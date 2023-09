Te trzy znaki zodiaku nie nadają się na żony. Życie z nimi to udręka

Koniec retrogradacji Merkurego i nowy rok astrologiczny. Nie przegap tej daty Retrogradacja to pojęcie z dziedziny astronomii, które oznacza pozorne cofanie się planet. O retrogradacji mówimy w sytuacji, gdy obserwowana z Ziemi planeta wydaje się zmierzać w przeciwnym niż normalnie kierunku. To wrażenie jest tak naprawdę skutkiem różnic w wielkościach orbit i prędkości, z jaką poruszają się Ziemia i widoczne z niej planety. Zdaniem astrologów retrogradacja planet może znacząco wpływać na nasze życie, zaburzając naturalne cechy znaku, w jakim do niej dochodzi. Wszystko wskazuje na to, że najbliższe, bogate w retrogradacje miesiące wystawią nas na ciężką próbę!

Retrogradacja Merkurego w Pannie

Astrologia Te znaki zodiaku to najgorsi mężowie. Oto cała prawda Retrogradacja Merkurego w Pannie zaczęła się 23 sierpnia i potrwa do 15 września tego roku. Nie sprzyja ona zawodowym sukcesom, a wręcz wiąże się z wieloma wpadkami i niepowodzeniami, więc w tym czasie musimy być wyjątkowo ostrożni. To stresujący czas, w którym powinniśmy zatroszczyć się o swoje dobre samopoczucie, wyciszyć emocje, a w razie potrzeby nie bać się prosić o pomoc.

Retrogradacja Neptuna w Rybach

Retrogradacja Neptuna w Rybach trwa od 30 czerwca i zostanie z nami aż do 6 grudnia 2023 roku. Ta retrogradacja przynosi spore zamieszanie w obszarach związanych z naszymi marzeniami, kreatywnością, ale również duchowością. W tym czasie możemy mocno rozczarować się osobami, które do tej pory były dla nas autorytetami lub duchowymi przewodnikami.

Retrogradacja Plutona w Wodniku i Koziorożcu

Retrogradacja Plutona w Wodniku i Koziorożcu trwa od 1 maja i zostanie z nami do 10 października 2023 roku. To trudny czas, który skłania do zastanowienia się nad swoim miejscem w życiu i podjęcia ryzyka. Ta retrogradacja każe postawić ważne pytanie: Co byś zrobił, gdybyś nie czuł strachu? W jakim kierunku byś poszedł?

Zdjęcie Retrogradacja Plutona w Wodniku i Koziorożcu trwa do 10 października 2023 roku / 123RF/PICSEL

Retrogradacja Saturna w Rybach

Retrogradacja Saturna w Rybach trwa od 17 czerwca do 4 listopada 2023 roku. W tym okresie możemy doświadczyć licznych trudności, zwłaszcza w dziedzinach dotyczących twórczości oraz pracy duchowej. Z dużą mocą dotrą do nas ukryte dotychczas prawdy, a prawda bywa bolesna.

Retrogradacja Merkurego w Koziorożcu i Strzelcu

Retrogradacja Merkurego w Koziorożcu i Strzelcu zacznie się 13 grudnia i potrwa do 1 stycznia 2024 roku. Możemy poczuć się mocno ograniczeni, a nawet zablokowani w dalszym rozwoju. Energia tej retrogradacji zmusi nas również do refleksji nad podjętymi w przeszłości decyzjami - z pełną mocą poniesiemy wtedy konsekwencje swoich czynów.

