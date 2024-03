Na czym polega horoskop numerologiczny?

Już greccy uczeni uznawali liczby za podstawę wszechświata. Nic dziwnego, że z biegiem lat i rozwojem cywilizacji zaczęto przypisywać im coraz większe znaczenie. Dzisiaj numerologia to jedna z dziedzin astrologii, która może powiedzieć nam prawdę o sobie na podstawie liczb.

Według jej zwolenników to właśnie w liczbach zapisana jest wiedza na temat naszej osobowości, potencjału, drogi życia, a nawet misji. Numerologia jest szczególnie doceniana w sferze biznesowej. Może się okazać, że liczba życiowa kryje w sobie odpowiedzi na temat naszych silnych i słabych stron. Warto wziąć ją pod uwagę, szczególnie jeśli w ostatnim czasie nie mieliśmy szczęścia.

Jak sprawdzić horoskop numerologiczny?

Horoskop numerologiczny można odczytać na kilka sposobów. Należy jednak najpierw poznać swoją liczbę. Można ją ustalić za pomocą swojej daty urodzenia — wystarczy dodać po kolei wszystkie cyfry, które się w niej znajdują. Takim sposobem otrzymamy liczbę dwucyfrową, którą redukujemy do jednej cyfry za pomocą dodawania.

Oto przykład. Osoba urodziła się 6 kwietnia 1986 roku. Oznacza to, że musimy ułożyć takie działanie: 6+4+1+9+8+6 = 34. Następnie dodajemy do siebie liczby, które uzyskaliśmy, czyli 3+4 = 7. Osoba urodzona tego dnia jest numerologiczną siódemką.

Horoskop numerologiczny na marzec 2024 dla jedynki

Marzec to będzie miesiąc, kiedy będziesz musiał się dostosować. Nie próbuj utrzymać pozycji lidera na siłę. Pozwól sobie na poddanie się losowi, ponieważ może się okazać, że to przyniesie ci najwięcej zysków. Poświęć czas sobie, rodzinie oraz najbliższym.

Horoskop numerologiczny na marzec 2024 dla dwójki

Marzec to czas nowych wyzwań. Budzisz się po długiej zimie pełen życia i wigoru. Wykorzystasz go na realizowanie swoich pragnień. Pamiętaj jednak, aby nie zapomnieć, że ambicja to nie wszystko. W marcu będziesz musiał znaleźć równowagę pomiędzy pracą a odpoczynkiem.

Horoskop numerologiczny na marzec 2024 dla trójki

Możesz oczekiwać niespodzianek i nowych wyzwań. Poczujesz, że marzec to czas, w którym wszystko zaczyna się od nowa. Oczekuj postępów nie tylko w pracy, ale także w życiu. W tym miesiącu zrozumiesz, że czasami trzeba uczyć się na swoich błędach. Wyciągniesz wnioski i ruszysz do przodu silniejsza i mądrzejsza.

Horoskop numerologiczny na marzec 2024 dla czwórki

Czwórka będzie musiała się skupić. Marzec przyniesie wiele przeszkód, które rozproszą ją i spowolnią w osiąganiu wyznaczonych celów. Będzie musiała szczególnie zwrócić uwagę na finanse. Nieoczekiwane wydatki oraz pokusy to zagrożenie, które może jej popsuć plany.

Horoskop numerologiczny na marzec 2024 dla piątki

Twoja ciężka praca wreszcie się opłaci. Ktoś cię doceni, a los dodatkowo cię wynagrodzi za wysiłki, które wcześniej nie skutkowały niczym przyjemnym. Możesz liczyć szczególnie na sukcesy w pracy. W przyjaźni i miłości będziesz miała szanse popisać się cierpliwością i zrozumieniem.

Horoskop numerologiczny na marzec 2024 dla szóstki

Przyszedł czas na podjęcie decyzji, którą przekładałaś na później. Nie uda ci się od niej uciec. W marcu będziesz musiała popisać się asertywnością i stanowczością. Nie pozwól innym wejść sobie na głowę. Podjęta w tym miesiącu decyzja może mieć wpływ na resztę tego roku.

Horoskop numerologiczny na marzec 2024 dla siódemki

Siódemka w marcu na pewno nie będzie narzekać na swoje zdrowie, zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Zima była okazją do odpoczynku i regeneracji, teraz przyszedł czas na działanie. Może czuć dodatkowy entuzjazm oraz chęć do zabawy. Niespodzianką nie będzie, jeśli marzec będzie okresem imprez.

Zdjęcie Wszystko o znakach zodiaku>>> / 123RF/PICSEL

Horoskop numerologiczny na marzec 2024 dla ósemki

Ósemka w marcu będzie mogła sprawdzić, czy doświadczenie zebrane w ostatnich miesiącach rzeczywiście jej się przyda. Nowe wyzwania w pracy oraz w życiu sprawią, że w marcu docenią stabilizacje i równowagę. Wiosna będzie trudnym okresem pod względem zdrowia. Dlatego lepiej, żeby ósemki zadbały o siebie i swoje potrzeby.

Horoskop numerologiczny na marzec 2024 dla dziewiątki

Marzec może być gorącym okresem w sferze zawodowej i prywatnej. Dziewiątka będzie musiała podejść do wielu spraw na chłodno. Niech temperament oraz duma nie przeszkodzą ci na twojej drodze do osiągania celów. Staraj się zachować spokój i zdrowy rozsądek, ponieważ w marcu będzie ci on szczególnie potrzebny.