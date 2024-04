Tarot na 8 kwietnia 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana

Karta: 9 Kielichów

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z kimś, kto niczego do szczęścia już nie potrzebuje. Tacy ludzie niełatwo dają się przekonać do miłości. Mogą jednak nauczyć czerpania radości z każdego momentu i nieprzejmowania się drobiazgami. W finansach zadbaj o zrobienie zapasów lub o pozostawienie sobie wyjścia awaryjnego. Łatwiej Ci będzie negocjować.

Tarot dzienny dla Byka

Karta: 8 Denarów

W relacje prywatne trzeba będzie włożyć teraz sporo pracy. Odśwież stare znajomości, zrób to, co zostało obiecane już jakiś czas temu. Prawdziwe jest powiedzenie, że lepiej późno niż wcale. Większość kontaktów międzyludzkich nie posiada terminu ważności. Chwytaj czas, dopóki go masz. W finansach zaangażuj się mocno w to, co robisz, zadbaj o podstawy.

Tarot dzienny dla Bliźniąt

Karta: 7 Denarów

W kontaktach prywatnych poczekaj cierpliwie, aż ktoś dojrzeje do pewnego kroku. Powinno się to zdarzyć niedługo. Jeśli nie zobaczysz żadnego sygnału, oddal się dyskretnie, zajmij sobą. Nie trzeba tu żadnych dramatycznych gestów. Druga Strona tak czy owak da Ci znać o swoich uczuciach. W finansach otrzymasz teraz wynagrodzenie proporcjonalne do włożonej pracy.

Tarot dzienny dla Raka

Karta: Królowa Buław

W relacjach osobistych możesz mieć do czynienia z kimś, kto po prostu chce być sobą i nie zamierza za to przepraszać. Jeśli masz do tej osoby żal, lepiej obróć w żart propozycję spotkania i odwróć się z wdziękiem. Żadna konfrontacja nie będzie miała teraz większego sensu. W finansach ktoś udzieli Ci dobrej rady i ochrony, jeśli zachowasz wobec niego lojalność.

Tarot dzienny dla Lwa

Karta: 5 Kielichów

W relacjach prywatnych postaw teraz na szczerość. Nawet jeśli miałaby ona mocno zaboleć. Nie masz czasu ani nerwów na życie złudzeniami. Całkiem zresztą możliwe, że wieści nie okażą się aż tak bardzo przykre. Druga strona może też podejść z dużą wyrozumiałością do Twoich stwierdzeń. W finansach nie skupiaj się na tym, co przepadło tylko na tym, co zostało.

Tarot dzienny dla Panny

Karta: 5 Buław

W życiu osobistym trzeba będzie dać z siebie wszystko bez gwarancji powodzenia. Czasem ktoś przewidział dla nas w swoim życiu dużo mniejszą rolę, niż my chcielibyśmy odegrać. Trzeba sobie zadać wtedy pytanie, czy zdołasz mimo wszystko czerpać radość z takiego układu. W finansach uważaj na oszustwo, przykre pomówienia. Nie bierz w nich udziału.

Tarot dzienny dla Wagi

Karta: Cesarzowa

W relacjach prywatnych postaw na samodzielność i niezależność. Masz pilne sprawy do załatwienia i naprawdę ważnych dla Ciebie ludzi pod opieką. Wszystko inne to dodatek, a niekiedy wręcz zbędne obciążenie. Odsuń delikatnie na boczny tor tych, którzy nie zamierzają Ci pomóc. W finansach zadbaj o dobrą reklamę swojego produktu albo usług.

Tarot dzienny dla Skorpiona

Karta: Umiarkowanie

W kontaktach osobistych warto coś delikatnie przetestować, ale jeszcze nie angażować się w to bez reszty. Nie czyń płomiennych wyznań i nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę. Pewne uczucie będzie rozwijało się powoli, ale może przynieść Tobie wiele satysfakcji. W finansach warto znaleźć z kimś wspólny grunt, spróbować się pogodzić, zrobić pierwszy krok.

Tarot dzienny dla Strzelca

Karta: Kapłanka

W relacjach prywatnych ktoś oczekuje od Ciebie przyjaźni, powiernictwa. Może to być jednak układ bardzo jednostronny. Druga osoba nie widzi miejsca na partnerstwo, równe zaangażowanie, aktywność obu stron. Trzeba będzie przyjąć rolę aktywnie opiekuńczą lub przeciwnie - zachować się biernie. W finansach możesz skorzystać z oferty lub porady kobiety.

Tarot dzienny dla Koziorożca

Karta: Diabeł

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto zachowa się egoistycznie. Człowiek ten jest całkowicie opętany przez swoje idee i pragnienia. Nie będzie zważał na niczyje dobro. Nawet jeśli zapewnia, że jest inaczej. Czasem trzeba zaakceptować, że ktoś nie jest w stanie powiedzieć ani znieść prawdy. W finansach uważaj na zręcznego manipulatora.

Tarot dzienny dla Wodnika

Karta: Giermek Buław

W kontaktach prywatnych możesz szczerze ucieszyć się z jakiegoś drobnego sukcesu. To może być przyjemny flirt, udana rozmowa z ważną dla Ciebie osobą, pochwała od kogoś, na kim bardzo Ci zależy. Może to będzie początek większej zażyłości, a może tylko przyjemne wspomnienie, które doda Ci jednak pewności siebie. W finansach możesz otrzymać pozytywną odpowiedź.

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: 8 Buław

W kontaktach prywatnych trzeba zachować teraz wzmożoną czujność. Nie myśl, że coś zostało dane raz na zawsze. Miłość trzeba nieustannie podsycać. Okaż zaangażowanie i nie bój się pokonywać kolejnych przeszkód, zdobywać nowych etapów. W finansach czasem trzeba uciec do przodu, by uniknąć niebezpieczeństwa. Rozejrzyj się za nową pracą, zajęciem.

