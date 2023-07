Kto pospłaca długi, a kto będzie musiał sypnąć groszem? Horoskop finansowy na ten tydzień

Spis treści: 01 Horoskop finansowy na tydzień 31.07-06.08.2023 - BARAN

02 Horoskop finansowy na tydzień 31.07-06.08.2023 - BYK

03 Horoskop finansowy na tydzień 31.07-06.08.2023 - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop finansowy na tydzień 31.07-06.08.2023 - RAK

05 Horoskop finansowy na tydzień 31.07-06.08.2023 - LEW

06 Horoskop finansowy na tydzień 31.07-06.08.2023 - PANNA

07 Horoskop finansowy na tydzień 31.07-06.08.2023 - WAGA

08 Horoskop finansowy na tydzień 31.07-06.08.2023 - SKORPION

09 Horoskop finansowy na tydzień 31.07-06.08.2023 - STRZELEC

10 Horoskop finansowy na tydzień 31.07-06.08.2023 - KOZIOROŻEC

11 Horoskop finansowy na tydzień 31.07-06.08.2023 - WODNIK

12 Horoskop finansowy na tydzień 31.07-06.08.2023 - RYBY

Horoskop finansowy na tydzień 31.07-06.08.2023 - BARAN

W tym tygodniu możesz liczyć na pozytywne wibracje. W pracy na etacie porzucisz stare drogi i zaczniesz wprowadzać zmiany, które poprowadzą cię ku awansowi. Barany prowadzące własną działalność gospodarczą będą impulsywne i dynamiczne, jednak ich działania mogą spowodować chaos zamiast oczekiwanych efektów. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny być bardziej cierpliwie i poczekać na kontakt od pracodawcy. W sprawach finansowych uważaj na własną lekkomyślność, bo sporo pieniędzy możesz stracić na używkach i hazardzie.

Horoskop finansowy na tydzień 31.07-06.08.2023 - BYK

Letnia aura zachęci cię do stawiania czoła różnym wyzwaniom. W pracy na etacie powoli zacznie mijać napięta sytuacja, dzięki czemu będziesz mógł skupić się na nowych projektach. Byki prowadzące własną działalność gospodarczą powinny wykorzystać instrukcje jakie dostały od kogoś bardziej doświadczonego, a w ich biznesie zacznie się kręcić. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia muszą zadbać o lepszą komunikację z potencjalnym pracodawcą. W sprawach finansowych możesz liczyć na przypływ gotówki z nietypowych źródeł.

Horoskop finansowy na tydzień 31.07-06.08.2023 - BLIŹNIĘTA

W tym tygodniu będziesz zdeterminowany w swoich działaniach. W pracy na etacie bezpośrednio zajmiesz się tym, co wymagać będzie obecności twojej osoby. Bliźnięta prowadzące własną działalność gospodarczą przejmą kontrolę nad firmą i zaczną wprowadzać innowację, których do tej pory się wystrzegały. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia czeka spotkanie z niezbyt przyjemnym człowiekiem. W sprawach finansowych będziesz miał odpowiednią porę na położenie fundamentów pod udaną przyszłość finansową.

Horoskop finansowy na tydzień 31.07-06.08.2023 - RAK

Letnia aura zachęci cię do wykorzystania różnych sprzyjających sytuacji. W pracy na etacie nie będziesz musiał nigdzie się śpieszyć, tylko spokojnie rób to, co do ciebie należy, a ze wszystkim zdążysz na czas. Raki prowadzące własną działalność gospodarczą powinny być mniej leniwe i wykazać więcej inwencji twórczych w prowadzeniu firmy, a nie będą narzekać na brak płynności gotówkowej. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny w czasie rozmów kwalifikacyjnych pokazać wszystkie zdolności jakimi zostały obdarzone. Sprawy finansowe będą wymagały od ciebie rozważnego analizowania jakich wyborów dokonać w kwestiach wydatków.

Zdjęcie Horoskop finansowy / 123RF/PICSEL

Horoskop finansowy na tydzień 31.07-06.08.2023 - LEW

Aura tego tygodnia zachęci cię do poszukiwania inspiracji. W pracy na etacie będziesz starał się przede wszystkim skupić na bieżących obowiązkach i nie weźmiesz na siebie nic nowego, dopóki nie zakończysz starych spraw. Lwy prowadzące własną działalność gospodarczą powinny wykorzystać swoje umiejętności i przestać się lenić, a ich dobrobyt poprawi się. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą zadowolone z pozytywnego efektu swoich działań. Sprawy finansowe wymagać będą od ciebie rozsądnego gospodarowania posiadanymi pieniędzmi.

