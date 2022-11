Lela, Perun czy Weles? Data urodzenia zdradza, kto nad tobą czuwa [horoskop słowiański]

Powiedzenie "cudze chwalicie, swego nie znacie" można odnieść do wielu dziedzin życia. Między innymi do zainteresowania horoskopami, które kojarzymy dziś przede wszystkim z 12 znakami zodiaku, wśród których wyróżniamy: Barana, Byka, Bliźnięta, Raka, Lwa, Pannę, Wagę, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryby

Nieliczni potrafią podać również swój chiński znak zodiaku, podczas gdy jedynie garstka osób wie, jakie bóstwo patronuje im w tradycyjnym, słowiańskim horoskopie

Niestety wiara naszych przodków powoli wymiera. Jeśli jednak jesteście ciekawi, jaki słowiański znak zodiaku został wam przypisany zgodnie z datą urodzenia, informację znajdziecie poniżej. Podajemy również krótkie wyjaśnienie, w jaki sposób każdy z pradawnych bogów może oddziaływać na nasze życie i cechy charakteru

Horoskop słowiański, czyli wierzenia naszych przodków. Na czym polega?

Magia słowiańska była mocno powiązana z rytmem natury. Stąd też każde z 16 bóstw w słowiańskim horoskopie odnosi się do konkretnej pory roku albo determinującego ją żywiołu. Nie zaś do gwiazdozbioru na niebie jak w przypadku tradycyjnych horoskopów w astrologii.

Słowianie wierzyli, że bogowie patronujący naszej dacie urodzenia, w znacznym stopniu determinują nasze skłonności do konkretnych zachowań. Oczywiście, nie określają w pełni naszego przeznaczenia, ani tego, jakie będziemy podejmować decyzje w przyszłości. Mogą jednak pomóc nam dostrzec nasze wady i zalety, zrozumieć pewne skłonności i schematy w zachowaniu.

Znaki zodiaku w horoskopie słowiańskim. Sprawdź, kto nad tobą czuwa

Poszczególne znaki zodiaku w horoskopie słowiańskim, podobnie jak w innych horoskopach, które znamy, rozpoznać można po dacie urodzenia.

Zdjęcie Posąg dawnego, słowiańskiego bóstwa / East News

Stribóg - osoby urodzone od 21 stycznia do 20 lutego

- osoby urodzone od 21 stycznia do 20 lutego Rod - osoby urodzone od 21 lutego do 20 marca

- osoby urodzone od 21 lutego do 20 marca Yarilo - osoby urodzone od 21 marca do 20 kwietnia

- osoby urodzone od 21 marca do 20 kwietnia Łada - osoby urodzone od 21 kwietnia do 21 maja

- osoby urodzone od 21 kwietnia do 21 maja Lelya - osoby urodzone od 22 maja do 2 czerwca

- osoby urodzone od 22 maja do 2 czerwca Kostroma - osoby urodzone od 3 czerwca do 12 czerwca

- osoby urodzone od 3 czerwca do 12 czerwca Dodola - osoby urodzone od 13 czerwca do 21 czerwca

- osoby urodzone od 13 czerwca do 21 czerwca Weles - osoby urodzone od 22 czerwca do 22 lipca

- osoby urodzone od 22 czerwca do 22 lipca Dażbóg - osoby urodzone od 23 lipca do 23 sierpnia

- osoby urodzone od 23 lipca do 23 sierpnia Sewa - osoby urodzone od 24 sierpnia do 8 września

osoby urodzone od 24 sierpnia do 8 września Mokosh - osoby urodzone od 9 września do 27 września

- osoby urodzone od 9 września do 27 września Swarożyc - osoby urodzone od 28 września do 15 października

- osoby urodzone od 28 września do 15 października Morena - osoby urodzone od 16 października do 1 listopada

- osoby urodzone od 16 października do 1 listopada Semargl - osoby urodzone od 2 listopada do 22 listopada

- osoby urodzone od 2 listopada do 22 listopada Wyrgonia - osoby urodzone od 23 listopada do 10 grudnia

- osoby urodzone od 23 listopada do 10 grudnia Karaczun - osoby urodzone od 11 grudnia do 23 grudnia

- osoby urodzone od 11 grudnia do 23 grudnia Perun - osoby urodzone od 24 grudnia do 20 stycznia

Zdjęcie Horoskop słowiański nierozerwalnie jest połączony z tym, co najbliższe ludzkiej naturze - cyklicznym zmianom w przyrodzie / 123RF/PICSEL

Bóstwa w horoskopie słowiańskim. Jak wpływają na nasze życie?

Charakterystyka słowiańskich znaków zodiaku charakterystyka w horoskopie słowiańskim zdradza nam, jakie piętno pradawne bóstwa odciskają na naszym życiu.

