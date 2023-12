Neptun, panujący nad znakiem Ryb, jest planetą związaną z intuicją, marzeniami i duchowym rozwojem. Od 30 czerwca pozostawał w stanie retrogradacji, co mogło prowadzić do pewnych zamieszek w sferze emocjonalnej i duchowej. Jednak 6 grudnia Neptun powróci do swojego bezpośredniego ruchu, co może oznaczać koniec pewnych trudności i otwarcie na nowe możliwości.

Odnowienie marzeń

Retrogradacja Neptuna mogła przynieść uczucie dezorientacji i utraty marzeń. Zakończenie tego okresu może otworzyć drzwi do nowych inspiracji i celów. To doskonały moment na ponowne zdefiniowanie swoich marzeń i podążanie ścieżką, która naprawdę pasuje do własnych pragnień.

Intuicja i kreatywność

Neptun jest związany z intuicją i kreatywnością. Zakończenie retrogradacji może oznaczać wzrost zdolności do zrozumienia własnych potrzeb i zastosowania intuicji w podejmowaniu decyzji. To również świetna szansa na rozwinięcie swojego potencjału twórczego.

Duchowy rozwój

Dla wielu ludzi Neptun jest planetą skorelowaną z duchowym rozwojem. Zakończenie retrogradacji może oznaczać łatwiejszy dostęp do wewnętrznej mądrości i zrozumienia głębszych aspektów życia. To moment na refleksję, medytację i poszukiwanie duchowej równowagi.

Zmiany dla Ryb, Koziorożców i Baranów

Osoby urodzone pod znakiem Ryb, a także Koziorożca i Barana, mogą odczuć szczególny wpływ tej zmiany. Dla Ryb może to być okres ekscytujących odkryć, dla Koziorożców - czas silniejszego zrozumienia swoich emocji, a dla Baranów - impulsu do działania w kierunku własnych marzeń.

