Tarot na 7 lutego 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana

Karta: 4 Kielichów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że podzielisz się z nim radością oraz smutkiem. Strapionego wysłuchaj i pociesz. Nie pytaj, ile ktoś wnosi do relacji. Całkiem możliwe, że daje wszystko, co ma. A w tym konkretnym momencie jest to po prostu niewiele. W finansach musisz postarać się osiągnąć swój cel z tym, co masz. Nie ma co czekać na więcej. W zdrowiu uwaga na problemy z żuchwą, zębami.

Tarot dzienny dla Byka

Karta: 7 Denarów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że odważysz się do niego zbliżyć, okażesz mu zaufanie. Głęboka miłość rodzi się z czasem. Namiętność bywa zaledwie jej zaczynem. Tę ostatnią można pielęgnować przez lata, jednak nic nie trzyma ludzi razem jak autentyczna czułość i zrozumienie dla własnych słabostek. W finansach twoje zyski będą rosły bardzo powoli, lecz pewnie. W zdrowiu uwaga na tarczycę.

Tarot dzienny dla Bliźniąt

Karta: Umiarkowanie

W relacjach prywatnych ktoś liczy na twoją przyjazność albo przynajmniej neutralność. Naucz się szukać wspólnego gruntu także z tymi, którzy na pierwszy rzut oka nie wydają Ci się zbyt przystępni. Pozory mylą. Osoba wycofana może poczuć wdzięczność za próbę nawiązania kontaktu. W finansach dbaj o nieustanny przepływ wiadomości. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na problemy z nerkami lub pęcherzem.

Tarot dzienny dla Raka

Karta: Cesarz

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że spojrzysz jeszcze raz w przeszłość i zrozumiesz, jak wpływa ona na wasze relacje obecnie. Punktualność jest uprzejmością królów. Niemniej nawet spóźnione przeprosiny będą miały uzdrawiającą moc. Wszak mówi się, że lepiej późno niż wcale. W finansach postaw jasne warunki. Jeśli powiesz, że są nieprzekraczalne, dotrzymaj tego. W zdrowiu uwaga na przepuklinę.

Tarot dzienny dla Lwa

Karta: Świat

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że otworzysz się na nowe możliwości, doznania. Wyzbądź się kompleksów i uprzedzeń. W różnych częściach świata ideały piękna i szczęścia potrafią znacząco się różnić. Jaki z tego wniosek? Nie ma co przywiązywać się do jednej wizji sukcesu. W finansach możesz zyskać bardzo dobre kontakty z obcokrajowcami, wejść na zamorski rynek. W zdrowiu uwaga na bezsenność.

Tarot dzienny dla Panny

Karta: 5 Buław

W życiu prywatnym ktoś liczy, że zrozumiesz tę trudną prawdę: miłość trzeba troskliwie pielęgnować codziennie, a niekiedy wręcz o nią zawalczyć. Nic nie jest dane raz na zawsze. Osoby zazdrosne lub zagubione co jakiś czas czyhają na nasze szczęście, próbują coś z niego uszczknąć. W finansach możesz przezwyciężyć trudności, jeśli tak sobie mocno postanowisz. W zdrowiu uwaga na palce u rąk.

Tarot dzienny dla Wagi

Karta: As Buław

W relacjach prywatnych ktoś oczekuje od ciebie energii, zdecydowania, poczucia, że wiesz, czego chcesz. Nie musisz znać wszystkich odpowiedzi ani najlepszej drogi do celu. W tej chwili wystarczy sam fakt, że zechcesz wyruszyć w podróż. Jeśli druga strona jest niepewna, zrób coś, by wzięła się w garść. W finansach podejmij kroki, nie czekaj biernie na wyroki losu. W zdrowiu uwaga na podbrzusze.

Tarot dzienny dla Skorpiona

Karta: 5 Buław

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że obronisz go przed złem, nie dasz wiary plotkom i oszczerstwom. Nadchodzące chwile mogą wystawić cię na ciężką próbę: postawić się, czy dostosować? Każda z tych decyzji pchnie twoje życie w odmiennym kierunku, wzmocni inną cechę osobowości. W finansach uważaj, aby twoja ciężka praca nie poszła na marne. W zdrowiu istnieje ryzyko otwartych, bolesnych ran.

Tarot dzienny dla Strzelca

Karta: Rycerz Mieczy

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że wycofasz się w porę z ostrych słów lub z nieprzemyślanej, pospiesznej decyzji. Masz jeszcze czas. Bramy serca zamykają się powoli, nawet jeśli ociekający jadem język sugeruje nienawiść i rychłą zemstę. Broń własnych uczuć tak samo żarliwie, jak atakujesz cudze. W finansach może dojść do nagłego zwrotu akcji. W zdrowiu uwaga przede wszystkim na stawy skokowe.

Tarot dzienny dla Koziorożca

Karta: 8 Kielichów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że oprzesz się pokusie i w porę zorientujesz się, co jest dla ciebie dobre. Łatwo poczuć się odrzuconym, gdy widzisz, jak towarzystwo świetnie się bawi. Pamiętaj, że każdy ma swoje problemy, a za to nie każdy chce zostać tam, gdzie jest. Ty masz wybór. W finansach nie dla wszystkich może wystarczyć środków. Podział wywoła spory. W zdrowiu uwaga na jelita.

Tarot dzienny dla Wodnika

Karta: 7 Mieczy

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że sprytnie rozegrasz sytuację. Nie wykonuj gwałtownych ruchów. Uważnie badaj grunt, delikatnie posuwaj się do przodu. Nie rób sobie wrogów, a i przyjaciołom nie mów wszystkiego. Dyskrecja i delikatność staną się twoją najgroźniejszą bronią. W finansach ostrożnie dobieraj wspólników. Wasze cele mogą harmonizować ze sobą dość krótko. W zdrowiu uwaga na palce.

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: 9 Kielichów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że zaakceptujesz różnorodność, otworzysz się na inność. Ludzie mówiący rozmaitymi językami wciąż są w stanie się porozumieć. Potrzebna będzie do tego jednak cierpliwość i dobra wola. Czy je posiadasz? Możesz spełnić czyjeś skryte pragnienie. W finansach możesz otrzymać przyzwoite wynagrodzenie oraz listy polecające. W zdrowiu uwaga na problemy z włosami, skórą.