Stribóg - w horoskopie słowiańskim gwarantuje niezłomność charakteru

W horoskopie słowiańskim uznawany jest za boga wiatru, który narodził się dzięki oddechowi Roda. Dawniej wierzono, że Stribóg pod postacią ptaka przeszkadza nam, powodując niepogodę. Osoba, której patronuje to bóstwo, wyróżnia się zdecydowanymi poglądami i nieugiętym charakterem. Jest nieco porywcza i cechuje ją skłonność do konfliktów, co często prowadzi do nieporozumień. To dobry przywódca, który jednak często ma problem z wyrażaniem własnych uczuć.



Rod - w horoskopie słowiańskim pomaga osiągnąć szczęście

Rod był słowiańskim bóstwem uznawanym za stwórcę Wszechświata, więc osoby, którymi się opiekuje, charakteryzują się szczególnymi cechami osobowości. Ten słowiański znak zodiaku potrafi zjednywać sobie sojuszników. Można go scharakteryzować jako urodzonego optymistę i szczęściarza, który zawsze zjawia się w odpowiednim miejscu i czasie. Największa wada to zbyt duży idealizm.



Yarilo - w horoskopie słowiańskim zapewnia emocje i burzę uczuć

Ludzie urodzeni na przełomie marca i kwietnia są podatni na wpływ boga wiosennego słońca - Yarilo. To bóstwo silnych uczuć miłości i namiętności. Można się więc domyślać, że osoby, którym patronują, potrafią otwarcie mówić o swoich uczuciach. Są świetnymi kochankami, jednak potrzebują ciągłych zmian otoczenia i nowych wyzwań. Ich wady to niestabilność i skłonność do zdrady.



Łada - w horoskopie słowiańskim przewodzi spokojnym domatorom

Łada uznawana za wcielenie życia i miłości wiosną sprowadzała na Ziemię ład i harmonię. To pozytywna i potężna bogini, która w horoskopie słowiańskim patronuje spokojnym domatorom. To osoby ciepłe i zrównoważone, które w dodatku mają zmysł estetyczny. Są delikatne, przez co łatwo je zranić. Zdrada i nieuczciwość wywołują u nich dotkliwe i długotrwałe cierpienie.



Lelya - w horoskopie słowiańskim wspiera charyzmatycznych psotników

Wpływ bogini Lelyi dodawał ludziom urodzonym na przełomie maja i czerwca wyjątkowego uroku osobistego, a także niepowtarzalnego poczucia humoru. Takie osoby są charyzmatyczne i mają silną psychikę. Niczym kameleony potrafią dostosowywać się do zmieniających się okoliczności. Niestety bywają również nieco egoistyczne i kapryśne.

Kostroma - w horoskopie słowiańskim zapewnia bogate życie erotyczne



Kolejnym słowiańskim znakiem zodiaku, a właściwie bóstwem jest Kostroma symbolizująca żyzność i płodność. Ludzie, którym patronuje bogini, z reguły mają dużo przyjaciół i... bogate życie erotyczne. Są uzdolnione artystycznie i ciekawe świata. Mają wiele talentów, przez mają problem ze skupieniem się wyłącznie na jednej czynności. Bywają niedokładne i niestabilne emocjonalnie.

Zdjęcie Wielu wierzy, że pradawne bóstwa mają olbrzymi wpływ na nasze życie / 123RF/PICSEL

Dodola w horoskopie słowiańskim jest patronem niezdecydowanych lekkoduchów

Magia słowiańska opisuje Dodolę jako patronkę młodości i wszystkiego, co się z nią wiąże. Osoby pozostające pod wpływem tego bóstwa, wierzą w przeznaczenie. Mają dobre serce i chcą zmieniać świat na lepsze, jednak bywają przy tym nieco infantylne. Potrzebują w życiu zdecydowanego przewodnika, który wskaże im drogę. W życiu kierują się uczuciami - nie rozsądkiem.



Weles w horoskopie słowiańskim może "wpychać nas" w nałogi

Weles to jeden z najważniejszych bogów dawnych Słowian. Uznaje się go za sprawiedliwego, a jednocześnie bardzo dynamicznego nauczyciela. To mędrzec, który pilnuje, aby prawa świata były przestrzegane przez ludzi. Ci, którym patronuje są pełni szacunku i bardzo opiekuńczy. Niekiedy mogą mieć jednak problem z akceptacją przejawów zła w otaczającej ich rzeczywistości. Popadają więc w depresję i różne nałogi.



Zdjęcie Według wierzeń patroni czuwają nad naszym życiem i dodają nam życiowej energii / 123RF/PICSEL

Dażbóg - w horoskopie słowiańskim przewodzi osobom szczerym i lojalnym

Dażbóg był przystojnym bogiem o złotych włosach i przeszywającym spojrzeniu. Sam brzydził się obłudą i kłamstwem, dlatego osoby, dla których jest przewodnikiem, są błyskotliwi, nastawieni na cel i... prawdomówni do bólu. Bezpośredniość w wyrażaniu poglądu jest jednocześnie ich zaletą, jak i wadą. Nierzadko chcieliby się bowiem ugryźć w język, a jednak nie potrafią.

