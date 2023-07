Zasiłek emerytalny jest przyznawany każdemu seniorowi co miesiąc z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Aby go otrzymać, kobiety muszą przepracować 20 lat, a mężczyźni 25 lat. Emerytura honorowa to zupełnie inne świadczenie. Na czym polega i kogo dotyczy? Wyjaśniamy.

Kiedy przysługuje emerytura honorowa?

Emerytura honorowa przysługuje seniorom, którzy ukończyli setny rok życia. Wszyscy emeryci - stulatkowie, pobierający emeryturę z powszechnego systemu lub z instytucji KRUS, MSWiA czy MON, otrzymają pieniądze automatycznie. Co z osobami bez emerytury?

Zdjęcie Emeryci powyżej 100 lat otrzymają wyższe świadczenie / 123RF/PICSEL

Osoby, które mają ukończony setny rok życia, jednak nie przepracowały ani jednego dnia również otrzymają emeryturę honorową. W takim przypadku konieczne będzie złożenie wniosku do ZUS-u.

Co to jest świadczenie honorowe?

Świadczenie honorowe inaczej nazywamy emeryturą honorową. Potocznie możemy określać ją mianem emerytury dla stulatków.

Świadczenie honorowe jest wypłacane corocznie każdemu stulatkowi. Według obliczeń ZUS-u w Polsce świadczenie honorowe pobiera 2850 osób, a liczba ta rośnie z roku na rok.

Ile wynosi świadczenie honorowe i emerytura po ukończeniu 100 lat?

Od marca 2023 roku wysokość świadczenia honorowego wzrosła o 600 zł w porównaniu z 2022 rokiem i obecnie wynosi 5540,25 zł brutto. Zatem emerytura po ukończeniu stu lat zawiera dwie kwoty: za podstawową emeryturę i dodatkową emeryturę w podanej wysokości.

Świadczenie honorowe nie jest waloryzowane, jego kwota nie ulega zmianie. ZUS wypłaca emeryturę honorową w bazowej kwocie, która obowiązuje w dniu setnych urodzin.

