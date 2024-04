Tarot na 5 kwietnia 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana

Karta: Wieża Boga

W kontaktach osobistych możesz mieć do czynienia z osobą, która długo pozostaje bezwolna, aż potem nieoczekiwanie wznieca awanturę. Ten ktoś może też po prostu odejść. Nie masz co liczyć na szczerą rozmowę. Jeśli chcesz uniknąć niebezpieczeństwa, uważnie obserwuj niewerbalne sygnały. W finansach przyjmij zasadę, że kłopoty są po to, aby je rozwiązywać.

Tarot dzienny dla Byka

Karta: Giermek Kielichów

W życiu osobistym możesz mieć do czynienia z kimś, kto niewiele wie jeszcze o sobie. Człowiek ten zmienia często zdanie bynajmniej nie z perfidii. Po prostu pewne emocje wydają mu się nowe, totalnie niespodziewane. Miej wyrozumiałość dla tych wewnętrznych sprzeczności. W finansach możesz zawiązać współpracę z "artystyczną duszą", którą trzeba umiejętnie kierować.

Tarot dzienny dla Bliźniąt

Karta: Rydwan

W relacjach prywatnych sprawy będą działy się teraz szybko i nieoczekiwanie. Przygotuj się na nagłe zwroty akcji. Ktoś jest gotów do wyjścia, wyjazdu. Popatrzy na Ciebie tylko przez chwilę, a to będzie z kolei wieczność, w trakcie której musisz podjąć decyzję. W finansach nie uginaj się pod presją i poszukaj partnerów lub klientów, którzy dadzą Ci większą niezależność.

Tarot dzienny dla Raka

Karta: Król Denarów

W relacjach prywatnych należy podjąć teraz racjonalną decyzję. Nie kieruj się porywami namiętności ani nawet podszeptem intuicji. Wyciągnij wnioski z obserwacji i nie wierz, że w Twoim wypadku wyraźne gesty i uczynki będą miały jakieś ukryte znaczenie. W finansach możesz zawrzeć spółkę z osobą majętną, a do tego bardzo sprawną w pozyskiwaniu kontaktów.

Tarot dzienny dla Lwa

Karta: Giermek Denarów

W relacjach prywatnych ważna będzie teraz Twoja pracowitość, chęć pomagania. Nie jest to czas, by zwracać uwagę na siebie. Skup się na zadaniu do wykonania. Druga strona doceni to w odpowiednim momencie. A i Ty uważnie przyjrzysz się tamtej osobie w chwili jej słabości. W finansach trzeba będzie zdać jakiś egzamin, przejść test, przemyśleć, czy Twoja praca ma sens.

Tarot dzienny dla Panny

Karta: 3 Denarów

W życiu osobistym dbaj teraz o dobre relacje z przyjaciółmi i znajomymi. Nawet jeśli pochłania Cię zauroczenie, to znajdź trochę czasu dla tych, których znasz i lubisz już od dawna. Możesz też poprosić ich o opinię na temat Twojej nowej miłości. W finansach konieczna będzie wytrwałość oraz szlifowanie swoich umiejętności. To nie czas, by spocząć na laurach.

Tarot dzienny dla Wagi

Karta: As Kielichów

W relacjach prywatnych postaw teraz na altruizm, ciepło, życzliwość. Nie musisz odgrywać przewodniej roli, robić pierwszego kroku, zabierać głosu. Wręcz przeciwnie. Pozwól komuś wylać swoje emocje, rozeznaj się na spokojnie we własnych uczuciach. Czerp siłę z obserwacji. W finansach wszelka zachęta z Twojej strony musi być bardzo delikatna, stonowana.

Tarot dzienny dla Skorpiona

Karta: Sprawiedliwość

W kontaktach prywatnych zachowaj się teraz sprawiedliwie. Wysłuchaj uważnie każdego, kto będzie miał Ci coś do przekazania. Możesz rozmawiać z nielubianą osobą. Mimo swojego nastawienia z namysłem przyjmij jej wersję zdarzeń. Może okazać się ona bardzo zaskakująca. W finansach przygotuj się do audytu, oceny pracy, podsumowania projektu. Porozmawiaj z urzędnikiem.

Tarot dzienny dla Strzelca

Karta: 4 Buław

W kontaktach osobistych ważne okaże się teraz, czy potrafisz zbudować ciepłe, bezpieczne gniazdko, stworzyć miejsce, w którym ludzie czują się swobodnie. Wprawiaj się w generowaniu miłej atmosfery. Nie unikaj rodzinnych imprez, spotkań z przyjaciółmi, rozmów o niczym. W finansach wiele możesz zyskać dzięki znajomościom, dobrej opinii.

Tarot dzienny dla Koziorożca

Karta: 6 Buław

W życiu osobistym możesz otrzymać od kogoś dobre wiadomości, wyrazy podziwu. Naucz się przyjmować komplementy i nie bój się myśleć, że na coś zasługujesz. Nie wpadaj natomiast w pułapkę sądzenia, że cokolwiek Ci się należy. Ludzie nie lubią, gdy się czegoś od nich żąda. W finansach może opłacić się Tobie odważne, hazardowe wręcz posunięcie. Stawka będzie jednak wysoka.

Tarot dzienny dla Wodnika

Karta: As Mieczy

W relacjach prywatnych kieruj się teraz chłodnym, racjonalnym rozumem. Podszepty podświadomości oraz wołanie serca trzeba będzie zostawić sobie na inne okazje. Obecnie liczy się zimna analiza, nazywanie rzeczy po imieniu, obserwowanie wzorców i wyciągnięcie nieubłaganych wniosków. W finansach podejmuj sprawiedliwe decyzje, a nikt nie zdoła Ci niczego zarzucić.

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: 2 Mieczy

W kontaktach prywatnych możesz dojść do "ściany", rozmawiając z kimś. Samo zauroczenie nie wystarczy, aby stworzyć zgrany tandem. Liczy się także gotowość pójścia do na kompromis, podporządkowania przynajmniej części osobistego szczęścia wspólnemu dobru. Jeśli nie masz na to ochoty, nie zmuszaj się. W finansach możesz usłyszeć dziś czyjeś twarde "nie".

