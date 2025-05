Czy słyszałeś o staycation?

Coraz więcej osób decyduje się na zwiedzanie swojego miasta lub różnych ciekawych miejsc w rodzinnym kraju, zamiast kosztownych, zagranicznych wakacji. Nierzadko zdarza się, że nigdy nie byliśmy w turystycznych miejscach czy muzeach w naszym własnym mieście.

Staycation to termin, który powstał z połączenia angielskich słów "stay" (pozostać) i "vacation" (wakacje). Oznacza właśnie spędzanie wakacji lub urlopu w domu, lub w bliskiej okolicy, zamiast wyjazdu do odległych miejsc. Staycation to popularny wybór dla tych, którzy chcą odpocząć i zrelaksować się, nie wydając dużych sum na podróże i zakwaterowanie.

Odkrywanie lokalnych perełek turystycznych daje nam możliwość poznania na nowo różnych ciekawych miejsc, o których słyszeliśmy, ale jakoś nigdy nie było okazji, by je odwiedzić. W myśl powiedzenia "cudze chwalicie, swojego nie znacie", warto docenić to, co mamy na wyciągnięcie ręki.

To świetna okazja, by poznać swoje miasto na nowo. Nowy trend uwzględnia też preferencje pokolenia Z i Millenialsów, którzy coraz częściej wybierają przeżycia zamiast materialnych dóbr.

Kiedy ostatnio odwiedzałeś muzea w rodzinnym mieście? Adam Burakowski/East News East News

Biura podróży wychodzą naprzeciw potrzebom turystów

Choć biuro podróży TUI kojarzy się głównie z wakacyjnymi wyjazdami do odległych destynacji, w ostatnich miesiącach firma zmieniła strategię biznesową. Obecnie biuro wchodzi w nową fazę - chce stać się codziennym towarzyszem w planowaniu wolnego czasu na miejscu.

Musement, dział doświadczeń należący do Grupy TUI, oferuje już tysiące atrakcji, w tym wycieczki po Watykanie, piramidach w Egipcie czy terenowe wyprawy samochodowe po malowniczej Maderze. Nowa oferta "Experiences for Locals" skierowana jest jednak do osób, które nie mogą daleko podróżować, a chcą odkrywać ciekawe atrakcje we własnym mieście.

TUI we współpracy z platformą Fever oferuje mieszkańcom największych miast różnorodne aktywności - od kulinarnych warsztatów po artystyczne doznania.

Chcemy sprzedawać rzeczy, których nie oferuje nikt inny. Kiedyś ludzie pytali: "Dokąd pojechać?". Dziś coraz częściej zastanawiają się: "Co robić?"

Czy twoje miasto może cię jeszcze zaskoczyć?

Oferta biura podróży została zaprojektowana z myślą o rodzinach, parach i grupach przyjaciół. Obejmuje krótkie wycieczki i jednodniowe atrakcje w rodzinnych miastach, a także alternatywne sposoby spędzania czasu dla osób, które wielokrotnie odwiedzały Londyn, Berlin czy inne duże miasta.

Masz ochotę na sycylijską kuchnię bez konieczności lotu na Sycylię? Żaden problem!

Zachęcamy lokalnych mieszkańców do przełamania rutyny, odkrywania nowych zainteresowań, poznawania ukrytych perełek i przeżywania niezapomnianych doświadczeń blisko domu

Miłośnicy kulinariów będą mogli skosztowaćbrunchu w rytmie Afrobeats lub wziąć udział w sycylijskich warsztatach kulinarnych. Osoby ceniące sztukę znajdą coś dla siebie na warsztatach malowania neonami lub podczas jogi w otoczeniu dzieł sztuki w ramach Van Gogh Immersive Exhibition.

To idealna opcja na urozmaicenie codzienności, bez względu na to, czy planujesz wieczór z przyjaciółmi, romantyczną randkę czy rodzinny wypad.

Marzysz o warsztatach malarskich bez wyjeżdżania z miasta? Teraz to możliwe! 123RF/PICSEL

Wakacyjny klimat na co dzień

"Experiences for Locals" to nie tylko sposób na weekendową odskocznię. Inicjatywa wspiera dodatkowo lokalne biznesy, promując ciekawe miejsca i nietypowe atrakcje.

To strategiczny krok w dążeniu grupy do zostania "wiodącym dostawcą rozrywki przez cały rok", zarówno podczas podróży zagranicznych, jak i w miejscu zamieszkania.

Dotychczas wycieczki, atrakcje i bilety na wydarzenia były naturalnym uzupełnieniem wakacji. Teraz cieszymy się, że możemy zaoferować wyjątkowe doświadczenia również w miastach, w których mieszkają nasi klienci

Biuro podróży oferuje do wyboru ponad 350 różnych aktywności w 40 miastach w Wielkiej Brytanii i Niemczech, w tym w Londynie, Manchesterze, Berlinie i Hamburgu. Mieszkańcy tych krajów mogą już teraz przeglądać ofertę i rezerwować atrakcje bezpośrednio przez aplikacje i strony internetowe TUI oraz TUI Musement.

A co z Polską? TUI nie wyklucza, że usługa może pojawić się również u nas, jeśli spotka się z dużym zainteresowaniem.

Jak znaleźć lokalne atrakcje i zaplanować mikro urlop?

Tymczasem, jeśli chcesz poczuć wakacyjny klimat w swoim mieście, warto sprawdzić, co oferują lokalne platformy rezerwacyjne. Może w twojej okolicy już teraz można wziąć udział w kulinarnych warsztatach albo nietypowych atrakcjach? W Polsce dużą popularnością cieszy się platforma Groupon, dzięki której można korzystać z wielu atrakcji dostępnych lokalnie, od przejażdżek konno po lesie, przez zabiegi w SPA, po wakacyjną naukę języka obcego.

Czy skusisz się na lokalne wakacje bez wyjazdu? A może masz już swoje ulubione sposoby na wyjątkowe chwile w mieście?

