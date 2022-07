Znaki zodiaku, które nie wybaczą ci zdrady. Nigdy!

Byk

Zodiakalny Byk jest niezawodnym i lojalnym tradycjonalistą, który na początku znajomości zachowuje rezerwę i potrzebuje czasu, by zaufać partnerowi. Gdy to mu się uda, otwiera się na drugą osobę i zaczyna budować trwały, oparty na przyjaźni związek.

Byk to chyba najwierniejszy znak zodiaku - nigdy nie zdradzi ukochanej osoby, ale tego samego oczekuje od partnera. Byk jest skłonny do wielu poświęceń, by tylko zbudować piękny, pełen miłości i wzajemnego zaufania związek. Gdy jednak wkradnie się do niego zdrada, Byk nie będzie w stanie jej wybaczyć i pójdzie w swoją stronę szukać dalej prawdziwej miłości.

Panna

Panna jest konserwatywną idealistką, która całe życie próbuje tworzyć wokół siebie idealny świat, pełen doskonałych ludzi. Ciężko nad sobą pracuje i tego samego wymaga od partnera. Gdy Panna zaangażuje się w związek, wierzy, że jest on na całe życie i ciężko znosi porażki na tym polu.

Panna nie wybacza braku lojalności i zdrady, bo sama jest wierna i nie jest w stanie zdradzić ukochanej osoby. Nic dziwnego więc, że tego samego oczekuje od partnera, a gdy ten zawiedzie, w oczach Panny jest to koniec ich związku.

Skorpion

Skorpion to jeden z najbardziej tajemniczych i zmysłowych znaków zodiaku, ale myli się ten, kto posądza go o wykorzystywanie swojego uroku do niecnych celów. Owszem, Skorpion ma ciężki charakter, jest pamiętliwy i wojowniczy, ale w miłości nie idzie na kompromis i ceni sobie wierność.

Gdy Skorpion się zakocha, to na zabój i bez pamięci angażuje się w nowy związek. Bardzo potrzebuje trwałej relacji, której fundamentem jest stabilizacja, miłość i wierność. Nie lubi skoków w bok i nie toleruje ich u partnera - zdrada jest zazwyczaj dla niego równoznaczna z końcem relacji.

Wodnik

Wodnik jest ekscentrykiem i niestrudzonym odkrywcą, który wprawdzie kocha wolność, ale w głębi duszy tęskni także za mocnym, trwałym związkiem. Ten znak zodiaku długo szuka swojej bratniej duszy, ale gdy już ją znajdzie, jest szczery, lojalny i wierny.

Związek z Wodnikiem może na pierwszy rzut oka kojarzyć się tylko z dobrą zabawą, a jego niezależność zrażać potencjalnych partnerów. To jednak tylko złudzenie, bo Wodnik tęskni za prawdziwą miłością i potrafi zbudować trwały, piękny związek. Gdy jednak zaangażuje się na sto procent i zostanie nagle zdradzony, odejdzie, by za jakiś czas znów ruszyć na łowy.

