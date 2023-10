Spis treści: 01 Znaki zodiaku a ich specyficzne, indywidualne potrzeby

02 Byk, Koziorożec i Panna znajdą jesienią ukojenie w cieple napojów i jedzenia

03 Barany, Strzelce i Lwy powinny wyjść z domu

04 Raki, Ryby i Skorpiony powinny odpocząć

05 Wodnik, Bliźnięta i Waga mogą zacząć się rozpieszczać

Znaki zodiaku a ich specyficzne, indywidualne potrzeby

Każdy z nas rodząc się w określonym dniu i o określonej godzinie według astrologii otrzymuje pewien zestaw cech, zachowań, upodobań, przypisanych do konkretnego znaku zodiaku. Znając je, lepiej możemy poznać samych siebie i lepiej realizować swoje plany, czy opiekować się sobą tak, by żyło się nam lżej i przyjemniej.

Okazuje się, że nawet codzienne czynności mogą być dopasowane do naszego znaku zodiaku i sprawiać, że dzień będzie dla nas przyjemniejszy. Gdy przychodzi jesień, wszyscy możemy czuć lekki spadek formy i czuć się nieco gorzej.

Reklama

By temu zaradzić, można w zgodzie właśnie ze swoim słonecznym znakiem zodiaku, zadbać o siebie w jesienny czas w odpowiedni sposób.

Sprawdź również swój HOROSKOP DZIENNY

Byk, Koziorożec i Panna znajdą jesienią ukojenie w cieple napojów i jedzenia

Znaki należące do żywiołu ziemi, czyli Byki, Koziorożce i Panny lepiej przeżyją jesienną zawieruchę, gdy zjedzą coś sycącego i napiją się gorącego napoju. U tych znaków powiedzenie "przez żołądek do serca" sprawdzi się także w kontekście samoopieki i samo dbania.

Zdjęcie Byki, Panny i Koziorożce znajdą ukojenie w jedzeniu / 123RF/PICSEL

Osoby urodzone pod tymi znakami powinny jesienią zadbać o swoją dietę, bo to właśnie ona je ukoi i sprawi, że nie będą musiały martwić się o zdrowie. Warto skupić się na zbilansowanej diecie i nie stosować w tym czasie głodówek.

Dodatkowo wieczór z ciepłym kakao, czy rozgrzewającą herbatą z imbirem i pomarańczą ukoją Byki, Panny i Koziorożce, jak nic innego na świecie.

Czytaj też: Lepiej przygotuj się na wielkie zmiany. Burzę wywoła jeden znak zodiaku

Barany, Strzelce i Lwy powinny wyjść z domu

Astrologia Szczęśliwe dni dla trzech znaków zodiaku. Koniec miesiąca to ich złoty czas Jesień to czas, którym wielu kojarzy się z domowym zaciszem i ciepłem kominka. Jednak nie u ognistych znaków zodiaku! Barany, Strzelce oraz Lwy nie przepadają za melancholią, której jesienią nie brakuje.

By dodać sobie energii powinny jak najdłużej podtrzymać letni żar. To okazja, by spróbować nieco się rozerwać, wychodząc ze znajomymi potańczyć, a może aby zapisać się na nowe zajęcia sportowe?

Z pewnością ogniste znaki w październiku i listopadzie mogą śmiało wyjść z domu i poczuć żar uniesień, robiąc coś nowego i ekscytującego.

Raki, Ryby i Skorpiony powinny odpocząć

Jesienią znaki wodne powinny nieco zwolnić i porządnie odpocząć. To czas szykowania się do zimy, gdy woda zamarza, zastyga i trwa tak aż do wiosny. Nie jest to przypadkowe bo znaki żywiołu wody powinny przygotować się na zimowe "zastygnięcie".

Zdjęcie Jakościowy sen sprawdzi się jesienią dla znaków wodnych / 123RF/PICSEL

Jesienny odpoczynek pozwoli nagrać im sił, by przetrwać kolejną porę roku. Osoby urodzone pod znakiem Raka, Ryb lub Skorpiona mogą czuć potrzebę dłuższego snu i powinny pójść za tym, co podpowiada im ich intuicja.

Regeneracja przez jakościowy sen będzie u tych znaków niezwykle ważna.

Wodnik, Bliźnięta i Waga mogą zacząć się rozpieszczać

Powietrze jesienią staje się coraz chłodniejsze, owiewa nas chłodem i zimnym deszczem. Doskonale czują to znaki żywiołu powietrza - Waga, Bliźnięta i Wodnik.

Gdy czujemy chłód na swojej skórze marzymy o tym, by jak najszybciej znaleźć się pod kocem, przy kominku i z kubkiem gorącej czekolady w dłoniach.

To właśnie przepis na idealną jesień dla tych znaków zodiaku. Jesień to dla nich czas na domowy spokój, czytanie książek pod kocem i rozpieszczanie duszy oraz ciała!