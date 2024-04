W kontaktach osobistych ktoś liczy, że wypowiesz się z pozycji autorytetu, podejmiesz wiążącą decyzję. Człowiek ten chce wystawić Cię na pierwszy plan, zrobić z Ciebie "twarz" swoich własnych przekonań. Być może trzeba będzie powiedzieć innym to, co chcą usłyszeć, zanim przedstawisz kontrowersyjną tezę. W finansach nie stawiaj na konformizm, powoli planuj zmianę.

W relacjach prywatnych nie daj się ponieść emocjom, zapalczywości. Ktoś może Cię prowokować, jednak w najgorszym przypadku po prostu na to nie odpowiadaj. A jeśli możesz, staraj się obrócić złość w żart. Wszelka kłótnia może grozić teraz poważnymi konsekwencjami. W finansach możesz mieć do czynienia z osobą energiczną, zdolną, ale też kapryśną.

W życiu osobistym możesz przeżywać teraz gwałtowną namiętność, potężne zauroczenie. Jeśli czegoś Ci od dawna brakuje, to teraz może pojawić się osoba, która Ci to zaoferuje. Pytanie tylko, czy idąc za nią, nie utracisz wszystkiego, co już masz? W finansach możliwe, że trzeba będzie szybko podjąć jakąś decyzję, podążać za instynktem.

W kontaktach prywatnych nie staraj się utrzymać przy sobie wszystkich ludzi, pamiętać o każdym. To niemożliwe. Zajmij się sobą w spokoju i ufaj, że jeśli ktoś ma problem, to z nim do Ciebie przyjdzie. Przemyśl, jak stosunek do pieniędzy wpływa na Twoje miłosne relacje. W finansach wystrzegaj się teraz skrajności. Ani rozrzutność, ani skąpstwo nie przysłużą Ci się.