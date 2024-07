Feliks to imię, które dopiero staje się w Polsce nieco bardziej popularne. W 2019 roku urodziło się w Polsce 279 chłopców o tym imieniu, zaś w 2023 roku liczba ta wzrosła do 388. Najwięcej z nich pojawiło się w województwie mazowieckim, a najmniej w świętokrzyskim.

Do najpopularniejszych zdrobnień powstałych od imienia Feliks należą:

Feliks to mężczyzna, który jest bystry, ma dobrą intuicję i nie przejmuje się mało istotnymi sprawami. Nie boi się nowych wyzwań i odważnie stawia czoła również nieprzyjemnym sytuacjom życiowym. Swoim humorem zaraża innych. Jest dobrym przyjacielem, partnerem i ojcem. Feliks to numerologiczna ósemka. Jest z natury obdarzony życiową energią i siłą. Kieruje się rozumem, choć intuicja rzadko go zawodzi. Ceni sobie kodeks moralny i lubi zgodnie z nim postępować, choć nie narzuca tego innym.