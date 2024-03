Tarot na 3 marca 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana

Karta: 3 Denarów

W relacjach prywatnych ktoś będzie chciał mieć Ciebie blisko siebie. Twoi krewni, znajomi lub ukochani liczą, że razem zbudujecie bezpieczne gniazdo. To moment, w którym miłość i biznes mogą się połączyć. W grę wchodzi przejęcie familijnej firmy lub współpraca zawodowa z kochaną osobą. W finansach dokładne badania i spostrzeżenia pomogą Ci się do czegoś dokopać.

Reklama

Tarot dzienny dla Byka

Karta: Król Denarów

W relacjach prywatnych ktoś ma nadzieję, że potrafisz cieszyć się chwilą i wycisnąć z niej to, co najlepsze. W każdym zakątku świata, ulicy, a nawet Twojego pokoju czai się piękno. Doceniaj drobiazgi, które czynią wyjątkowymi Twoich bliskich. Niech ciepłe słowa i drobne gesty pozwolą im czuć się jak królowie! W finansach możesz znaleźć zamożnego protektora.

Tarot dzienny dla Bliźniąt

Karta: 10 Kielichów

W relacjach osobistych ktoś liczy, że spodoba Ci się samodzielność, odważnie wyruszysz na spotkanie przygodzie. Warto przemyśleć, jak przemożny wpływ mają na Ciebie rodzice, dziadkowie. Może się okazać, że więcej niż jeden model związku sprawdzi się w Twoim życiu. W finansach możesz szybko piąć się po szczeblach kariery w małej, rodzinnej firmie.

Tarot dzienny dla Raka

Karta: Rycerz Mieczy

W relacjach prywatnych warto szybko podjąć działanie. Ktoś Ci się podoba? Podejdź do niego, nawiąż kontakt. Nie musisz od razu zdradzać swoich emocji ani zamiarów. Niech jednak ta osoba Cię zapamięta. Oczywiście, z jak najlepszej strony! Jeśli masz rywala, nie oddawaj mu pola, nie pozwól działać. W finansach pozbądź się wątpliwości. Masz wiedzę i energię.

Tarot dzienny dla Lwa

Karta: Wisielec

W kontaktach osobistych możesz mieć do czynienia z osobą, która wszystko widzi na opak. Oznaki uczucia odbiera jako podstęp, z kolei chłód jest dla tego kogoś zachętą, by brutalnie przeć ku relacji. Każdy z tych wybiegów służy wyłącznie temu, by... z nikim się nie związać. Warto przejrzeć tę grę. W finansach uważaj na kogoś, kto tylko udaje bezradnego.

Tarot dzienny dla Panny

Karta: Gwiazda

W relacjach prywatnych czas uszanować swoje potrzeby, odpowiedzieć na wewnętrzny zew. Jedyny obowiązek masz teraz wobec siebie. Jest to odnalezienie ścieżki, która pomoże Ci w pełni zrealizować swój potencjał. Zmieniamy się bardzo na różnych etapach życia, jednak pewne pragnienia w nas pozostają te same. W finansach czas pomyśleć o zupełnie nowym miejscu.

Zdjęcie Wszystko o znakach zodiaku / 123RF/PICSEL

Tarot dzienny dla Wagi

Karta: Król Kielichów

W relacjach osobistych potrzebna będzie teraz Twoja serdeczność, umiejętność wybaczania i dzielenia się. Mały zamknięty światek stałych przyjaźni i ścisłych związków daje poczucie bezpieczeństwa. Warto otworzyć się jednak na nieznane. Ktoś w potrzebie będzie pragnął Twojej życzliwej porady. W finansach dobrze będzie zadbać o wstawiennictwo potężnej osoby.

Tarot dzienny dla Skorpiona

Karta: 4 Buław

W relacjach osobistych ktoś liczy, że podzielisz jego radość, będziesz cieszyć się życiem, nie pytając o jutro. Warto wyrobić sobie umiejętność zachwycania się drobiazgami i niemyślenia o problemach przez jakiś czas. Regeneracja psychiczna to klucz do lepszego radzenia sobie z wyzwaniami. W finansach możesz spotkać kogoś, kto przystanie na Twoją propozycję.

Czytaj również: Imiona a osobowość. Jaki jest pomiędzy nimi związek?

Tarot dzienny dla Strzelca

Karta: 3 Mieczy

W relacjach prywatnych nie warto skupiać się teraz na przeszłości, minionych błędach, słowach, które należało wypowiedzieć. Z jakiegoś powodu wyznanie nie opuściło Twoich ust. Mocno przeceniamy nasz wpływ na innych ludzi i zdarzenia. Nie wyrzucaj sobie bez końca potknięć. W finansach pozamykaj niezbędne sprawy i myśl już o nowych wyzwaniach gdzie indziej.

Tarot dzienny dla Koziorożca

Karta: Słońce

W życiu osobistym postaw teraz na kontakt z najważniejszą dla Ciebie osobą. Ze sobą! Twoje potrzeby są ważne i powinny zostać spełnione teraz w pierwszej kolejności. Znajdź sobie takie grono, które Cię wysłucha. Nie musi to być wyłącznie Twoja rodzina. Mów, co Cię boli. Ktoś to w końcu usłyszy. W finansach masz dobrą sytuację, warunki do skokowego rozwoju.

Tarot dzienny dla Wodnika

Karta: Giermek Kielichów

W relacjach prywatnych ktoś wychodzi do Ciebie z sercem na dłoni. Liczy na wzajemność. Nie przejmie się ta osoba brakiem namiętności, natomiast ze wszystkich miar interesuje ją czułość i możliwość wyrażania siebie. Może przyjść czas zwierzeń, w trakcie których nie warto nikogo oceniać. W finansach uważaj, aby dobra okazja nie wymknęła Ci się z rąk przez emocjonalność.

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: As Buław

W relacjach osobistych ktoś liczy, że otwarcie opowiesz o swoich potrzebach. Możesz trafić do grona osób, które nie rozumieją subtelnych sygnałów. Spojrzeniem niczego tutaj nie przekażesz. Trzeba otworzyć szeroko usta i donośnym głosem zakomunikować, co Ci sprawia przyjemność. W finansach możesz zapoczątkować nowy biznes, otworzyć konto, znaleźć zatrudnienie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Znaki Zodiaku. Poznaj ich wady i zalety Interia.tv