Sewa - w horoskopie słowiańskim wynagradza ciężką pracę

Kolejną boginią w magii słowiańskiej jest Sewa lub Maya, wraz z którą na Ziemię przychodziła jesień. To bóstwo witalności, wytrwałości i obfitych plonów. Osoby, którym patronuje, podobnie jak ich przewodniczka, są hojne i pełne pasji, choć raczej ciche i nieśmiałe. Ciężko pracują na swój sukces. Niestety ten perfekcjonizm może doprowadzić je do zguby. Nie zawsze potrafią bowiem wyrażać własne potrzeby słowami.



Mokosh w horoskopie słowiańskim jest matką doradców

Następna w horoskopie słowiańskim jest silna i dobra bogini o imieniu Makosh. Nasi przodkowie wierzyli, że uosabiała ona Matkę Ziemię, a osoby, nad którymi sprawuje opiekę, cechują się wysoką samoświadomością. Tacy ludzie nie przejmują się drobnymi potknięciami, ponieważ wierzą, że wszystko i tak jest już z góry ustalone. Najważniejsza jest dla nich mądrość życiowa. Wierzą w przeznaczenie i chętnie doradzają innym. Bywa jednak, że ich osądy są zbyt krytyczne.



Swarożyc - w horoskopie słowiańskim kształtuje silne jednostki

Osoby urodzone na przełomie września i października w swoim życiu mogą liczyć nie tylko na pomoc, ale i kłody rzucane pod nogi przez nieprzewidywalnego boga Swarożyca, którego Słowianie czcili jako patrona żywiołów, potyczek i wojowników. Wybrańcy, którym patronuje Swarożyc, są silnymi i honorowymi ludźmi, którzy jednak często są wystawiani na próby. Życie mocno kształtuje ich charakter.

Morena - w horoskopie słowiańskim rodzi proroków i manipulantów

Uważa się, że spośród wszystkich słowiańskich znaków zodiaku to właśnie potomkowie Moreny charakteryzują się największą siłą umysłu. Wyróżnia ich świetna intuicja, a niekiedy nawet zdolności parapsychiczne. Gdy w ich życiu pojawiają się problemy, zawsze wychodzą z nich obronną ręką. Są pociągające i potrafią wyczuwać nastroje innych osób, przez co niekiedy zarzuca się im manipulację.

Zdjęcie Pradawne wierzenia słowiańskich przodków mogą mieć olbrzymi wpływ na nasze życie / 123RF/PICSEL

Semargl - w horoskopie słowiańskim przekazuje silny dar przekonywania

W wierzeniach dawnych Słowian Semargl był ochronnym bóstwem odpowiedzialnym za ochronę domu rodzinnego. Jeśli więc chodzi o horoskop słowiański dla osób urodzonych w pierwszej połowie listopada, to są to ludzie rodzinni i sympatyczni. Są świetnymi rodzicami i mają niezwykłe zdolności psychologiczne. Potrafią przekonywać innych do swoich racji. Muszą jednak uważać, aby troszcząc się o innych, nie zapominać również o swoich własnych potrzebach.

Wyrgonia - w horoskopie słowiańskim rozdaje charyzmę i elekwencję

Jednym z najpotężniejszych bóstw w słowiańskim horoskopie jest Wyrgonia, patronująca osobom urodzonym w okresie od 23 listopada do 10 grudnia. To sprytna i elokwentna bogini, która potrafi przemawiać do każdej istoty na Ziemi. Osoby pozostające pod wypływem Wyrogonii są błyskotliwe, mają ponadprzeciętne zdolności językowe, a niekiedy również przywódcze. Bez trudu posuną się jednak do kłamstwa, aby osiągnąć swój cel.



Karaczun - w horoskopie słowiańskim jest ojcem ludzi sukcesu

Karczun jest słowiańskim bogiem podziemia, który zdenerwowany potrafi siać śmierć i zniszczenie. Zimą to właśnie on odpowiedzialny jest za spadek energii. Stąd też osoby pozostające pod jego wpływem nie cieszą się najlepszym zdrowiem. Taki znak zodiaku w horoskopie słowiańskim ma jednak również swoje zalety. Ludzie, którymi opiekuje się Karczun, są pracowici i dokładni, dzięki czemu łatwiej wspiąć się im po szczeblach kariery.

Perun - w horoskopie słowiańskim uczy samodzielności

Perun to ostatni znak zodiaku w horoskopie słowiańskim, który przedstawiany był jako dojrzały, siwowłosy mężczyzna. Wierzono, że to surowy, ale sprawiedliwy sędzia, który rozwścieczony ciska w ludzi grzmotami prosto z nieba. Nic więc dziwnego, że ludzie, którym patronuje, są dość porywczy. Niekiedy biorą na siebie zbyt wiele obowiązków, bo wydaje im się, że samodzielnie są w stanie zrobić wszystko. Niestety przez to trudno im znaleźć w życiu bratnią duszę.