Horoskop finansowy na tydzień 31.07-06.08.2023 - PANNA

Początek tygodnia zapowiada ciekawe nowości. W pracy na etacie kieruj się wyłącznie własnym dobrem. Jeśli podejmujesz się jakiś nowych zadań, to czyń je z myślą o sobie i docelowych korzyściach. Panny prowadzące własną działalność gospodarczą zadbają o doszlifowanie posiadanych umiejętności i poszerzenie wiedzy. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia poczują się jak myśliwy, który chce upolować najlepszą zwierzynę. W sprawach finansowych sporo wydatków na sprawy rodzinne. Unikaj też pożyczania innym!

Horoskop finansowy na tydzień 31.07-06.08.2023 - WAGA

Już od samego poniedziałku zabiegał będziesz o poprawę finansową, która pozytywnie wpłynie na twój dobrobyt. W pracy na etacie poprawią się relacje ze współpracownikami, a zespołowa komunikacja pomoże ci rozwinąć skrzydła. Wagi prowadzące własną działalność gospodarczą powinny wykorzystać wszystkie swoje umiejętności zwłaszcza te, których brakuje konkurencji. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą cieszyły się z własnych osiągnięć na tym polu. Sprawy finansowe wymagać będą od ciebie dokładniejszego przeanalizowania i rozdzielenia budżetowego.

Horoskop finansowy na tydzień 31.07-06.08.2023 - SKORPION

Zdjęcie Horoskop finansowy / 123RF/PICSEL

W tym tygodniu zapragniesz zmian. W pracy na etacie uważaj na impulsywne decyzje, bo niektórych sytuacji nie da się już cofnąć. Skorpiony prowadzące własną działalność gospodarczą przebudzą się, aby bardziej skutecznie zabiegać o klienta. W piątek unikaj spornych dyskusji z urzędnikiem. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia staną na rozdrożu i nie będą wiedziały w jakim kierunku pragną podążać. W sprawach finansowych zostaniesz uwolniony od zobowiązań, które spędzały ci sen z powiek.

Horoskop finansowy na tydzień 31.07-06.08.2023 - STRZELEC

Czeka cię spokojny tydzień. W pracy na etacie niewiele będzie się działo, a ty jesteś zakotwiczony w obecnej firmie, więc nie będzie się czym martwić. Strzelce prowadzące własną działalność gospodarczą będą starały się wykorzystać media społecznościowe do poprawy wizerunku firmy. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą miały problem z wyborem, czego tak naprawdę chcą. W sprawach finansowych uda się zarobić więcej gotówki, jednak wydatki związane z domem mogą mocno nadszarpnąć twoim budżetem.

Horoskop finansowy na tydzień 31.07-06.08.2023 - KOZIOROŻEC

Aura tego tygodnia przyniesie pozytywną energię. W pracy na etacie będziesz odpowiednio zarządzał posiadanym czasem, aby wykorzystać go w pełni. Koziorożce prowadzące własną działalność gospodarczą będą musiały skupić się na swoich intelektualnych zdolnościach. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą budować podwaliny pod swoją przyszłość. W sprawach finansowych dobrze ci się powiedzie, bo odkryjesz zupełnie nowe źródła zarobkowania, które mogą cię zainspirować do rozpoczęcia zupełnie innej drogi zawodowej.

Horoskop finansowy na tydzień 31.07-06.08.2023 - WODNIK

W tym tygodniu wiele spraw ułoży się po Twojej myśli. W pracy na etacie możesz mieć nadzieję na podwyżkę, bo szef doceni ciebie i twoje starania. Wodniki prowadzące własną działalność gospodarczą będą starały się w sposób sprytny rozwiązywać przytłaczające ich problemy. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą liczyć na wsparcie osoby wpływowej, która jakiś czas temu zaistniała w ich życiu. W sprawach finansowych będziesz starał się wyjść na prostą.

Horoskop finansowy na tydzień 31.07-06.08.2023 - RYBY

W pracy na etacie zrozumiesz wreszcie to, co jest ci potrzebne do osiągnięcia większego sukcesu. Ryby prowadzące własną działalność gospodarczą będą gotowe podjąć współpracę, aby ratować kiepską kondycję firmy. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia wykorzystają kreatywnie swoje ambicje i zdobędą wakat, który od dawna jest ich celem. W sprawach finansowych możesz liczyć na wsparcie bliskich. Będąc za kółkiem uważaj na mandaty, które mocno mogą szarpnąć twoim budżetem!

