Jak prawidłowo czyścić uszy? Większość robi ten błąd

Jednym z najważniejszych powodów, dla których nie powinniśmy czyścić uszu patyczkami jest fakt, że woskowina z uszu może podczas czyszczenia przesunąć się głębiej, praktycznie do samej błony bębenkowej. W efekcie możemy doprowadzić do zatkania ucha, a w konsekwencji - do pogorszenia słuchu! W sytuacji, gdy woskowina będzie już bardzo głęboko w uchu, a pacjent nie zgłosi się na czas do lekarza, który mógłby ją bezpiecznie wypłukać, może dojść do poważnego stanu zapalnego, a później infekcji, wymagającej specjalistycznego leczenia.