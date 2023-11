Spis treści: 01 Rozrzutność ma różne oblicza u tych znaków zodiaku

02 Byk. W tych kobietach walczą dwa wilki

03 Lew. Inwestuje w siebie na różnych płaszczyznach

04 Strzelec. Pracowite ale i rozrzutne

Rozrzutność ma różne oblicza u tych znaków zodiaku

Astrologia Ten znak zodiaku czekają ogromne życiowe zmiany. Przepowiednia na 2024 rok Znaki zodiaku, które towarzyszą nam przez całe życie, według astrologów mogą dodać nam sił, ale też mają swój cień, który wpływa niekorzystnie na nasz charakter. Blaski i cienie znaków dotykają różnych sfer naszego życia - miłości, przyjaźni, pracy, zaangażowania zawodowego, finansów.

Jeżeli chodzi o finanse i zarządzanie budżetem są znaki zodiaku, które wiodą prym w wydawaniu pieniędzy na zasoby, które sprawią, że one same poczują się lepiej.

Troska o swój komfort i chęć rozpieszczania samego siebie to domena trzech znaków zodiaku, a panie bardziej, niż panowie wiodą tu prym. Te panie potrafią roztrwonić wszelkie oszczędności, wydając je na siebie. Panie urodzone pod jakimi znakami zodiaku, z taką chęcią wydają pieniądze?

Sprawdź również: horoskop miesięczny na grudzień 2023 r. dla wszystkich znaków zodiaku

Reklama

Byk. W tych kobietach walczą dwa wilki

Kobiety urodzone pod znakiem Byka są znane z tego, że lubią otaczać się dobrobytem. Jednak walczą w nich dwa wilki. Jeden to ich przyziemna strona pragnąca bezpieczeństwa finansowego, a drugi wilk to pragnienie luksusu, na który trzeba zgromadzone pieniądze wydać.

Kobiety Byki przywiązują uwagę do tego, co je otacza i czy jest to dobre jakościowo. Nie dla kobiety Byka bylejakość. Panie urodzone w znaku Byka kochają też wszystko to, co piękne i wzbogaca ich wibracje, wynosząc je na wyższy poziom.

Kochają więc i sztukę i piękne otoczenie natury, ale też piękno w nich samych. Kobieta Byk wobec tego będzie chciała wyglądać pięknie, dbać o swoje włosy i cerę, a to także może kosztować.

Zdjęcie Kobiety urodzone pod znakiem Byka są znane z tego, że lubią otaczać się dobrobytem / 123RF/PICSEL

Lew. Inwestuje w siebie na różnych płaszczyznach

Kobiety urodzone pod znakiem Lwa, podobnie jak Byki, kochają luksus i elegancję, a ich mroczna strona podpowiada im, że jako urodzone liderki muszą być lepsze od innych, także w kwestii posiadania.

Zdjęcie Kobiety spod znaku Lwa uwielbiają inwestować w siebie i swoje szczęście / 123RF/PICSEL

Sprzyja to niestety wydatkom, podobnie jak jasna strona Lwicy, jaką jest hojność. Gdy kobieta Lew zapragnie obdarować bliską jej osobę, koszty nie grają roli.

Lwice uwielbiają także wydawać pieniądze na swój rozwój. Wszelkie kursy, studia, płatne spotkania są dla nich możliwością rozwoju i na to także nie szczędzą pieniędzy.

Sprawdź także: Te znaki zodiaku mogą spodziewać się anielskiej pomocy w grudniu. Odkryj swój horoskop

Strzelec. Pracowite ale i rozrzutne

Kobiety spod znaku Strzelca są niezwykle pracowite, ale jednocześnie po pracy... kochają przygody i zabawę.

Zdjęcie Kobiety- Strzelce uwielbiają wydawać pieniądze na podróże / 123RF/PICSEL

To właśnie pożera budżet Strzelca! Trudno im usiedzieć w miejscu, bo pragną przeżywać wciąż nowe emocje - w klubie ze znajomymi, na zajęciach gorącej salsy, a najlepiej podczas ekscytujących podróży, które nie kosztują mało.

To co kobieta Strzelec odłoży, zaraz z radością wyda na bilety lotnicze. To właśnie daje jej najwięcej szczęścia w życiu.