Tarot na 31 stycznia 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana (31 stycznia 2024 r.)

Karta: Kapłan

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że oprzesz się na tradycji, dotrzymasz danego słowa, wypowiesz się z pozycji osoby, która ceni sobie stałość. Ludzie co do zasady są równi, jednak społeczeństwo umieszcza nas na różnych poziomach. Trzeba to zaakceptować, uszanować i działać według tej zasady. Nie wprowadzaj rewolucji. W finansach możliwa współpraca z wieloletnią firmą. W zdrowiu uwaga na gardło.

Tarot dzienny dla Byka (31 stycznia 2024 r.)

Karta: 7 Kielichów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że odróżnisz plany od marzeń. Opowiadanie o gwiazdce z nieba jest ekscytujące za pierwszym lub drugim razem. Z czasem jednak najpiękniejsza historia przestaje robić wrażenie. Aby odzyskała swoją moc, musi przemienić się w konkret. W finansach nie ociągaj się zbyt długo z wyborem. Sprawdź, co zapewni ci rozwój. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na zawroty głowy.

Tarot dzienny dla Bliźniąt (31 stycznia 2024 r.)

Karta: 5 Mieczy

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że zrezygnujesz z zemsty, pohamujesz w sobie zawiść. Życie bywa boleśnie niesprawiedliwe: niekiedy doznajemy krzywdy, która nie ma sensu. Nie jesteśmy wobec niej bezradni. Możemy wybrać, czy zgorzkniejemy, czy też nasz charakter się wzmocni. W finansach napraw szybko usterkę, nie rób problemu większego, niż jest. W zdrowiu uwaga na skaleczenia, otwarte rany.

Tarot dzienny dla Raka (31 stycznia 2024 r.)

Karta: Sąd Ostateczny

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że wyrwiesz się poza wszelkie schematy. Zasady, jak ma wyglądać "prawidłowy" związek czy osobowość, zmieniają się szybciej, niż myślisz. Doświadczenia przodków mogą być wskazówką, nie powinny stać się jednak wyrocznią. W finansach otwórz się na nowe technologie, wymień stare narzędzia na sprawniejsze. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na problemy z jelitem grubym. .

Tarot dzienny dla Lwa (31 stycznia 2024 r.)

Karta: 2 Mieczy

W relacji osobistej ktoś liczy, że uznasz jego argumenty i że oddzielisz problem od osoby. Mamy tendencję usprawiedliwiania tych, których lubimy. Tak samo łatwiej przychodzi nam rygorystyczne ocenianie osób, których nie poważamy. Teraz jednak trzeba być ślepym na osobiste sympatie i antypatie. W finansach musisz cierpliwie czekać na rozstrzygnięcie, decyzję. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na oczy.

Tarot dzienny dla Panny (31 stycznia 2024 r.)

Karta: 2 Buław

W kontaktach prywatnych ktoś liczy, że wyznaczysz granice, które wzmocnią poczucie bezpieczeństwa, nie będą jednak nieprzekraczalne. Najgłośniej pokrzykują najbardziej niepewni siebie. Nie mów, co zamierzasz zrobić, tylko to zrób. Zaskocz przeciwnika, zaimponuj kochanej osobie. W finansach wykaż się asertywnością i samodzielnością, zadbaj o dobrą prezencję. W zdrowiu uwaga na urazy głowy.

Tarot dzienny dla Wagi (31 stycznia 2024 r.)

Karta: Rydwan

W relacjach prywatnych ktoś ma nadzieję na twoją aktywność, niezależność, wyrwanie się z marazmu. Jeśli pragniesz zmiany w swoim otoczeniu, musisz ją zapoczątkować. Nikt nie zrobi teraz tego za Ciebie. Trzeba podążać pewnie nową ścieżką i być przy tym swoim własnym przewodnikiem. W finansach możesz znaleźć pracę, do której trzeba będzie dojeżdżać. W zdrowiu uwaga na problemy neurologiczne.

Tarot dzienny dla Skorpiona (31 stycznia 2024 r.)

Karta: Król Denarów

W relacjach prywatnych ktoś ma nadzieję, że zapewnisz mu komfort. Drobne ułatwienia na co dzień mogą mieć moc równie wielką jak płomienne wyznanie miłości. Nawet taka rzecz jak czyste naczynia, czy podanie do stolika ulubionej herbaty jest w stanie ogrzać serce. W finansach staraj się mieć najlepsze rzeczy, na jakie naprawdę cię stać. Unikaj jednorazowych przedmiotów. W zdrowiu uwaga na głowę.

Tarot dzienny dla Strzelca (31 stycznia 2024 r.)

Karta: Cesarz

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że pomożesz mu osiągnąć wysoki status, piąć się w górę. Różni ludzie oczekują od związku różnych rzeczy. Niektórzy wcale nie cenią sobie spokoju, tylko możliwość nieustannego wzrastania, pokonywania kolejnych przeszkód. W finansach możesz znaleźć pracę w cywilnym urzędzie państwowym lub rozpocząć własną działalność. W zdrowiu uwaga na problemy z zatokami.

Tarot dzienny dla Koziorożca (31 stycznia 2024 r.)

Karta: Świat

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że połączysz przeciwieństwa, by stworzyć nową, doskonałą jakość. Druga strona pragnie żyć w harmonii. Chwilowo nie interesują jej porywy namiętności, niepewność jej nie ekscytuje. To czas spokojnego wzrastania miłości, budowania ciepłego gniazda. W finansach możesz założyć własną firmę, wyjechać za granicę. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na problemy z zasypianiem.

Tarot dzienny dla Wodnika (31 stycznia 2024 r.)

Karta: 7 Mieczy

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że spojrzysz na uczucia z szerszej perspektywy. Dostrzeżesz zarówno niebezpieczeństwo, jak i dalekosiężne korzyści. Druga strona jest zainteresowana, na jak długo przewidujesz trwanie waszych kontaktów, czy jesteś w stanie myśleć o nich w kontekście całego życia. W finansach możliwa będzie umowa "na gębę", obietnice na wyrost. W zdrowiu uwaga na płuca.

Tarot na dziś dla Ryb (30 stycznia 2024 r.)

Karta: Giermek Mieczy

W życiu prywatnym ktoś liczy, że uwierzysz we własne siły i zdecydujesz się podjąć ambitne wyzwanie. Naturalnie lgniemy do ludzi, którzy nam schlebiają. Prawdziwy rozwój wymaga jednak wyjścia ze strefy komfortu i zmierzenia się z krytyką. Jeśli tylko przekazana jest w szlachetny sposób, nie masz się o co gniewać. W finansach musisz zachowywać pozory i dyskrecję. W zdrowiu uwaga na staw biodrowy.