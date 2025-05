Majowa pełnia Księżyca przyniesie zakończenie cyklu

Maj to miesiąc, w którym przyroda już na dobre budzi się do życia, a lato czeka u progu. To energia, która aż kotłuje się w naturze i w Kosmosie.

Nic więc dziwnego w tym, że majowa pełnia Księżyca może wnieść tyle wibracji do naszego życia. 12 maja 2025 roku Księżyc zagości w pełni i to w znaku Skorpiona.

Takie połączenie ujawnia to, co było ukryte, zachęca do głębokiego oczyszczenia emocjonalnego, może wywołać emocjonalne katharsis lub zakończenie cyklu.

To wyjątkowo mocny czas, ale to nie koniec ezoterycznych wrażeń. Okazuje się, że tego dnia do głosu dojdzie również numerologia.

12 maja będzie nam towarzyszyć wibracja liczby 8.

To wibracja władzy, sukcesu, ambicji, kontroli, karmy i transformacji. To liczba związana z materią, pieniędzmi, strukturą i mocą. Jest też silnie powiązana z karmicznym prawem przyczyny i skutku.

Jak numerologiczna siła wiąże się z pełnią Księżyca w Skorpionie?

Połączenie Skorpiona, pełni i wibracji ósemki to punkt zwrotny?

Co przyniesie nam pełnia Księżyca wraz z numerologią tego dnia? 123RF/Picsel, 123RF/Picsel 123RF/PICSEL

Pozornie numerologia i astrologia to zupełnie oddzielne, niezależne dziedziny wiedzy ezoterycznej.

Czasem jednak ich wibracyjne drogi krzyżują się i zaskakują mocą, jaka w nas uderza.

Tym razem Wibracja 8 symbolizuje moc, odpowiedzialność, karmę i konsekwencje działań, a znak Skorpiona z kolei przynosi emocjonalną głębię, konfrontację z cieniami i przemianę.

Co daje to połączenie? Punkt zwrotny. Nie tylko w emocjach, ale też w sferze zawodowej, finansowej i duchowej.

To dobry czas na zamykanie rozdziałów, rozliczenie się z przeszłością, a także to okazja do przebaczenia i puszczenia tego, co już nie służy.

Cechy, które wskazują, że jesteś silną kobietą. Jedna nie jest oczywista Interia pl INTERIA.PL