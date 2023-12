Tylko w ubiegłym roku to wyjątkowe imię otrzymało 3055 noworodków. Do połowy tego roku świeżo upieczeni rodzice postanowili nazwać tak swojego synka w 1341 przypadkach. W Polsce imię to nosi już dokładnie 67 357 mężczyzn - wynika z danych zestawionych w rejestrach opracowanych przez portal gov.pl. Nic w tym dziwnego. Imię Maksymilian posiada wyjątkowe znaczenie.

Popularna dziennikarka nazwała tak swojego syna. Skąd pochodzi imię Maksymilian?

Maksymilian to imię pochodzenia łacińskiego, wywodzące się od słowa "maximus" czyli "największy" oraz "Aemilius" czyli nazwy znanego rzymskiego rodu Emiliuszy. W dosłownym tłumaczeniu oznacza więc "największego z Emiliuszów". W Polsce nadawane jest od XVI wieku.

Polska wersja tego imienia znajdzie swój odpowiednik w wielu innych językach. Maksymilian to we włoskim - Massimiliano, angielskim, niemieckim, węgierskim i duńskim - Maximilian, hiszpańskim - Maximiliano czy greckim - Maksimilianos.

To imię postanowiła nadać swojemu synowi również popularna dziennikarka Katarzyna Zdanowicz. Gwiazda, obok występów w telewizji, prywatnie jest również troskliwą i kochającą mamą, chętnie chwaląc się swoją pociechą w mediach społecznościowych. Syn dziennikarki skończył już 12 lat, a patrząc na ich wspólne zdjęcia trudno nie dostrzec rodzinnego podobieństwa.

Jaki charakter ma imię Maksymilian? Osoba o wyjątkowych cechach

Maksymilian jest osobą, dla którego życie jest wielkim wyzwaniem. Trudności motywują go do działania, a porażki zdają się nie istnieć. Jest surowym, ale jednocześnie energicznym człowiekiem. Lubi pracować, bardzo głośno manifestując swoje zdanie i wyrażając swój sprzeciw.

Znajomi darzą go ogromną sympatią, gdyż jest otwartym człowiekiem z dużym poczuciem humoru. Posiada dar porozumiewania się z innymi i świetną intuicję w kontaktach z ludźmi. Jest bardzo towarzyski i nie wywyższa się.

Maksymilian obchodzi imieniny 12 marca, 29 maja, 14 sierpnia, 12 października i 27 listopada. Najpopularniejszą z tych dat jest jednak 12 marca.

Maksymilian: imię dla dziecka. Numerologia

Liczba imienia Maksymilian to 1. Numerologiczne Jedynki są indywidualistami, pionierami i zdobywcami. Doskonale wiedzą, czego chcą od świata i nie wahają się ani chwili, by po to sięgnąć. Numerologiczna Jedynka posiada również silną potrzebę skupienia uwagi na sobie, co bywa niekiedy odbierane jako wada.

