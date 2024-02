Tarot na 6 lutego 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana (6.02.2024 r.)

Karta: 4 Denarów

W relacjach prywatnych ktoś oczekuje od ciebie praktycznego myślenia, liczy, że scementujesz waszą relację, podłożysz pod nią solidne fundamenty. Nadszedł czas zamykania pewnego etapu i otwierania się na nowy. Jeśli tego odmówisz, związek zacznie nieuchronnie zamierać. W finansach możliwa będzie budowa, kupno lokalu, generalny remont, rewitalizacja. W zdrowiu uwaga przede wszystkim na zaparcia.

Reklama

Tarot dzienny dla Byka (6.02.2024 r.)

Karta: 6 Kielichów

W relacjach prywatnych ktoś liczy na dobrą radę, wsparcie w trudnym momencie, bezpieczny powrót na łono rodziny. Wystrzegaj się wsadzania żywych i ciągle rozwijających się ludzi w sztywne ramki wspomnień. Pewna osoba mogła bardzo się zmienić w porównaniu z tym, jaką ją pamiętasz. W finansach możesz znaleźć pieniądze lub pracę w stałym miejscu, dawnej firmie. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na włosy.

Sprawdź swój horoskop dzienny

Tarot dzienny dla Bliźniąt (6.02.2024 r.)

Karta: Śmierć

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że konsekwentnie zakończysz pewne kwestie, nigdy nie wrócisz do niektórych tematów ani osób. Czasem to jedyne wyjście, by móc ruszyć do przodu, rozwijać się, budować nowe relacje. Z poprzednich związków weź to, co najlepsze. O reszcie po prostu zapomnij. W finansach nic nie jest odporne na przemijanie, a może wyrosnąć z tego coś nowego. W zdrowiu szansa poprawy.

Tarot dzienny dla Raka (6.02.2024 r.)

Karta: Królowa Mieczy

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że będziesz bezwzględnie bronić tego, co jest ważne dla waszej przyszłości. Może to nawet oznaczać skłócenie się z bliskimi. Wystrzegaj się gniewu kobiety, która ma dzieci. Możesz zawrzeć z nią kurtuazyjną znajomość, ale nigdy nie krytykuj jej potomstwa. W finansach trzeba będzie walczyć o swoje pazurami i nie przepraszać za to. W zdrowiu uwaga na brzuch.

Tarot dzienny dla Lwa (6.02.2024 r.)

Karta: Giermek Kielichów

W relacjach prywatnych nie warto odkrywać tego, co jeszcze pozostaje odsłonięte przed twoimi oczami. Ktoś figlarnie zasłania się, unika pytań. Nawet jeśli jest przy tym miły i dowcipny, to natarczywość może go mocno zaboleć. Nie każdy potrafi się bronić. Zamiast wyhodować sobie twardą skórę, gorzknieje od środka. W finansach pamiętaj, że jedna jaskółka wiosny nie czyni. W zdrowiu uwaga na stopy.

Zdjęcie Wszystko o znakach zodiaku / 123RF/PICSEL

Tarot dzienny dla Panny (6.02.2024 r.)

Karta: 6 Mieczy

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że zechcesz podjąć wyzwanie, zawalczyć o siebie i o związek. Przeprawa nie będzie łatwa. Może zajść konieczność poddania się trudnym okolicznościom, ograniczenia własnych ambicji. Ambitne plany trzeba będzie na chwilę odłożyć, by zająć się tym, kto potrzebuje wsparcia. W finansach możesz trafić do dużego zespołu lub firmy. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na szczękę.

Tarot dzienny dla Wagi (6.02.2024 r.)

Karta: 7 Mieczy

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że użyjesz zwinnego wybiegu zamiast brutalnej siły. Nie broń ludzi ostentacyjnie. Nie mieszaj się do konfliktu w widoczny sposób. Jeśli chcesz mieć swój udział w salonowej grze, zachowaj pełną dyskrecję i pozostań na dalszym planie. W finansach twój spryt i chęć wygrania może dać ci przewagę nad starymi wyjadaczami. W zdrowiu uwaga szczególnie na palce.

Tarot dzienny dla Skorpiona (6.02.2024 r.)

Karta: 6 Mieczy

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że przystosujesz się do trudnych warunków, skupisz się na celu. Własna wygoda i pragnienia zejdą na dalszy plan. Tak nie może dziać się w nieskończoność, niemniej na parę dobrych chwil całkowicie zapomnisz o sobie. To może się okazać bardzo wyzwalające! W finansach możesz otrzymać wynagrodzenie za opiekę nad kimś. W zdrowiu dość możliwy pobyt w szpitalu.

Czytaj również: W lutym czekają ich ogromne zmiany. Nie tylko przypływ gotówki

Tarot dzienny dla Strzelca (6.02.2024 r.)

Karta: As Denarów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że zrobisz dobry użytek ze swojego bogactwa. Chodzi tu zarówno o zdobycze materialne, jak i o wiedzę oraz talenty. Z dystansem podchodź do ludzi, którzy snują dalekosiężne plany już na początku relacji, rozmieniają swoje emocje na drobne. Szybko tracą siły w miłości. W finansach możesz otrzymać upragnioną nagrodę, skończyć coś pomyślnie. W zdrowiu możliwa ciąża.

Tarot dzienny dla Koziorożca (6.02.2024 r.)

Karta: Głupiec

W relacjach osobistych ktoś liczy, że nie będziesz przejmować się drwiną, wątpliwościami ani argumentami otoczenia. Czasem największą wartością decyzji jest to, że podjęło się ją samodzielnie. Nawet jeśli później trzeba by się z niej wycofywać. Gdy się potkniesz na prostej drodze, zareaguj śmiechem, a nie złością. W finansach możesz zacząć coś od zera. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na kość ogonową.

Tarot dzienny dla Wodnika (6.02.2024 r.)

Karta: 9 Denarów

W kontaktach prywatnych możesz napotkać kogoś, kto rzuci wyzwanie twojej wygodzie, zadowoleniu z siebie. Osoba ta wcale nie musi być agresywna. Przypomni ci jednak samym swoim istnieniem, że świat jest bardzo różnorodny, a my nie znamy odpowiedzi na wszystkie pytania. W finansach nagły zwrot akcji może zburzyć atmosferę komfortu. Nie wolno tego przegapić. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na włosy.

Tarot na dziś dla Ryb (6.02.2024 r.)

Karta: Kochankowie

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że wybierzesz właśnie jego. Osoba ta ma nadzieję, że nie odjedziesz, że zawalczysz, że starczy ci cierpliwości, by tolerować jej wahania nastrojów i niezdecydowanie. Jeśli to między tobą a kimś jeszcze toczy się wybór, to decyzja nie zapadnie prędko. Widać nieustanne przepychanki. W finansach mogą zabiegać o ciebie dwa podmioty. W zdrowiu uwaga na hormony.