "kocham Cię". W finansach poświęcaj się bez reszty wyłącznie dobrej sprawie. W przeciwnym razie wyczerpiesz energię i cierpliwość.

